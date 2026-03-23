भारत की टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सभी खिलाड़ी और उनकी IPL टीम, मुंबई के सबसे ज्यादा प्लेयर

8 मार्च के दिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर विश्व चैंपियन होने का तमगा हासिल किया था. उसके तीन सप्ताह के भीतर IPL 2026 शुरू होने वाला है, जिसका सबसे पहला मैच 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और सनराइजर्स हैदराबाद (RCB vs SRH) के बीच खेला जाएगा.

भारत की जिस टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, उसमें संजू सैमसन से लेकर ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल रहे. यहां जान लीजिए उस वर्ल्ड कप टीम का प्रत्येक खिलाड़ी आईपीएल 2026 में किस टीम के लिए खेलेगा.

कौन किस टीम के लिए खेलेगा?

मुंबई इंडियंस- सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांडया, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह

चेन्नई सुपर किंग्स- संजू सैमसन, शिवम दुबे

सनराइजर्स हैदराबाद- अभिषेक शर्मा, ईशान किशन

कोलकाता नाइट राइडर्स- रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती

गुजरात टाइटंस- वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज

दिल्ली कैपिटल्स- कुलदीप यादव, अक्षर पटेल

पंजाब किंग्स- अर्शदीप सिंह

सिर्फ संजू सैमसन की बदली टीम

टी20 वर्ल्ड कप विजेता भारत के स्क्वाड में कुल 15 खिलाड़ी थे, लेकिन IPL 2026 में उनमें से 14 खिलाड़ी अपनी पुरानी टीम के लिए खेलते दिखेंगे. सिर्फ संजू सैमसन ही ऐसे अकेले प्लेयर हैं, जिनकी इस बार टीम बदली है. दरअसल उन्होंने राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ चेन्नई सुपर किंग्स को जॉइन कर लिया है. ट्रेड डील के तहत सैमसन CSK में आए और उनकी जगह रवींद्र जडेजा और सैम कर्रन राजस्थान टीम में चले गए थे.

इनमें हार्दिक पांडया, अक्षर पटेल और ईशान किशन हैं, जो IPL 2026 में अपनी-अपनी टीम की कप्तानी करेंगे. हार्दिक पांडया, मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं और अक्षर पटेल के हाथों में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी है. वहीं ईशान किशन को अस्थायी रूप से कप्तान बनाया गया है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के नियमित कप्तान पैट कमिंस चोटिल हैं और पहले कुछ मैचों से बाहर रहेंगे.

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