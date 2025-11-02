खेसारी लाल यादव की सभा में छपरा पहुंचे अखिलेश यादव के नवरत्न, 'नचनिया' वाले बयान पर क्या कहा?

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार अभियान तेजी से जारी है. इस बीच यूपी में अखिलेश यादव के अलग-अलग चुनावी सभाओं में पहुंचने वाले नवरत्न यादव बिहार के छपरा में भी पहुंचे. वो रविवार (02 नवंबर) को आरजेडी प्रत्याशी खेसारी लाल यादव के प्रचार के लिए उनकी चुनावी सभा में पहुंचे. उन्होंने दावा करते हुए कहा कि खेसारी लाल यादव को लोगों का स्नेह मिल रहा है. नवरत्न यादव ने 'नचनिया' और दिनेश लाल यादव के 'यदमुल्ला' वाले बयान को लेकर भी अपनी प्रतिक्रिया दी.

अपने भाषणों और हाजिरजवाब को लेकर चर्चा में रहने वाले नवरत्न यादव ने एबीपी न्यूज़ से बातचीत में कहा, ''वह खेसारी लाल यादव के साथ चुनाव में जीत के लिए पिछले चार-पांच दिनों से लोगों के बीच में जा रहे हैं और लोगों का बड़ा स्नेह उनको मिल रहा है.''

'यदमुल्ला' वाले बयान पर क्या बोले नवरत्न यादव?

नचनिया वाले बयान पर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, ''क्या दिनेश लाल यादव, रवि किशन समेत अन्य लोग नचनिया नहीं हैं? वहीं दिनेश लाल यादव की 'यदमुल्ला' वाले बयान पर कहा, ''इसका क्या कैरेक्टर है हमसे न बुलवाइए, पत्नी होते हुए गर्लफ्रेंड को लेकर घूमता है, क्या ये सनातन अनुमति देता है?''

दिनेश लाल यादव ने क्या कहा था?

भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव ने खेसारी लाल पर हमला बोलते हुए कहा था कि राम मंदिर का विरोध करने वाला कृष्ण का वंशज कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा था, ''यादव वंश श्री कृष्ण से जुड़ा है, लेकिन जो राम का विरोध करेगा, वो कैसे कृष्णवंशी हो सकता है? ये तो 'यदुमुल्ला' है.'' इस बयान पर खेसारी लाल यादव ने भी पलटवार किया था. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या मुसलमान हमारे भाई और देश के नागरिक नहीं हैं?

खेसारी लाल यादव ने किया था पलटवार

छपरा सीट से आरजेडी प्रत्याशी ने ये भी कहा, ''जब से निरहुआ भाजपा में गए हैं, तब से ऐसे हो गए हैं. उससे पहले उन्होंने अपनी फिल्मों में 6 से 7 बार मुसलमान शख्स का किरदार निभाया है. पहले ये विचारधारा कहां गई थी?'' बिहार के डिप्टी सीएम और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने खेसारी लाल यादव को 'नाचने वाला' कहा था. इस पर खेसारी लाल ने भी प्रतिक्रिया दी थी और कहा था कि कलाकारों का अपमान किया जा रहा है.