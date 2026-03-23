बिहार: प्रशांत किशोर की पार्टी के नेता मनीष कश्यप सहित 6 लोगों पर FIR, रंगदारी मांगने का आरोप

जन सुराज पार्टी के नेता और चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. पश्चिम चंपारण जिले के नवलपुर थाने में यह केस दर्ज हुआ है. उनके अलावा पांच और लोग आरोपी बनाए गए हैं. मामला रंगदारी से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है.

ठेकेदार से रंगदारी मांगने और मारपीट के आरोप में यूट्यूबर मनीष कश्यप समेत छह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है. इस मामले के सामने आने के बाद एक बार फिर इलाके में मनीष कश्यप की चर्चा तेज हो गई है.

10 लाख रंगदारी मांगने का आरोप

पीड़ित ठेकेदार त्रिभुवन नारायण सिंह के भतीजे संजीत कुमार सिंह ने आरोप लगाया है कि पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान मनीष कश्यप ने उनसे 10 लाख रुपये चंदे की मांग की थी. रकम देने से इनकार करने पर 16 मार्च को वे अपने सहयोगियों के साथ चमैनिया पुल निर्माण स्थल पर पहुंचे और अनियमितता का आरोप लगाते हुए गाली-गलौज करने लगे. काम बंद कराने की धमकी दी.

इसके बाद 20 मार्च को नवलपुर बाजार में निर्माण सामग्री खरीदने गए संजीत कुमार सिंह पर कथित तौर पर हमला किया गया. शिकायतकर्ता की ओर से रमेश यादव, संतोष कुमार गुप्ता, राजेंद्र गुप्ता, बिट्टू प्रसाद, विशाल गुप्ता, अनिल यादव रमेश यादव समेत अन्य लोगों पर मारपीट और एक लाख रुपये रंगदारी मांगने का आरोप लगाया गया है. 20 मार्च को हुई घटना के बाद थाने में आवेदन दिया गया था.

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दूसरे पक्ष की ओर से भी दर्ज कराई गई शिकायत

वहीं, इस मामले में दूसरे पक्ष की ओर से भी थाने में शिकायत दर्ज कराई गई है. आरोपी रमेश यादव की मां फुलेनी देवी ने ठेकेदार पक्ष पर मारपीट, दो लाख रुपये चोरी और जबरन अपहरण जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

इस पूरे मामले में नवलपुर थानाध्यक्ष देवेंद्र कुमार ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. मामले की जांच शुरू कर दी गई है. पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर छानबीन कर रही है. फिलहाल मनीष कश्यप की ओर से इस मामले में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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