उपेंद्र कुशवाहा, प्रियंका चतुर्वेदी, किरण चौधरी फिर जा पाएंगे राज्यसभा? 16 सीटों पर चुनाव का ऐलान
Rajya Sabha Elections 2026: भारत निर्वाचन आयोग ने महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार की 16 राज्यसभा सीटों पर चुनाव के लिए ऐलान कर दिया है.
महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार की 16 राज्यसभा सीटों पर भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों ऐलान कर दिया है.
नोटिफिकेशन: 26 फरवरी 2026
नॉमिनेशन की आखिरी तारीख: 5 मार्च 2026
स्क्रूटनी: 6 मार्च 2026
नाम वापस लेने की आखिरी तारीख: 9 मार्च 2026
पोल की तारीख: 16 मार्च 2026
वोटों की गिनती: 16 मार्च 2026 शाम 5:00 बजे
चुनाव खत्म होने की तारीख: 20 मार्च 2026
छत्तीसगढ़
9 अप्रैल 2026 को रिटायर होने वाले सदस्य:
कवि तेजपाल सिंह ‘तुलसी’
फूलो देवी नेताम
बिहार
9 अप्रैल 2026 को रिटायर होने वाले सदस्य:
अमरेंद्र धारी सिंह
प्रेम चंद गुप्ता
रामनाथ ठाकुर
उपेंद्र कुशवाहा
हरियाणा
9 अप्रैल 2026 को रिटायर होने वाले सदस्य:
किरण चौधरी
राम चंदर जांगड़ा
महाराष्ट्र
2 अप्रैल 2026 को रिटायर होने वाले सदस्य:
कराड, डॉ. भगवत किशनराव
खान, डॉ. फौजिया तहसीन अहमद
चतुर्वेदी, प्रियंका विक्रम
पवार, शरदचंद्र गोविंदराव
पाटिल, धैर्यशील मोहन
पाटिल, रजनी अशोकराव
अठावले, रामदास बंडू
हिमाचल प्रदेश
9 अप्रैल 2026 को रिटायर होने वाले सदस्य:
इंदु बाला गोस्वामी
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL