हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारLJP नेता राजू तिवारी ने विधानसभा में उठाया विद्युत शवदाह गृह की कमी का मुद्दा, पढ़ें पूरा मामला

LJP नेता राजू तिवारी ने विधानसभा में उठाया विद्युत शवदाह गृह की कमी का मुद्दा, पढ़ें पूरा मामला

Bihar News: विधानसभा में LJP नेता राजू तिवारी ने विद्युत शवदाह गृह की कमी और लकड़ी से दाह संस्कार से बढ़ते प्रदूषण का मुद्दा उठाया. उनके बयान के बाद पर्यावरण संरक्षण पर चर्चा छिड़ गई है.

By : एबीपी स्टेट डेस्क | Edited By: पुष्पेंद्र कुमार | Updated at : 18 Feb 2026 02:42 PM (IST)
Preferred Sources

विधानसभा बजट सत्र के दौरान सदन में चर्चा के दौरान LJP R विधायक दल के नेता राजू तिवारी ने विद्युत शवदाह गृह की कमी को लेकर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पेश किया. उन्होंने कहा कि वर्तमान में लोगों को दाह संस्कार के समय कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है.

राजू तिवारी ने बताया कि अभी भी अधिकांश स्थानों पर लकड़ी से शवों का दाह संस्कार किया जाता है, जिससे वनों की कटाई तेजी से हो रही है. इससे न केवल पेड़ कम हो रहे हैं, बल्कि पर्यावरण पर भी गंभीर असर पड़ रहा है. लकड़ी जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ता है और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह गंभीर खतरा है. ऐसे में राज्य में विद्युत शवदाह गृह बनाना आवश्यक हो गया है, ताकि प्रदूषण को कम किया जा सके और पारंपरिक दाह संस्कार प्रक्रिया के पर्यावरणीय नुकसान को रोका जा सके.

राजू तिवारी बोले- मेरे बयान का गलत तरीके से पेश कर रहे नेता

जानकारी के अनुसार, जैसे ही राजू तिवारी ने यह कहा कि लकड़ी से शवों को जलाने से प्रदूषण बढ़ता है. NDA के कुछ नेता असहज हो गए. RLM कोटे से मंत्री दीपक प्रकाश और BJP के विधायक जीवेश मिश्रा ने उनके बयान को रोकने की कोशिश की. राजू तिवारी ने बाद में स्पष्ट किया कि उनका बयान गलत तरीके से समझा गया. उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि वनों की कटाई हो रही है, पेड़ कट रहे हैं और इससे प्रदूषण बढ़ रहा है. उन्होंने कहा कि उनका मकसद केवल पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण नियंत्रण की आवश्यकता को उठाना था.

राज्य में पर्याप्त विद्युत शवदाह गृह बनाए जाएं- राजू तिवारी

सदन में यह मुद्दा पर्यावरण और धार्मिक परंपराओं के बीच संतुलन की अहमियत को उजागर करता है. विधायक ने यह भी कहा कि यदि राज्य में पर्याप्त विद्युत शवदाह गृह बनाए जाएं, तो न केवल प्रदूषण कम होगा बल्कि लोगों को दाह संस्कार में आने वाली कठिनाइयों से भी राहत मिलेगी.

जानकारी के अनुसार, राजू तिवारी की इस पहल ने राज्य में पर्यावरण संरक्षण और आधुनिक समाधि प्रथाओं पर चर्चा को नई दिशा दी है.

ये भी पढ़िए- उपेंद्र कुशवाहा, प्रियंका चतुर्वेदी, किरण चौधरी फिर जा पाएंगे राज्यसभा? 16 सीटों पर चुनाव का ऐलान

Published at : 18 Feb 2026 02:42 PM (IST)
Tags :
Bihar Assembly Patna News BIHAR NEWS MLA Raju Tiwari
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
LJP नेता राजू तिवारी ने विधानसभा में उठाया विद्युत शवदाह गृह की कमी का मुद्दा, पढ़ें पूरा मामला
LJP नेता राजू तिवारी ने विधानसभा में उठाया विद्युत शवदाह गृह की कमी का मुद्दा, पढ़ें पूरा मामला
बिहार
Holi 2026: 3 और 4 तारीख में कन्फ्यूजन? जानिए बिहार के अलग-अलग जिलों में लोग किस दिन मना रहे होली
3 और 4 तारीख में कन्फ्यूजन? जानिए बिहार के अलग-अलग जिलों में लोग किस दिन मना रहे होली
बिहार
Watch: प्रेमी-प्रेमिका को बिहार पुलिस ने पकड़ा, कहा- '5 हजार दो नहीं तो…', अब हुआ बड़ा ऐक्शन
Watch: प्रेमी-प्रेमिका को बिहार पुलिस ने पकड़ा, कहा- '5 हजार दो नहीं तो…', अब हुआ बड़ा ऐक्शन
बिहार
Patna News: मसौढ़ी में देरी के चलते मैट्रिक की छात्रा को सेंटर पर नहीं मिली एंट्री, अब रेलवे लाइन से मिली लाश
पटना: मसौढ़ी में देरी के चलते मैट्रिक की छात्रा को सेंटर पर नहीं मिली एंट्री, अब रेलवे लाइन से मिली लाश
Advertisement

वीडियोज

Assam Elections 2026: Bhupen Borah 22 फरवरी को होंगे BJP में शामिल | Himanta Biswa Sarma
Gold-Silver Traders के लिए Big Update! MCX ने बढ़ाया Trading Time | Paisa Live
₹1.5 Lakh तक Cashless Treatment – Road Accident Victims के लिए बड़ी खबर | Paisa Live
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'?
Sansani:काले जादू से गर्लफ्रेंड की 'आत्मा को बुलावा'? | Crime News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
राज्यसभा में बदलेगा समीकरण! 37 सीटों के चुनाव से बदलेगी तस्वीर, किन नेताओं की वापसी नामुमकिन, समझें गणित
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Politics: यूपी में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
UP में मायावती ने काट दी पतंग, अखिलेश ने नहीं थामी डोर, अब क्या करेगी असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM?
इंडिया
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
चाइनीज रोबोट लाकर कराई भारत की बेइज्जती, सरकार ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी से कहा- 'छोड़ दो एक्सपो'
क्रिकेट
IND VS PAK: पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
पाकिस्तान पर सुपर 8 से बाहर होने का मंडरा रहा खतरा, शदाब खान ने भारत से फाइनल खेलने पर दे दिया बयान
बॉलीवुड
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, संजय दत्त, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
वेटिंलेटर पर हैं सलमान खान के पिता सलीम खान, जावेद अख्तर-जीशान सिद्दिकी सहित कई दिग्गज देखने पहुंचे
इंडिया
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार और हरियाणा समेत 10 राज्यों के लिए राज्यसभा चुनाव का ऐलान, इस दिन होगी वोटिंग
फूड
Apple Pesticide Removal: क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
क्या आप भी सिर्फ धोकर खा लेते हैं सेब, जानें इस पर मौजूद पेस्टिसाइड कैसे करें साफ?
यूटिलिटी
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
जेवर एयरपोर्ट के पास खरीदना है घर तो तुरंत करें अप्लाई, इस अथॉरिटी ने निकाली बंपर स्कीम
ENT LIVE
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
Rajpal Yadav को Court से बड़ी राहत, 18 March तक मिली Interim Bail
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Embed widget