हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारNawada News: नवादा में हाथियों के झुंड का तांडव, कुचलकर एक युवक को मारा, 3 भैसों की भी मौत

Nawada News: नवादा में हाथियों के झुंड का तांडव, कुचलकर एक युवक को मारा, 3 भैसों की भी मौत

Nawada News In Hindi: नवादा में जंगली हाथियों के झुंड ने तांडव मचाते हुए एक युवक को कुचलकर मार डाला और मवेशियों को भी नुकसान पहुंचाया. घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Updated at : 25 Mar 2026 12:45 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार के नवादा जिले में जंगली हाथियों के झुंड ने एक बार फिर तांडव मचा दिया है. रजौली के हरदिया पंचायत अंतर्गत सूअरलेटी गांव में एक दर्दनाक घटना हुई. 30 वर्षीय युवक सनोज भुइया को हाथियों ने कुचलकर मार डाला.

बताया जा रहा है कि युवक घर के बाहर था, तभी अचानक हाथियों का झुंड वहां पहुंच गया और उसने उसे रौंद दिया. इस हमले में घर के बाहर बंधी तीन भैंसें भी मारी गईं. घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है.

स्थानीय लोगों के मुताबिक, पिछले तीन दिनों से रजौली वन क्षेत्र में करीब 20 से 22 हाथियों का बड़ा झुंड घूम रहा है. यह झुंड झारखंड की सीमा से भटककर बिहार में घुस आया है. रात होते ही हाथी गांवों में घुस जाते हैं और फसलों को बर्बाद कर देते हैं. कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है. लोग लगातार डर के साए में जी रहे हैं और रात में बाहर निकलने से बच रहे हैं.

ग्रामीणों का फूटा गुस्सा, वन विभाग पर आरोप

इस घटना के बाद गांव के लोगों में भारी आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने कई बार वन विभाग को हाथियों की मौजूदगी की सूचना दी थी, लेकिन समय रहते कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई.

लोगों का आरोप है कि विभाग तब ही सक्रिय होता है जब मीडिया में खबर चलती है. आम लोगों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया जाता, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ.

कौवाकोल में भी फसलों का भारी नुकसान

हाथियों के इस झुंड ने सिर्फ सूअरलेटी ही नहीं, बल्कि आसपास के कौवाकोल इलाके में भी भारी तबाही मचाई है. किसानों की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं. कई जगह खेत रौंद दिए गए हैं, जिससे किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया है. अब यह झुंड धीरे-धीरे नावाडीह के जंगलों की ओर बढ़ रहा है, जिससे आसपास के गांवों में भी डर बना हुआ है.

घटना के बाद वन विभाग हरकत में आ गया है. हाथियों की निगरानी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है. इसके अलावा पश्चिम बंगाल से रेस्क्यू टीम को भी बुलाया गया है, जो हाथियों को सुरक्षित तरीके से जंगल की ओर मोड़ने की कोशिश कर रही है. विभाग का कहना है कि स्थिति पर नजर रखी जा रही है और जल्द ही हालात काबू में लाने की कोशिश की जाएगी.

इस घटना के बाद पूरे इलाके में डर का माहौल है. लोग रात के समय घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं. किसान भी खेतों में जाने से डर रहे हैं. बच्चों और बुजुर्गों को लेकर परिवार ज्यादा चिंतित हैं. गांव में हर समय हाथियों के आने का डर बना हुआ है.

स्थायी समाधान की उठी मांग

ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए. लोगों का कहना है कि सौर बाड़, ध्वनि यंत्र और समय पर गश्त जैसे उपाय किए जाएं, ताकि हाथियों को गांव में घुसने से रोका जा सके. साथ ही, मृतक के परिवार को उचित मुआवजा देने की भी मांग की जा रही है.

नवादा और झारखंड सीमा पर मानव और वन्यजीवों के बीच टकराव की समस्या नई नहीं है. जंगलों के कम होने, पानी और भोजन की कमी के कारण हाथी अक्सर बस्तियों की ओर आ जाते हैं. ऐसे में जरूरत है कि प्रशासन लंबे समय के लिए ठोस योजना बनाए, ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके.

और पढ़ें
Published at : 25 Mar 2026 12:45 PM (IST)
Tags :
NAWADA NEWS BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Nawada News: नवादा में हाथियों के झुंड का तांडव, कुचलकर एक युवक को मारा, 3 भैसों की भी मौत
नवादा में हाथियों के झुंड का तांडव, कुचलकर एक युवक को मारा, 3 भैसों की भी मौत
बिहार
बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, अब धान-गेहूं के बाद मसूर में भी मिलेगी MSP, केंद्र ने दी मंजूरी
बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, अब धान-गेहूं के बाद मसूर में भी मिलेगी MSP
बिहार
गिरधारी यादव पर JDU ने लिया ऐक्शन तो RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, 'उनका लड़का अगर…'
गिरधारी यादव पर JDU ने लिया ऐक्शन तो RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, 'उनका लड़का अगर…'
बिहार
गिरधारी यादव को लेकर JDU की प्रतिक्रिया, ललन सिंह बोले- 'फैसला हमने…', संजय झा ने क्या कहा?
गिरधारी यादव को लेकर JDU की प्रतिक्रिया, ललन सिंह बोले- 'फैसला हमने…', संजय झा ने क्या कहा?
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: 'अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा...', ट्रंप के डील वाले दावे पर ईरान का करारा जवाब
Live: 'अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा...', ट्रंप के डील वाले दावे पर ईरान का करारा जवाब
पंजाब
Amritpal Singh News: सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...
सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...
इंडिया
फिर से हिंदू धर्म अपनाने पर मिल जाएगा SC का दर्जा? सुप्रीम कोर्ट ने रख दीं 3 शर्तें, जानें बड़ा फैसले में क्या
फिर से हिंदू धर्म अपनाने पर मिल जाएगा SC का दर्जा? सुप्रीम कोर्ट ने रख दीं 3 शर्तें, जानें बड़ा फैसले में क्या
आईपीएल 2026
Rinku Singh: रिंकू सिंह बने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, जानें कितनी मिलेगी सैलरी
रिंकू सिंह बने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, जानें कितनी मिलेगी सैलरी
ओटीटी
O Romeo OTT Release: शाहिद-तृप्ति की 'ओ रोमियो' ओटीटी पर मचाने आ रही धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'ओ रोमियो' ओटीटी पर मचाने आ रही धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
इंडिया
Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
Results
MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं के नतीजे आज, बस इन आसान स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट; पढ़े लाइव अपडेट्स
एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं के नतीजे आज, बस इन आसान स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट; पढ़े लाइव अपडेट्स
Home Tips
Home Dry Cleaning Tips: अब ड्राई क्लीनिंग का खर्च होगा जीरो! घर पर ही इन 5 स्टेप्स में चमकाएं महंगे सिल्क और वूलन क्लॉथ
अब ड्राई क्लीनिंग का खर्च होगा जीरो! घर पर ही इन 5 स्टेप्स में चमकाएं महंगे सिल्क और वूलन क्लॉथ
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget