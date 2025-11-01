बिहार में चुनावी माहौल के बीच पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बयान ने सियासी हलचल बढ़ा दी है. मोकामा में आरजेडी सदस्य दुलारचंद यादव की हत्या के बाद राज्य में राजनीतिक तापमान चरम पर है. इसी बीच बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि जब गरीब का राज होता है तो लोग उसे जंगलराज कहते हैं, लेकिन जब हत्या और अपराध सत्ता संरक्षण में होते हैं तो उसे क्या कहा जायेगा? उन्होंने बेटे तेज प्रताप यादव, तेजस्वी यादव, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर भी खुलकर बात की. इसके साथ ही उन्होंने बेटे तेज प्रताप यादव पर भी अपनी बात रखी.

राबड़ी देवी ने पहली बार सार्वजनिक रूप से बेटे तेज प्रताप यादव पर स्थिति साफ की. उन्होंने कहा, "मन से तो बेटा है, पर पार्टी से और घर से ये लोग निकाला है. प्रचार के लिए नहीं जाऊंगी, लेकिन दिल में है कि चुनाव जीते." उन्होंने जोड़ा कि “वो अपने पैरों पर खड़ा है और उसे बिहार में काम करने का पूरा हक है." तेजस्वी और तेज प्रताप के बीच चल रहे राजनीतिक मतभेदों पर उन्होंने कहा कि “परिवार में कभी कुछ हो सकता है, पर भाई-बहन एक ही हैं. जिनका घर नहीं है, वो ही दूसरों के घर में लड़ाई लगाते हैं."

गरीब का राज तो जंगलराज, आज क्या चल रहा है?- राबड़ी देवी

राबड़ी देवी ने कहा कि "जब गरीब का बच्चा पढ़ने लगा, जब लोगों को हक मिला, तब जंगलराज कहा गया. लेकिन अब जब मोकामा और आरा में मर्डर हो रहे हैं, तब क्या इसे भी जंगलराज कहेंगे?" उन्होंने कहा कि उनके शासनकाल में गरीब को खड़ा किया गया, ताकि वह अपने हक के लिए लड़ सके. उन्होंने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि "हम लोग दुश्मन नहीं बनाते, वो लोग दुश्मन बनाते हैं." राबड़ी ने तेजस्वी पर भरोसा जताते हुए कहा कि “जब मन में ठान लेगा तो करेगा, जैसे 17 महीने में काम करके दिखाया."

रोहिणी आचार्य ने बीजेपी पर किया तीखा हमला

राबड़ी देवी की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी मोकामा हत्याकांड पर हमला बोला. उन्होंने कहा कि सत्ता के संरक्षण में लोग घूम रहे हैं और मर्डर कर रहे हैं. जो इनके खिलाफ खड़ा होता है, उसे कुचल दिया जाता है. उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी में दागी लोग चले जाते हैं तो सही हो जाते हैं? उन्होंने पूछा कि मुजफ्फरपुर बालिका गृह की बच्चियों को न्याय कब मिलेगा? एनडीए पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि 20 साल में क्या किया आपने? तेजस्वी ने जो रोजगार दिया, जनता उसका जवाब 14 तारीख को देगी.

तेजस्वी को जितायें, सरकारी नौकरी हर घर तक पहुंचेगी- राबड़ी देवी

राबड़ी देवी ने जनता से अपील की कि वे पांच किलो राशन के बहकावे में न आएं.” उन्होंने कहा कि “तेजस्वी ने जो वादे किये हैं, उन्हें निभाया है. हर घर में सरकारी नौकरी पहुंचेगी. उन्होंने अपनी पार्टी पर लगे M-Y समीकरण के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि पापा के समय में सभी को सम्मान मिला था, आधे से ज्यादा कैबिनेट में सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया. अंत में उन्होंने कहा, "तेजस्वी हमारे बेटे की तरह हैं, तेज प्रताप पर हमारा आशीर्वाद हमेशा रहेगा. राजनीतिक मजबूरियां हैं, पर पारिवारिक रिश्ता कभी नहीं टूटता. आज अपराध बढ़ रहा है, तो क्या अब जंगलराज नहीं, आसाराम का राज चल रहा है?"