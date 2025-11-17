जीतन राम मांझी बोले- 'शपथ ग्रहण में PM मोदी भी होंगे शामिल', मंत्री पद को लेकर दिया बड़ा बयान

बिहार में नई सरकार का गठन होने वाला है. इसकी तैयारी शुरू हो गई है. इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने कहा कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसमें शामिल होंगे. हमें भी कहा गया है शामिल होने के लिए.

मांझी ने कहा कि 35-36 मंत्री बनेंगे, इसमें से 15-16 मंत्री बीजेपी के होंगे, 13-14 मंत्री जेडीयू से होंगे, एलजेपी से 3 और हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एक-एक मंत्री बनेंगे. उन्होंने मंत्री पद को लेकर बड़ा बयान देते हुए कहा कि हमारी पार्टी में कोई लालच नहीं है, जो मिलेगा हम उसमें खुश हैं.

'जनता ने मोदी और नीतीश पर जताया भरोसा'

जीतन राम मांझी ने कहा, "हम लोगों को सोच से ज्यादा सीट मिली है. हमने सोचा था 160 से 180 तक जीतेंगे, लेकिन 200 से ज्यादा सीटें जीतें हैं. बिहार की जनता ने मोदी जी और नीतीश जी पर भरोसा जताया है. हमें कम सीटें मिली थीं उसकी कसक है, हमने कहा था हमें नेशनल पार्टी के दर्जे के लिए ज्यादा सीटें मिलनी चाहिए थी वह हमारा तर्क था."

लालू परिवार में हुए विवाद पर क्या कहा?

दूसरी ओर रोहिणी आचार्य और लालू परिवार में हुए विवाद पर मांझी ने कहा, "यह बहुत गलत हुआ है, तेजस्वी ने जो यह करा है यह जांच का विषय है. हम पहले से ही कहते रहे हैं की वह क्या बोलते हैं उनकी बातों में नहीं आना चाहिए. सबसे पहले उन्होंने बड़े भाई की घर से निकाला अब बहन के साथ ऐसा कर रहे हैं. हम व्यक्तिगत तौर पर बहुत नाराज हैं और अपनी संवेदना रोहिणी जी को देते हैं."

आगे कहा, "राजनीति अलग होती है लेकिन मानवीय दृष्टिकोण से मुझे यह दुखद लगता है... बहनों को विशेष तरजीह दी जाती है. बिहार की जनता इसे बर्दाश्त नहीं करेगी. व्यक्तिगत रूप से, हम इस घटना से बहुत दुखी हैं." रॉबर्ट वाड्रा के बयान पर कहा कि वह कोई नेता नहीं है बिजनेसमैन हैं.