हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीO Romeo OTT Release: शाहिद-तृप्ति की 'ओ रोमियो' ओटीटी पर मचाने आ रही धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

O Romeo OTT Release: शाहिद-तृप्ति की 'ओ रोमियो' ओटीटी पर मचाने आ रही धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

O Romeo OTT Release: शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी की 'ओ रोमियो' का फैंस ओटीटी पर रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फाइनली ये अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 25 Mar 2026 12:33 PM (IST)
Preferred Sources

शाहिद कपूर और विशाल भारद्वाज की जोड़ी की मच अवेटेड फिल्म ‘ओ रोमियो’ 13 फ़रवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. इस एक्शन-रोमांटिक थ्रिलर से बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने की काफी उम्मीदें थी लेकिन ये खास परफॉर्म नहीं कर पाई है. हालांकि फैंस इसके ओटीटी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. फाइनली शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टाररर ओ रोमियो’ डिजिटल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही है. जानते हैं इसे कब और कहां देख सकेंगे?

ओ रोमियोओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?
ओ रोमियो’ में शाहिद कपूर ने दमदार रोल प्ले किया है और उनकी एक्टिंग की काफी तारीफ हुई है. वहीं अब ये फिल्म ओटीटी के प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 27 मार्च, 2026 से दस्तक देने जा रही है. लेकिन इसे अभी 'पे-पर-व्यू' के तहत यानी किराए पर लेकर देखा जा सकेगा. इसके बाद अप्रैल के दूसरे हफ़्ते में इसे सभी प्राइम सब्सक्राइबर्स के लिए फ्री में अवेलेबल कराया जाएगा.

क्या है ओ रोमियो का प्लॉट
 हुसैन ज़ैदी की किताब 'माफिया क्वीन्स ऑफ मुंबई' पर आधारित यह फ़िल्म, 1990 के दशक के मुंबई के अंडरवर्ल्ड की दुनिया में ले जाती है. विशाल भारद्वाज द्वारा निर्देशित और साजिद नाडियाडवाला द्वारा निर्मित, ‘ओ रोमियो’ अपराध, प्यार और भावनाओं का एक एक्साइटिंग ब्लेंड है. यह एक ऐसे खूंखार गैंगस्टर की कहानी है जिसकी ज़िंदगी तब बदल जाती है जब उसे ऐसा प्यार मिलता है जो उसे बेकाबू कर देता है और उसका कमज़ोर पहलू सामने ले आता है. इससे जुनून और झगड़ों का एक तूफ़ानी सिलसिला शुरू हो जाता है, जो एक बड़े गैंग वॉर को जन्म देता है और उसकी अपराध की दुनिया को खतरे में डाल देता है.

‘ओ रोमियो’ की शानदार स्टारकास्ट
‘ओ रोमियो’ में एक शानदार स्टारकास्ट है जिसमें तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल, हुसैन दलाल, तमन्नाह, दिशा पटानी और विक्रांत मैसी शामिल हैं;

‘ओ रोमियो’ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
'ओ रोमियो' ने अपनी घरेलू शुरुआत कोईमोई के आंकड़ों के मुताबिक 9.01 करोड़ की कमाई के साथ की और अपने पूरे रन के दौरान, यह अपनी ओपनिंग-डे की कमाई को 9 गुना से थोड़ा ज़्यादा बढ़ाने में कामयाब रही. आखिरी अपडेट के मुताबिक, इसने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अपना सफर 83.35 करोड़ नेट पर खत्म किया. यह 98.35 करोड़ ग्रॉस के बराबर है. विदेशों में, इसने 24.75 करोड़ ग्रॉस कमाए. भारत और विदेशों की ग्रॉस कमाई को मिलाकर, दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस पर इसका कुल कलेक्शन 123.1 करोड़ ग्रॉस रहा है. 

 

Published at : 25 Mar 2026 12:32 PM (IST)
Tags :
TRIPTI DIMRI SHAHID KAPOOR O Romeo
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ओटीटी
O Romeo OTT Release: शाहिद-तृप्ति की 'ओ रोमियो' ओटीटी पर मचाने आ रही धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
'ओ रोमियो' ओटीटी पर मचाने आ रही धमाल, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?
ओटीटी
2 घंटे 41 मिनट की ये Spy Thriller हर सीन में देगी झटका, OTT पर मस्ट वॉच, IMDb पर भी धांसू रेटिंग
2 घंटे 41 मिनट की ये स्पाई थ्रिलर हर सीन में देगी झटका, ओटीटी पर मस्ट वॉच
ओटीटी
‘धुरंधर’ पसंद आई? तो OTT पर देखें 1 घंटे 52 मिनट की ये Spy Thriller, हर सीन में है सस्पेंस
‘धुरंधर’ पसंद आई? तो ओटीटी पर देखें 1 घंटे 52 मिनट की ये स्पाई थ्रिलर, हर सीन में है सस्पेंस
ओटीटी
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर आएगी 'भाबीजी घर पर हैं' फिल्म, जानें कब और कहां देख पाएंगे
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर आएगी 'भाबीजी घर पर हैं' फिल्म, जानें कब और कहां देख पाएंगे
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel US Iran War Live: 'अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा...', ट्रंप के डील वाले दावे पर ईरान का करारा जवाब
Live: 'अमेरिका खुद से बातचीत कर रहा...', ट्रंप के डील वाले दावे पर ईरान का करारा जवाब
पंजाब
Amritpal Singh News: सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...
सांसदी जाने से एक कदम दूर हैं अमृतपाल सिंह! कारण सहित मांगनी होगी माफी नहीं तो...
इंडिया
फिर से हिंदू धर्म अपनाने पर मिल जाएगा SC का दर्जा? सुप्रीम कोर्ट ने रख दीं 3 शर्तें, जानें बड़ा फैसले में क्या
फिर से हिंदू धर्म अपनाने पर मिल जाएगा SC का दर्जा? सुप्रीम कोर्ट ने रख दीं 3 शर्तें, जानें बड़ा फैसले में क्या
आईपीएल 2026
Rinku Singh: रिंकू सिंह बने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, जानें कितनी मिलेगी सैलरी
रिंकू सिंह बने रीजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर, जानें कितनी मिलेगी सैलरी
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' में आखिरी सीन में नजर आए ऑटो ड्राइव नहीं देख पा रहे रणवीर सिंह की फिल्म, दिल छू लेगी वजह
'धुरंधर 2' में आखिरी सीन में नजर आए ऑटो ड्राइव नहीं देख पा रहे रणवीर सिंह की फिल्म, दिल छू लेगी वजह
इंडिया
Gas Pipelines: LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
LPG संकट के बीच सरकार ने बदल दिए पाइपलाइन गैस के नियम, जानें अब कनेक्शन के लिए क्या करना होगा?
Results
MP Board Result 2026 Live: एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं के नतीजे आज, बस इन आसान स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट; पढ़े लाइव अपडेट्स
एमपी बोर्ड 5वीं-8वीं के नतीजे आज, बस इन आसान स्टेप्स से चेक करें रिजल्ट; पढ़े लाइव अपडेट्स
Home Tips
Home Dry Cleaning Tips: अब ड्राई क्लीनिंग का खर्च होगा जीरो! घर पर ही इन 5 स्टेप्स में चमकाएं महंगे सिल्क और वूलन क्लॉथ
अब ड्राई क्लीनिंग का खर्च होगा जीरो! घर पर ही इन 5 स्टेप्स में चमकाएं महंगे सिल्क और वूलन क्लॉथ
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget