बिहार चुनाव में उपेन्द्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी(RLSP) और एनडीए के बीच सीटों को लेकर बंटबारा हो गया है. उपेन्द्र कुशवाहा की पार्टी को 6 सीटें मिली हैं. पार्टी राज्य विधानसभा चुनावों में सासाराम, दिनारा, उजियारपुर, महुआ, बाजपट्टी और मधुबनी विधानसभा सीट से ताल ठोकेगी. बता दें एनडीए के सहयोगी दलों के बीच सीटों को लेकर लगातार खींचतान देखने को मिल रही थी. फिलहाल हल्के-हल्के स्थिति साफ होती दिखाई दे रही है.