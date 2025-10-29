हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारLIVE: बिहार में आज ताबड़तोड़ रैलियां, बेगूसराय में अमित शाह, दरभंगा में राहुल गांधी

LIVE: बिहार में आज ताबड़तोड़ रैलियां, बेगूसराय में अमित शाह, दरभंगा में राहुल गांधी

Bihar Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन की ओर से लगातार रैलियां हो रही हैं. बयानबाजी भी जारी है. पढ़िए चुनाव से जुड़ी एक-एक बड़ी खबरें.

By : एबीपी बिहार डेस्क  | Updated at : 29 Oct 2025 10:48 AM (IST)

LIVE

Key Events
Bihar Chunav 2025 Live Updates Amit Shah Rahul Gandhi Nitish Kumar Tejashwi Yadav Asaduddin Owaisi Mahagathbandhan NDA Manifesto LIVE: बिहार में आज ताबड़तोड़ रैलियां, बेगूसराय में अमित शाह, दरभंगा में राहुल गांधी
(बिहार विधानसभा चुनाव 2025)
Source : ABP LIVE

Background

बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर बीते मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया. आज (बुधवार) एनडीए की ओर से घोषणा पत्र जारी होना है. एनडीए के घटक दलों ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है. दूसरी ओर आज बिहार में अलग-अलग नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी.

किस जिले में आज कौन होगा?

  • दरभंगा, बाढ़ और छपरा में राजनाथ सिंह
  • सीवान और बक्सर में योगी आदित्यनाथ
  • मुजफ्फरपुर और पटना साहिब में रेखा गुप्ता
  • बांका भागलपुर और मधेपुरा में मोहन यादव
  • अलीनगर, समस्तीपुर और बेगूसराय में अमित शाह
  • नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
  • दरभंगा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी
  • रोहतास में मनोज तिवारी

राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोआम गांव में एक विशाल जनसभा करेंगे. दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी डॉ. ललित यादव और केवटी से फराज फातमी के समर्थन में जनती से वोट की अपील करेंगे.

दूसरी ओर दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के पोहद्दी बेला मैदान में आज (बुधवार) अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे. जनसभा में दरभंगा ग्रामीण, बेनीपुर, अलीनगर और गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी मंच साझा करेंगे.

बेगूसराय में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भगवानपुर में चुनावी सभा है. वहीं बेगूसराय विधानसभा के बीरपुर में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. समस्तीपुर के रोसड़ा स्टेडियम में आज (बुधवार) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा है. 

रोहतास में आज मनोज तिवारी

रोहतास में एनडीए प्रत्याशी महाबली सिंह के समर्थन में आज सांसद मनोज तिवारी आएंगे. बिक्रमगंज में जनसभा करेंगे. मनोज तिवारी बिक्रमगंज के राजीव गांधी मैदान में होने वाली इस सभा को संबोधित करेंगे.

उधर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा का आज मुजफ्फरपुर और वैशाली दौरा है. जिले में कई चुनावी कार्यक्रम में वे शामिल होंगे. एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे. मुजफ्फरपुर और वैशाली के तीन विधानसभा क्षेत्र का मनीष वर्मा दौरा करेंगे. वे मीनापुर, राजापाकर और महनार विधानसभा में चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे. पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे.

यह भी पढ़ें- Bihar Election 2025: तेजस्वी यादव के इस वादे को मैथिली ठाकुर ने बताया ‘जादू’, कहा- मुझे तो समझ नहीं आ रहा

10:38 AM (IST)  •  29 Oct 2025

Bihar Election Live 2025: नालंदा के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र में होंगे नीतीश

नालंदा में आज नीतीश कुमार की एक दिवसीय चुनावी सभा है. एक ही दिन में जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में वे जनसभा करेंगे. पहली जनसभा राजगीर, दूसरी अस्थावां के बिंद में, तीसरी रहुई में, चौथी नूरसराय के दहपर मैदान में, पांचवीं परवलपुर में, छठी एकंगरसराय में और सातवीं जनसभा चंडी में होगी.

Load More
Tags :
Bihar Vidhan Sabha Chunav Rahul Gandhi Nitish Kumar Bihar Assembly Election 2025 Bihar Election 2025 BIHAR NEWS AMIT SHAH Mahagathbandhan Manifesto NDA Manifesto
New Update
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: 'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
Advertisement

वीडियोज

Cyclone Montha: तूफान मोंथा के चलते रिहायशी इलाकों में घुसा अजगर..स्थानीय लोगों में दहशत | ABP News
Cyclone Montha: चेतावनी जारी! भीषण रफ्तार से आ रहा है तूफान मोंथा! इन 5 राज्यों पर पड़ेगी मार
आशिकी के अड्डे पर बीवी का अटैक
'43 बागी' बिगाड़ेंगे खेल? JDU-RJD को अपनों से ही खतरा!
Bihar Election: विपक्ष का 'महा मेनिफेस्टो'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
इजरायल ने गाजा पर फिर कर दी एयरस्ट्राइक, 30 से ज्यादा लोगों की मौत, ट्रंप के शांति समझौते की उड़ी धज्जियां
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR: 'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
'भ्रम फैलाना चाहता है विपक्ष', भूपेंद्र चौधरी ने SIR को लेकर विरोधी दलों पर साधा निशाना
विश्व
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
इस्लामिक देशों के संगठन OIC ने भारत के खिलाफ उगला जहर! कश्मीर को लेकर ऐसा क्या कहा कि खुश हो गए शहबाज
क्रिकेट
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
श्रेयस अय्यर की नहीं हुई कोई सर्जरी, BCCI सेक्रेटरी ने बताया कि आखिर सिडनी में कैसे हुआ इलाज?
ओटीटी
Maharani Season 4 Release Date: 'रानी भारती' के किरदार में फिर धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें कब और कहां रिलीज होगी 'महारानी 4'
'महारानी 4' से धमाल मचाने आ रही हुमा कुरैशी, जानें-कब और कहां देख सकेंगे ये सीरीज
हेल्थ
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
हाई ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं दिल से जुड़ी ये 7 बीमारियां, गलती से भी न करें इग्नोर
जनरल नॉलेज
पावर स्लैप कॉम्पिटिशन में कितनी तेज मारना होता है थप्पड़, क्या इससे हो जाती है मौत?
पावर स्लैप कॉम्पिटिशन में कितनी तेज मारना होता है थप्पड़, क्या इससे हो जाती है मौत?
यूटिलिटी
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
कैसा रखें GMAIL का पासवर्ड, जो मजबूत हो और कभी न भूलें? हैकर भी न कर पाएं हैक
ABP NEWS
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
अभी तो हमने 10 % Yamuna को ठीक किया है 100 % बाकि है - Manoj Tiwari |Abp Shorts
ABP NEWS
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
Nitish की सेहत पर Anant Singh का बड़ा खुलासा |Abp Shorts
ABP NEWS
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
SIR के दूसरे चरण पर बोले Congress नेता Digvijaya Singh | Abp Shorts
ABP NEWS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
अपनी गलतियां बिना स्वीकार किये देश भर में लाना चाहते है वही प्रक्रिया | ABP sHORTS
ABP NEWS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
ITO घाट पर उगते हुए सूरज को Rekha Gupta ने दिया अर्घ्य | ABP NEWS SHORTS
Embed widget