BSEB इंटर रिजल्ट 2026: साइंस के टॉपर आदित्य ने राधा-रानी को दिया श्रेय, बताया कैसे करें तैयारी

बिहार बोर्ड के इंटर का रिजल्ट सोमवार (23 मार्च, 2026) को जारी हो गया. समस्तीपुर के दलसिंहसराय के छात्र आदित्य प्रकाश अमन ने बिहार में टॉप किया है. मुख्तियारपुर सलखनन्नी निवासी शिक्षक हरेंद्र कुमार और रिंकू कुमारी के पुत्र आदित्य ने अपनी कड़ी मेहनत और परिवार के सहयोग से यह उपलब्धि हासिल की है. आदित्य का सपना है कि वे डॉक्टर बनें.

रिजल्ट आने के बाद आदित्य ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत की. उन्होंने कहा, "बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूं… आप लोगों का धन्यवाद. इस परीक्षा में मैंने राइटिंग स्किल पर बहुत ज्यादा फोकस किया था. क्योंकि बिहार बोर्ड के जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है."

'पढ़ाई कीजिए… रिजल्ट पर फोकस नहीं'

आदित्य ने कहा कि उन्होंने पढ़ाई के लिए सेल्फ स्टडी पर ध्यान दिया. टीचर के साथ-साथ उनके पिता का भी योगदान था. उन्होंने कहा, "किसी भी परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि पढ़ाई कीजिए रिजल्ट पर फोकस नहीं करें. भगवान सफलता दे ही देते हैं. आप सिर्फ एफर्ट लगाइए… इसका श्रेय मैं राधा-रानी, माता-पिता और सारे टीचर को देता हूं."

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मां ने कहा- "हमेशा से मेहनती रहा है बेटा'

आदित्य की मां रिंकू देवी ने बेटे की सफलता पर खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा, "बेटे की यह उपलब्धि ही सब कुछ है. वह हमेशा से मेहनती रहा है." वहीं पिता हरेंद्र कुमार ने बताया कि परिवार की आर्थिक स्थिति सामान्य होने के बावजूद आदित्य ने कभी हार नहीं मानी. सेल्फ स्टडी पर जोर देकर उसने यह सफलता हासिल की है. आदित्य का संस्कृत भाषा से विशेष लगाव है. वह डॉक्टर बनकर समाजसेवा करना चाहता है.

दूसरी ओर स्थानीय लोगों में भी उनकी सफलता को लेकर खुशी की लहर है. प्रधानाचार्य नीरज कुमार और शिक्षक ने बधाई देते हुए भविष्य के लिए शुभकामनाएं दीं. यह उपलब्धि ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए प्रेरणा बनेगी. बता दें कि इस बार बिहार बोर्ड की इंटरमीडिए परीक्षा में करीब 13 लाख छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे.

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