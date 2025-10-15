बिहार चुनाव 2025: किन-किन सीटों पर BJP-JDU और RLM-LJPR में विवाद? आ गई लिस्ट

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीटों का बंटवारा हो गया है लेकिन विवाद जारी है. विवाद की वजह कुछ सीटें हैं. नाराजगी के चक्कर में ही एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई और पार्टियों ने अपना सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया. सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर एनडीए में शामिल दलों के बीच ऐसी कौन-कौन सी सीटें हैं जिसको लेकर विवाद हो रहा है? समझिए.

दरअसल, अपने कोटे की सीटें चिराग पासवान के खाते में डाले जाने पर जेडीयू ने एतराज जताया है. सोनबरसा, राजगीर, एकमा और मोरवा सीट के लिए जेडीयू तैयार नहीं थी. कई दौर की मीटिंग के बावजूद बीजेपी ये चारों सीटें जेडीयू से चिराग के लिए नहीं छुड़वा पाई. जेडीयू ने सोनबरसा, राजगीर, एकमा और मोरवा सीट पर उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया.

जेडीयू ने दावे वाली दो सीटें छोड़ी

जेडीयू ने अपने दावे वाली केवल दो सीटें छोड़ी, एक सीटिंग सीट तारापुर और दूसरी तेघड़ा है. जेडीयू ने तारापुर के बदले बीजेपी से उसकी कहलगांव की सीटिंग सीट ली है. दूसरी ओर चिराग पासवान को बीजेपी ने भी अपनी क्वालिटी सीटें नहीं दीं. चिराग बीजेपी से दानापुर, लालगंज, हिसुआ और अरवल सीट चाहते थे, लेकिन बीजेपी ने इन सीटों पर अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया.

उपेंद्र कुशवाहा ने सिंबल देने से रोका

हालांकि बीजेपी ने अपनी दो सीटें चिराग को दीं. इनमें सीटिंग सीट गोविंदगंज और दावेदारी वाली ब्रह्मपुर सीट है. वहीं उपेंद्र कुशवाहा अपने कोटे की महुआ सीट चिराग को दिए जाने से नाराज हैं. कुशवाहा ने अपने सभी उम्मीदवारों (छह सीटों पर) का सिंबल रोक दिया है. उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने रात भर मनाने का प्रयास किया लेकिन बात नहीं बनी. आज (बुधवार) कुशवाहा दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिलेंगे.

मांझी ने सभी 6 उम्मीदवारों को दिया सिंबल

उधर दूसरी ओर बीते मंगलवार को बीजेपी ने अपने 71 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की. जेडीयू ने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी किए बगैर करीब 70 से ज्यादा कैंडिडेट को सिंबल दे दिया है. वहीं जीतन राम मांझी ने अपने सभी 6 उम्मीदवारों को सिंबल दे दिया है. नाराजगी के बीच चिराग पासवान ने भी कई सीटों पर अपने उम्मीदवारों को सिंबल दिया है.

