बिहार के बेतिया में रविवार (16 नवंबर, 2025) की रात एक कार ने बारातियों को कुचल दिया. हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई. वहीं 16 लोग घायल हुए हैं. यह घटना लौरिया-बगहा मुख्य मार्ग पर बिशुनपुरवा गांव की बताई जा रही है. शादी के लिए बारात दुल्हन के दरवाजे पर पहुंची थी. इसी दौरान यह घटना हो गई. इसके बाद अफरातफरी मच गई.

हादसे के चलते खुशी का माहौल मातम में बदला

मृतकों की पहचान बिशुनपुरवा निवासी दिनेश कुमार, दूल्हे के फूफा और नरकटियागंज के टेढ़ी कुईया वार्ड संख्या 6 निवासी राजेश महतो के रूप में हुई है. बारात नरकटियागंज के मलदहिया पोखरिया से बिशुनपुरवा गांव आई हुई थी. इसी दौरान मुख्य सड़क पर तेज रफ्तार एक कार भीड़ में जा घुसी और खुशी का माहौल मातम में पसर गया.

डॉक्टर नहीं मिलने पर अस्पताल में हंगामा

घटना के बाद घायलों को लोग आनन-फानन में लौरिया स्थित सामुदायिक अस्पताल लेकर पहुंचे. यहां डॉक्टर नहीं मिलने पर लोगों ने हंगामा शुरू कर दिया. अचानक हंगामा बढ़ते देख अस्पताल के अन्य कर्मी इधर-उधर जाने लगे. जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. लोगों को शांत कराया गया. हादसे में घायल हुए करीब 16 लोगों को बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच भेजा गया.

सड़क हादसे के बाद पुलिस ने तीनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. घटना के बाद कार का चालक मौके से फरार हो गया. उसकी पहचान का प्रयास किया जा रहा है. घटना के बाद मृतकों के घर शोक का माहौल है.

इस मामले में लौरिया थानाध्यक्ष रमेश कुमार ने बताया कि अनियंत्रित कार बारात में आए लोगों की भीड़ में जा घुसी. इसमें तीन लोगों की मौत हो गई है जबकि 16 लोग घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए जीएमसीएच में भर्ती कराया गया है. यहां सभी का इलाज चल रहा है. पुलिस ने गाड़ी को जब्त कर आगे की प्रक्रिया में जुट गई है.

