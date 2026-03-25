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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारगिरधारी यादव को लेकर JDU की प्रतिक्रिया, ललन सिंह बोले- 'फैसला हमने…', संजय झा ने क्या कहा?

गिरधारी यादव को लेकर JDU की प्रतिक्रिया, ललन सिंह बोले- 'फैसला हमने…', संजय झा ने क्या कहा?

Girdhari Yadav News: पार्टी विरोधी काम करने पर सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ जेडीयू ने ऐक्शन लिया है. दिलेश्वर कामैत ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 25 Mar 2026 11:49 AM (IST)
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जेडीयू के बांका से सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता समाप्त करने के लिए दिलेश्वर कामैत ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखा है. दिलेश्वर कामैत लोकसभा में पार्टी (जेडीयू) के संसदीय दल के नेता हैं. उनके इस कदम के बाद अब जेडीयू नेताओं की प्रतिक्रिया आने लगी है.

'अब इस पर अध्यक्ष विचार करेंगे'

बुधवार (25 मार्च, 2026) को केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन (ललन) सिंह ने लोकसभा में जेडीयू पार्टी के नेता दिलेश्वर कामैतद्वारा लोकसभा स्पीकर को बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए अयोग्य ठहराने के नोटिस पर कहा, "फैसला हमने नहीं लिया, फैसला उन्होंने जो विधानसभा के चुनाव में उन्होंने अपने लड़के को आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ाया और खुद चुनाव प्रचार में वह लगे रहे… तो उसके आधार पर हमारे संसदीय नेता दिलेश्वर कामैत ने अवदेन दिया है अब इस पर अध्यक्ष विचार करेंगे."

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले ही JDU में फूट! सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता पर संकट

इस मामले में जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने कहा, "हमारी पार्टी में लोकसभा के जो नेता हैं दिलेश्वर कामैतउन्होंने स्पीकर के यहां फाइल किया है... विधानसभा चुनाव में गिरधारी यादव के जो पुत्र हैं उन्होंने आरजेडी से चुनाव लड़ा था… उसी संसदीय क्षेत्र से जहां से वो सांसद हैं. इसी के आधार पर फाइल किया गया है." 

पार्टी ने दिया था कार्रवाई का आदेश: दिलेश्वर कामैत

दूसरी ओर दिलेश्वर कामैत ने कहा कि जो विधानसभा (2025) का चुनाव हुआ था उसमें उन्होंने (गिरधारी यादव) अपने बेटे को आरजेडी से टिकट दिलाकर आरजेडी के फेवर में प्रचार किया था. पार्टी विरोधी काम किया था. इसको लेकर पार्टी ने कार्रवाई की आदेश दिया है, तो लोकसभा के स्वीकर को कार्रवाई के लिए पत्र लिखा गया है. 

यह भी पढ़ें- Bihar LPG Crisis: बिहार में अब 35 दिनों पर लगेगा गैस के लिए नंबर? संकट के बीच हैरान करने वाली खबर!

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 25 Mar 2026 11:43 AM (IST)
Tags :
Sanjay Kumar Jha Lalan Singh Girdhari Yadav BIHAR NEWS
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