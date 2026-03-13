बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी, 16 मार्च को राज्यसभा के लिए होना है चुनाव

बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिली है. शुक्रवार (13 मार्च, 2026) को ईमेल के जरिए यह धमकी दी गई है. इसके बाद बिहार विधानसभा के अध्यक्ष ने बैठक बुलाई. सचिवालय के वरीय पदाधिकारियों के साथ विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने बैठक की. सुरक्षा की दृष्टि से पूरे परिसर की जांच का आदेश दिया. यह धमकी तब मिली है जब 16 मार्च को राज्यसभा के लिए मतदान होना है.

इस मामले में विधानसभा की ओर से जनसंपर्क पदाधिकारी ने बताया कि आज (शुक्रवार) बिहार विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी भरा एक ईमेल प्राप्त हुआ. विधानसभा के अध्यक्ष डॉ. प्रेम कुमार ने इस पर तुरंत संज्ञान लिया. सचिवालय के वरीय पदाधिकारियों के साथ एक बैठक की.

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उन्होंने कहा कि प्रेम कुमार ने प्रभारी सचिव ख्याति सिंह को निर्देश दिया कि वो मुख्य सचिव एवं पुलिस महानिदेशक को इस बात की जानकारी दें. इसके साथ ही विधानसभा परिसर की सुरक्षा दृष्टिकोण से शीघ्र जांच कराएं.

लगातार बिहार में मिल रही हैं ऐसी धमकियां

बता दें कि यह कोई पहली बार नहीं है जब ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई है. अभी पिछले महीने (फरवरी) में ही बिहार के अलग-अलग जिलों में कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी ईमेल से दी गई थी. बक्सर, पूर्णिया, किशनगंज, खगड़िया, पटना से ऐसी खबर आई थी. ऐसी धमकियों के चलते कई बड़े मामलों में सुनवाई तक नहीं हो पा रही थी. अब बिहार विधानसभा को उड़ाने की धमकी से हड़कंप मच गया है.

सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बम स्क्वाड की टीम बिहार विधानसभा पहुंची. चप्पे-चप्पे की तलाशी ली गई. हालांकि कुछ संदिग्ध वस्तु नहीं मिली. माना जा रहा है कि किसी सिरफिरे ने इस तरह का काम किया है. देखना होगा कि इस मामले में जांच के बाद क्या कुछ निकलकर सामने आता है.

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