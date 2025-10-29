LIVE: बिहार में आज ताबड़तोड़ रैलियां, बेगूसराय में अमित शाह, दरभंगा में राहुल गांधी
Bihar Chunav 2025 Live: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए और महागठबंधन की ओर से लगातार रैलियां हो रही हैं. बयानबाजी भी जारी है. पढ़िए चुनाव से जुड़ी एक-एक बड़ी खबरें.
LIVE
Background
बिहार विधानसभा चुनाव (2025) को लेकर बीते मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को महागठबंधन की ओर से घोषणा पत्र जारी कर दिया गया. आज (बुधवार) एनडीए की ओर से घोषणा पत्र जारी होना है. एनडीए के घटक दलों ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है. दूसरी ओर आज बिहार में अलग-अलग नेताओं की ताबड़तोड़ रैलियां होंगी.
किस जिले में आज कौन होगा?
- दरभंगा, बाढ़ और छपरा में राजनाथ सिंह
- सीवान और बक्सर में योगी आदित्यनाथ
- मुजफ्फरपुर और पटना साहिब में रेखा गुप्ता
- बांका भागलपुर और मधेपुरा में मोहन यादव
- अलीनगर, समस्तीपुर और बेगूसराय में अमित शाह
- नालंदा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
- दरभंगा में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी
- रोहतास में मनोज तिवारी
राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और मुकेश सहनी दरभंगा ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लोआम गांव में एक विशाल जनसभा करेंगे. दरभंगा ग्रामीण विधानसभा से आरजेडी के प्रत्याशी डॉ. ललित यादव और केवटी से फराज फातमी के समर्थन में जनती से वोट की अपील करेंगे.
दूसरी ओर दरभंगा के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र के पोहद्दी बेला मैदान में आज (बुधवार) अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे. जनसभा में दरभंगा ग्रामीण, बेनीपुर, अलीनगर और गौरा बौराम विधानसभा क्षेत्र के एनडीए प्रत्याशी मंच साझा करेंगे.
बेगूसराय में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भगवानपुर में चुनावी सभा है. वहीं बेगूसराय विधानसभा के बीरपुर में उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे. समस्तीपुर के रोसड़ा स्टेडियम में आज (बुधवार) केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की चुनावी जनसभा है.
रोहतास में आज मनोज तिवारी
रोहतास में एनडीए प्रत्याशी महाबली सिंह के समर्थन में आज सांसद मनोज तिवारी आएंगे. बिक्रमगंज में जनसभा करेंगे. मनोज तिवारी बिक्रमगंज के राजीव गांधी मैदान में होने वाली इस सभा को संबोधित करेंगे.
उधर जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव मनीष वर्मा का आज मुजफ्फरपुर और वैशाली दौरा है. जिले में कई चुनावी कार्यक्रम में वे शामिल होंगे. एनडीए प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार करेंगे. मुजफ्फरपुर और वैशाली के तीन विधानसभा क्षेत्र का मनीष वर्मा दौरा करेंगे. वे मीनापुर, राजापाकर और महनार विधानसभा में चुनावी कार्यक्रम में शामिल होंगे. पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी करेंगे.
Bihar Election Live 2025: नालंदा के अलग-अलग विधानसभा क्षेत्र में होंगे नीतीश
नालंदा में आज नीतीश कुमार की एक दिवसीय चुनावी सभा है. एक ही दिन में जिले की सभी सात विधानसभा क्षेत्रों में वे जनसभा करेंगे. पहली जनसभा राजगीर, दूसरी अस्थावां के बिंद में, तीसरी रहुई में, चौथी नूरसराय के दहपर मैदान में, पांचवीं परवलपुर में, छठी एकंगरसराय में और सातवीं जनसभा चंडी में होगी.
