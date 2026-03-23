नदी किनारे इश्क फरमा रहा था कपल, तभी लट्ठ लेकर पहुंच गया लड़की का पिता, जमकर हुई जूतम पैजार

सोशल मीडिया पर कभी-कभी ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं जो किसी फिल्म के सीन से कम नहीं लगते. कहीं अचानक एंट्री, कहीं पीछा और कहीं एकदम लाइव एक्शन, सब कुछ रियल टाइम में. इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर ताबड़तोड़ वायरल हो रहा है, जिसमें रोमांस, एक्शन और कॉमेडी का ऐसा मिक्स है कि लोग इसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे. वीडियो में नदी किनारे का शांत माहौल अचानक ‘फैमिली ड्रामा’ में बदल जाता है और देखते ही देखते सीन किसी देसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा हो जाता है.

रिवर व्यू पॉइंट पर शुरू हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि नदी किनारे कुछ लोग खड़े हैं और माहौल सामान्य लग रहा है. तभी अचानक एक शख्स हाथ में लट्ठ लेकर एंट्री मारता है और सीन पूरी तरह बदल जाता है. जो जगह कुछ देर पहले शांत थी, वहां अचानक हलचल मच जाती है. दावा किया जा रहा है कि यहां प्रेमी जोड़ा मिलने आया था लेकिन लड़की के पिता को इसकी भनक लग गई, इसके बाद लड़की का पिता लट्ठ लेकर दोनों के पीछे पड़ गया.

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लड़के पर बरसा लट्ठ, फिर शुरू हुई दौड़

वीडियो के मुताबिक, जैसे ही उस शख्स की नजर लड़की और उसके साथ खड़े लड़के पर पड़ती है, वह बिना समय गंवाए सीधे लड़के की तरफ बढ़ता है. कुछ ही सेकंड में मामला गरम हो जाता है और वह लड़के पर लट्ठ बरसाने लगता है. लड़का खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर नजर आती है.

लड़की के पीछे भी दौड़ा ‘एक्शन हीरो’ पिता

इसके बाद वीडियो में सबसे मजेदार मोड़ आता है. लड़के को ‘सबक’ सिखाने के बाद वह शख्स लड़की के पीछे भी लट्ठ लेकर दौड़ पड़ता है. लड़की भागती है और पीछे-पीछे वह शख्स, जिसे देखकर पूरा सीन किसी देसी एक्शन कॉमेडी जैसा लगने लगता है. आसपास खड़े लोग भी इस नजारे को देखकर हैरान रह जाते हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है जिसे लेकर यूजर्स तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं.

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यूजर्स बोले, जब प्यार किया तो डरना क्या?

वीडियो को digi_hindustan नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया गया है जिसे अब तक लाखों लोगों ने देखा है तो वहीं कई लोगों ने वीडियो को लाइक भी किया है. ऐसे में सोशल मीडिया यूजर्स वीडियो को लेकर तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा....क्या गजब का काम किया है लड़की के पिता ने. एक और यूजर ने लिखा....ये हुई ना बात, पब्लिक प्लेस को बपौती समझ लेते हैं ये लोग. तो वहीं एक और यूजर ने लिखा....जब प्यार किया तो डरना क्या.

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