महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और बिहार की 16 राज्यसभा सीटों पर भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तारीखों ऐलान कर दिया है.

नोटिफिकेशन: 26 फरवरी 2026

नॉमिनेशन की आखिरी तारीख: 5 मार्च 2026

स्क्रूटनी: 6 मार्च 2026

नाम वापस लेने की आखिरी तारीख: 9 मार्च 2026

पोल की तारीख: 16 मार्च 2026

वोटों की गिनती: 16 मार्च 2026 शाम 5:00 बजे

चुनाव खत्म होने की तारीख: 20 मार्च 2026

छत्तीसगढ़

9 अप्रैल 2026 को रिटायर होने वाले सदस्य:

कवि तेजपाल सिंह ‘तुलसी’

फूलो देवी नेताम

बिहार

9 अप्रैल 2026 को रिटायर होने वाले सदस्य:

अमरेंद्र धारी सिंह

प्रेम चंद गुप्ता

रामनाथ ठाकुर

उपेंद्र कुशवाहा

हरियाणा

9 अप्रैल 2026 को रिटायर होने वाले सदस्य:

किरण चौधरी

राम चंदर जांगड़ा

महाराष्ट्र

2 अप्रैल 2026 को रिटायर होने वाले सदस्य:

कराड, डॉ. भगवत किशनराव

खान, डॉ. फौजिया तहसीन अहमद

चतुर्वेदी, प्रियंका विक्रम

पवार, शरदचंद्र गोविंदराव

पाटिल, धैर्यशील मोहन

पाटिल, रजनी अशोकराव

अठावले, रामदास बंडू

हिमाचल प्रदेश

9 अप्रैल 2026 को रिटायर होने वाले सदस्य:

इंदु बाला गोस्वामी