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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, 16 मार्च को राज्यसभा के लिए होना है चुनाव

बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, 16 मार्च को राज्यसभा के लिए होना है चुनाव

Bihar Vidhan Sabha Bomb Threat: धमकी ईमेल के जरिए दी गई है. इसके बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने बैठक बुलाई. पूरे परिसर की जांच का उन्होंने आदेश दिया.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत कुमार | Updated at : 13 Mar 2026 03:13 PM (IST)
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बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. शुक्रवार (13 मार्च, 2026) को ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है. इसके बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने बैठक बुलाई. सचिवालय के वरीय पदाधिकारियों के साथ विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बैठक की. सुरक्षा की दृष्टि से पूरे परिसर की जांच का आदेश दिया. यह धमकी तब मिली है जब 16 मार्च को राज्यसभा के लिए मतदान होना है.

इस मामले में विधानसभा की ओर से जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि आज (शुक्रवार) बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल प्राप्त हुआ. विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया. सचिवालय के वरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की. 

यह भी पढ़ें- LPG Crisis: पटना में गजब हुआ! गैस एजेंसी संचालक का बड़ा आरोप, 'सम्राट चौधरी के यहां से…'

उन्होंने कहा कि प्रेम कुमार ने प्रभारी सचिव ख्याति सिंह को निर्देश दिया कि वो मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को इस बात की जानकारी दें. इसके साथ ही विधानसभा परिसर की सुरक्षा दृष्टिकोण से शीघ्र जांच कराएं.

लगातार बिहार में मिल रही हैं ऐसी धमकियां

बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. अभी पिछले महीने (फरवरी) में ही बिहार के अलग-अलग जिलों में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल से दी गई थी. बक्सर, पूर्णिया, किशनगंज, खगड़िया, पटना से ऐसी खबर आई थी. ऐसी धमकियों के चलते कई बड़े मामलों में सुनवाई तक नहीं हो पा रही थी. अब बिहार विधानसभा को उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया है.

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बम स्क्वाड की टीम बिहार विधानसभा पहुंची. चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई. हालांकि कुछ संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. माना जा रहा है कि किसी सिरफिरे ने इस तरह का काम किया है. देखना होगा कि इस मामले में जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है.

यह भी पढ़ें- बिहार में फिर जहरीली शराबकांड! 5 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत से छपरा में हड़कंप

Published at : 13 Mar 2026 02:52 PM (IST)
Tags :
Rajya Sabha Elections BIHAR VIDHAN SABHA BIHAR NEWS Rajya Sabha Elections 2026 Bihar Assembly Bomb Threat
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