हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारगिरधारी यादव पर JDU ने लिया ऐक्शन तो RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, 'उनका लड़का अगर…'

गिरधारी यादव पर JDU ने लिया ऐक्शन तो RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, 'उनका लड़का अगर…'

Girdhari Yadav News: आरजेडी का कहना है कि चुनाव लड़ना अधिकार होता है. गिरधारी यादव के बेटे वयस्क हैं. बच्चे बड़े हो जाते हैं और फैसला लेते हैं तो आजादी है. वोट का अधिकार होता है.

By : अजीत कुमार, पटना | Updated at : 25 Mar 2026 12:23 PM (IST)
Preferred Sources

पार्टी विरोधी कार्य के लिए जेडीयू सांसद गिरधारी यादव के खिलाफ ऐक्शन लिया गया है. लोकसभा के स्पीकर को पत्र लिखते हुए सदस्यता रद्द करने की मांग जेडीयू की ओर से की गई है. जेडीयू का कहना है कि गिरधारी यादव के बेटे ने 2025 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी से लड़ा था. उनके पिता यानी गिरधारी यादव खुद चुनाव प्रचार में लगे रहे. अब इस पर आरजेडी की ओर से प्रतिक्रिया सामने आई है.

आरजेडी की सांसद मीसा भारती ने लोकसभा में जेडीयू पार्टी के नेता दिलेश्वर कामत द्वारा लोकसभा स्पीकर को बांका से जेडीयू सांसद गिरधारी यादव को पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए अयोग्य ठहराने के नोटिस पर बुधवार (25 मार्च, 2026) को कहा, "वो तो जेडीयू के सांसद हैं और मुझे लगता है उनका लड़का अगर चुनाव लड़ रहा है तो वह व्यस्क है उसने जो फैसला लिया है इस पर देखते हैं कि क्या कार्रवाई होती है..."

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार के दिल्ली जाने से पहले ही JDU में फूट! सांसद गिरधारी यादव की सदस्यता पर संकट

'उनका चुनाव लड़ना अधिकार'

मीसा भारती ने आगे कहा, "...लेकिन ये गलत है… बच्चे बड़े हो जाते हैं और फैसला लेते हैं तो आजादी है. वोट का अधिकार होता है. मान लीजिए एक परिवार में तीन तरह के भी तो लोग वोट डालते हैं. तो उनका (चाणक्य यादव) अधिकार है चुनाव लड़ना…" एक सवाल पर आगे मीसा भारती ने कहा, "वैसे तो बहुत सारे नेता हैं जो आरजेडी के लिए प्रचार कर रहे थे... आप (मीडिया) कहेंगे तो अगली बार हम लिस्ट जारी कर देंगे." 

दिलेश्वर कामैत की ओर से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को लिखे गए पत्र पर देखना होगा कि अब आगे गिरधारी यादव के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है. उधर गिरधारी यादव ने कहा है कि वे अपना जवाब देने के लिए तैयार हैं.

यह भी पढ़ें- गिरधारी यादव को लेकर JDU की प्रतिक्रिया, ललन सिंह बोले- 'फैसला हमने…', संजय झा ने क्या कहा?

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
Read More
Published at : 25 Mar 2026 12:08 PM (IST)
Tags :
Girdhari Yadav RJD BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
गिरधारी यादव पर JDU ने लिया ऐक्शन तो RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, 'उनका लड़का अगर…'
गिरधारी यादव पर JDU ने लिया ऐक्शन तो RJD की आई पहली प्रतिक्रिया, 'उनका लड़का अगर…'
बिहार
गिरधारी यादव को लेकर JDU की प्रतिक्रिया, ललन सिंह बोले- 'फैसला हमने…', संजय झा ने क्या कहा?
गिरधारी यादव को लेकर JDU की प्रतिक्रिया, ललन सिंह बोले- 'फैसला हमने…', संजय झा ने क्या कहा?
बिहार
Bihar LPG Crisis: बिहार में अब 35 दिनों पर लगेगा गैस के लिए नंबर? संकट के बीच हैरान करने वाली खबर!
बिहार में अब 35 दिनों पर लगेगा गैस के लिए नंबर? संकट के बीच हैरान करने वाली खबर!
बिहार
Nawada News: नवादा में बर्थडे से लौट रहे दंपति को अज्ञात वाहन ने रौंदा, दोनों की मौके पर हुई मौत
नवादा में बर्थडे से लौट रहे दंपति को अज्ञात वाहन ने रौंदा, दोनों की मौके पर हुई मौत
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: 'अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा...', ट्रंप के डील वाले दावे पर ईरान का करारा जवाब
Live: 'अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा...', ट्रंप के डील वाले दावे पर ईरान का करारा जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
दिल्ली: करोल बाग इलाके में बड़ा हादसा, झंडेवालान मंदिर के पास पलटी डबल डेकर बस, 2 की मौत
इंडिया
फिर से हिंदू धर्म अपनाने पर मिल जाएगा SC का दर्जा? सुप्रीम कोर्ट ने रख दीं 3 शर्तें, जानें बड़ा फैसले में क्या
फिर से हिंदू धर्म अपनाने पर मिल जाएगा SC का दर्जा? सुप्रीम कोर्ट ने रख दीं 3 शर्तें, जानें बड़ा फैसले में क्या
आईपीएल 2026
Rinku Singh: रिंकू सिंह बने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, जानें कितनी मिलेगी सैलरी
रिंकू सिंह बने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, जानें कितनी मिलेगी सैलरी
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' में आखिरी सीन में नजर आए ऑटो ड्राइव नहीं देख पा रहे रणवीर सिंह की फिल्म, दिल छू लेगी वजह
'धुरंधर 2' में आखिरी सीन में नजर आए ऑटो ड्राइव नहीं देख पा रहे रणवीर सिंह की फिल्म, दिल छू लेगी वजह
इंडिया
Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
Results
MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं के नतीजे आज, बस इन आसान स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट; पढ़े लाइव अपडेट्स
एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं के नतीजे आज, बस इन आसान स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट; पढ़े लाइव अपडेट्स
Home Tips
Home Dry Cleaning Tips: अब ड्राई क्लीनिंग का खर्च होगा जीरो! घर पर ही इन 5 स्टेप्स में चमकाएं महंगे सिल्क और वूलन क्लॉथ
अब ड्राई क्लीनिंग का खर्च होगा जीरो! घर पर ही इन 5 स्टेप्स में चमकाएं महंगे सिल्क और वूलन क्लॉथ
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget