बिहार चुनाव में जीतनराम मांझी की पार्टी इन सीटों पर लड़ेगी चुनाव, सीट शेयरिंग का ऐलान

बिहार विधानसभा चुनावों के मद्देनजर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. जीतन राम मांझी की पार्टी (HAM) को 6 सीटें दी गई हैं. पार्टी बिहार की टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बराचट्टी विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी. जीतन राम मांझी को एनडीए गठबंधन ने इन विधानसभाओं में चुनाव लड़ने के लिए सीटें दी हैं.

एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर कई दिनों से हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच खींचतान चल रही थी. बीच में खबरें आई थीं कि वह एनडीए गठबंधन का साथ छोड़ सकते हैं, लेकिन मांझी ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया था. उन्होंने कहा था कि मैं मरते दम तक पीएम मोदी के साथ रहूंगा.

जीतन राम मांझी ने सीट बंटवारे पर क्या कहा?

एनडीए गठबंधन के सहयोगी जीतन राम मांझी को बिहार विधानसभा चुनाव में छह सीटें मिली हैं. इस बीच मीडिया से बात करते हुए मांझी ने कहा है कि, आलाकमान ने जौ फैसला किया है, वह निर्णय सर्वोपरी है. लेकिन छह सीटें देकर उन्होंने हमारे महत्व को कम आंका है.

इसके साथ ही जीतन राम मांझी ने एनडीए पर कटाक्ष करते हुए कहा कि, यह 6 सीटें देने से एनडीए हो सकता है कि खामियाजा भुगतना पड़े.बता दें जीतन राम मांझी सीट बंटवारे से नाखुश नजर आ रहे हैं. एनडीए गठबंधन से हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी 15 सीटों की मांग कर रहे थे. इसके लिए उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक भी की थी.

सीटों को लेकर नाराजगी की थीं अटकलें

बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों के ऐलान होने के बाद से ही एनडीए के सहयोगी दलों में सीटों के बंटवारे को लेकर खींचतान चल रही थी. इस बीच शनिवार को जीतन राम मांझी और जेपी नड्डा के बीच बैठक हुई थी. बताया जा रहा था कि मांझी राज्य में 15 सीटों की मांग को लेकर अड़े हुए थे.

मांझी ने 15 सीटों को लेकर कहा था कि ये अनुरोध है, दावा नहीं कर रहे हैं. उन्होंने कहा था कि पार्टी को अगर संतोषजनक सीटें मिलेंगी तो चुनाव लड़ेंगे, वरना नहीं लड़ेंगे. फिलहाल मांझी की पार्टी को एनडीए की तरफ से छह सीटें दी गई हैं.

इन सीटों पर चुनाव लड़ेगी मांझी की पार्टी

आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा (HAM) राज्य की 6 सीटों पर चुनाव लड़ेगी. मांझी की पार्टी बिहार की टेकारी, कुटुंबा, अतरी, इमामगंज, सिकंदरा और बराचट्टी विधानसभा सीटों पर चुनाव मैदान में उतरने जा रही है.

बता दें कि बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे. पहला चरण 6 नवंबर और दूसरा चरण 11 नवंबर को होगा. वहीं, चुनाव परिणाम 14 नवंबर को घोषित किए जाएंगे. पहले चरण में राज्य की 121 सीटों और दूसरे चरण में 122 सीटों पर चुनाव होगा.