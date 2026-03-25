गिरधारी यादव पर JDU ने लिया ऐक्शन तो RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, 'उनका लड़का अगर…'

पार्टी विरोधी कार्य के लिए जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ ऐक्शन लिया गया है. लोकसभा के स्पीकर को पत्र लिखते हुए सदस्यता रद्द करने की मांग जेडीयू की ओर से की गई है. जेडीयू का कहना है कि गिरधारी यादव के बेटे ने 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से लड़ा था. उनके पिता यानी गिरधारी यादव खुद चुनाव प्रचार में लगे रहे. अब इस पर आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है.

आरजेडी की सांसद मीसा भारती ने लोकसभा में जेडीयू पार्टी के नेता दिलेश्वर कामत द्वारा लोकसभा स्पीकर को बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए अयोग्य ठहराने के नोटिस पर बुधवार (25 मार्च, 2026) को कहा, "वो तो जेडीयू के सांसद हैं और मुझे लगता है उनका लड़का अगर चुनाव लड़ रहा है तो वह व्यस्क है उसने जो फैसला लिया है इस पर देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है..."

#WATCH | Delhi: On JDU MP Girdhari Yadav's disqualification notice, RJD MP Misa Bharti says, "He is a JD(U) MP. I believe that if his son has contested, he is an adult and must think for himself; he has made his own decision. We will have to see what action is taken, but this is… pic.twitter.com/hV3CtAgIRk — ANI (@ANI) March 25, 2026

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले ही JDU में फूट! सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता पर संकट

'उनका चुनाव लड़ना अधिकार'

मीसा भारती ने आगे कहा, "...लेकिन ये गलत है… बच्चे बड़े हो जाते हैं और फैसला लेते हैं तो आजादी है. वोट का अधिकार होता है. मान लीजिए एक परिवार में तीन तरह के भी तो लोग वोट डालते हैं. तो उनका (चाणक्य यादव) अधिकार है चुनाव लड़ना…" एक सवाल पर आगे मीसा भारती ने कहा, "वैसे तो बहुत सारे नेता हैं जो आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे थे... आप (मीडिया) कहेंगे तो अगली बार हम लिस्ट जारी कर देंगे."

दिलेश्वर कामैत की ओर से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को लिखे गए पत्र पर देखना होगा कि अब आगे गिरधारी यादव के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है. उधर गिरधारी यादव ने कहा है कि वे अपना जवाब देने के लिए तैयार हैं.

यह भी पढ़ें- गिरधारी यादव को लेकर JDU की प्रतिक्रिया, ललन सिंह बोले- 'फैसला हमने…', संजय झा ने क्या कहा?