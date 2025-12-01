बिहार विधानसभा सत्र: बेनीपुर विधायक विनय चौधरी का बड़ा बयान- 'चुनाव नहीं, सेवा हमारी पहचान'
Vinay Kumar Choudhary: बेनीपुर विधायक विनय कुमार चौधरी ने कहा कि वे चुनाव का इंतजार नहीं, हमेशा जनता की सेवा करते हैं. उन्होंने विपक्ष को कमजोर बताते हुए कहा कि वो कभी मजबूत नहीं था.
बिहार विधानसभा के नए सत्र की शुरुआत के साथ ही प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है. सत्र के पहले दिन बेनीपुर से विजयी होकर सदन पहुंचे जेडीयू विधायक विनय कुमार चौधरी ने साफ संदेश दिया कि उनकी राजनीति चुनावी प्रचार पर नहीं, बल्कि निरंतर जनसेवा पर आधारित है.
विनय कुमार ने कहा कि जनता ने उन्हें अपने काम के आधार पर जिताया है और वे पहले दिन से ही लोगों की समस्याओं को हल करने में लगे रहते हैं.
जनता की सेवा हर दिन की जिम्मेदारी- विनय कुमार चौधरी
विनय कुमार चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि चुनाव सिर्फ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन जनप्रतिनिधि का असली काम चुनाव खत्म होने के बाद शुरू होता है. उन्होंने कहा कि हम लोग तो पहले दिन से जनता के काम के लिए काम करते हैं. चुनाव आने का इंतजार नहीं करते. आज से ही हम फिर जनता की सेवा के लिए जुट जाएंगे. उनके इस बयान ने साफ कर दिया कि बेनीपुर विधायक अपने क्षेत्र में विकास कार्यों और जनसमस्याओं के समाधान को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं.
विपक्ष पहले भी कमजोर था और अब भी- विनय
एबीपी संवाददाता ने जब उनसे विपक्ष की भूमिका पर सवाल पूछा कि 10 साल बाद विपक्ष सदन में संभावित रूप से मजबूत होकर आएगा या नहीं, तो विनय कुमार चौधरी ने सीधा और स्पष्ट जवाब दिया. उन्होंने कहा कि विपक्ष पहले से ही कमजोर था. उन्होंने कभी मुद्दों पर बात नहीं की. प्रश्नकाल में भी सरकार से सवाल नहीं कर पाते थे.
उन्होंने यह भी कहा कि जनता विकास चाहती है और उसी आधार पर सरकार चुनती है. अगर विपक्ष जनता की आवाज बनना चाहता है, तो उसे धरातल पर काम करना होगा और मुद्दों पर गंभीरता दिखानी होगी.
जनता का विश्वास ही हमारी सबसे बड़ी जीत- कुमार
अपनी जीत को लेकर विनय कुमार चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व और जनता के भरोसे को श्रेय दिया. उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का आभार. जनता का जो विश्वास है, वही हमारी जीत है. हम उसी भरोसे को और मजबूत करेंगे. उन्होंने यह भी संकेत दिया कि आने वाले दिनों में बेनीपुर विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की रफ्तार और तेज होगी. चाहे वह सड़क हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हों या किसानों की समस्याएं.
बेनीपुर की जनता को विधायक का संदेश
विनय कुमार चौधरी ने अंत में कहा कि जनता ने उन्हें सेवा के लिए चुना है और वे हर दिन, हर पल अपने क्षेत्र के लोगों के लिए उपलब्ध रहेंगे. उन्होंने कहा कि उनकी राजनीति वादों पर नहीं, बल्कि काम पर टिकी है. बेनीपुर की जनता अब उम्मीद के साथ देख रही है कि विधायक के इस सक्रिय और स्पष्ट रुख से क्षेत्र में विकास की दिशा और मजबूत होगी.
