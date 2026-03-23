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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026भारत की टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सभी खिलाड़ी और उनकी IPL टीम, मुंबई के सबसे ज्यादा प्लेयर

भारत की टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम के सभी खिलाड़ी और उनकी IPL टीम, मुंबई के सबसे ज्यादा प्लेयर

IPL 2026: भारतीय टीम कुछ सप्ताह पहले टी20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब जीतकर आई है. यहां जानिए उस विजेता टीम के खिलाड़ी किस आईपीएल टीम के लिए खेलेंगे.

By : नीरज शर्मा | Updated at : 23 Mar 2026 06:48 PM (IST)
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8 मार्च के दिन टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 96 रनों से हराकर विश्व चैंपियन होने का तमगा हासिल किया था. उसके तीन सप्ताह के भीतर IPL 2026 शुरू होने वाला है, जिसका सबसे पहला मैच 28 मार्च को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू और सनराइजर्स हैदराबाद (RCB vs SRH) के बीच खेला जाएगा.

भारत की जिस टीम ने टी20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता, उसमें संजू सैमसन से लेकर ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव और जसप्रीत बुमराह जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल रहे. यहां जान लीजिए उस वर्ल्ड कप टीम का प्रत्येक खिलाड़ी आईपीएल 2026 में किस टीम के लिए खेलेगा.

कौन किस टीम के लिए खेलेगा?

मुंबई इंडियंस- सूर्यकुमार यादव, हार्दिक पांडया, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह

चेन्नई सुपर किंग्स- संजू सैमसन, शिवम दुबे

सनराइजर्स हैदराबाद- अभिषेक शर्मा, ईशान किशन

कोलकाता नाइट राइडर्स- रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती

गुजरात टाइटंस- वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज

दिल्ली कैपिटल्स- कुलदीप यादव, अक्षर पटेल

पंजाब किंग्स- अर्शदीप सिंह

सिर्फ संजू सैमसन की बदली टीम

टी20 वर्ल्ड कप विजेता भारत के स्क्वाड में कुल 15 खिलाड़ी थे, लेकिन IPL 2026 में उनमें से 14 खिलाड़ी अपनी पुरानी टीम के लिए खेलते दिखेंगे. सिर्फ संजू सैमसन ही ऐसे अकेले प्लेयर हैं, जिनकी इस बार टीम बदली है. दरअसल उन्होंने राजस्थान रॉयल्स का साथ छोड़ चेन्नई सुपर किंग्स को जॉइन कर लिया है. ट्रेड डील के तहत सैमसन CSK में आए और उनकी जगह रवींद्र जडेजा और सैम कर्रन राजस्थान टीम में चले गए थे.

इनमें हार्दिक पांडया, अक्षर पटेल और ईशान किशन हैं, जो IPL 2026 में अपनी-अपनी टीम की कप्तानी करेंगे. हार्दिक पांडया, मुंबई इंडियंस के कप्तान हैं और अक्षर पटेल के हाथों में दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी है. वहीं ईशान किशन को अस्थायी रूप से कप्तान बनाया गया है, क्योंकि सनराइजर्स हैदराबाद के नियमित कप्तान पैट कमिंस चोटिल हैं और पहले कुछ मैचों से बाहर रहेंगे.

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About the author नीरज शर्मा

खेल कोई भी हो, नीरज शर्मा का उत्साह सबको लेकर समान होता है. नीरज मार्च 2024 से एबीपी लाइव के स्पोर्ट्स सेक्शन में काम कर रहे हैं. नीरज ने साल 2018 में मीडिया में कदम रखा. नीरज ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई एपीजे इंस्टीट्यूट से की है. एबीपी से पहले नीरज कई स्पोर्ट्स वेबसाइट्स में काम कर चुके हैं. नीरज ने WWE से शुरुआत की फिर MMA को जाना और लिखा. कबड्डी से होते हुए अब क्रिकेट पर लिख रहे हैं. नीरज का मीडिया में सफर 7 साल पुराना है.
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Published at : 23 Mar 2026 06:48 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma IPL INDIAN PREMIER LEAGUE T20 World Cup
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