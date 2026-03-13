दुलारचंद हत्याकांड में अभी जेल में बंद हैं अनंत सिंह, क्या राज्यसभा चुनाव में डालेंगे वोट?

बिहार की पांच राज्यसभा सीटों के लिए 16 मार्च को चुनाव होना है. इसको लेकर तैयारी शुरू हो गई है. पांच सीटों के लिए कुल छह प्रत्याशियों ने नामांकन कराया है. एनडीए के 202 विधायक हैं जबकि महागठबंधन की स्थिति काफी कमजोर है. सवाल है कि जेल में बंद मोकामा के विधायक अनंत सिंह क्या वोट दे पाएंगे?

यह खबर सामने आ रही है कि वे राज्यसभा चुनाव में वोटिंग करेंगे. पुलिस कस्टडी में जेल से वे विधानसभा आएंगे. बता दें कि जेडीयू विधायक अनंत सिंह दुलारचंद हत्याकांड में अभी जेल में बंद हैं. विधानसभा सत्र के दौरान जब शपथ लेना था तो वे जेल से ही आए थे. अब जब राज्यसभा के लिए वोट देना है तो फिर एक बार पुलिस कस्टडी में पहुंचेंगे.

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वोट देने के बाद जेल लौट जाएंगे अनंत सिंह

वोट डालने के लिए कोर्ट से अनंत सिंह को शुक्रवार (13 मार्च, 2026) को अनुमति दे दी गई है. वोट डालने के बाद वे फिर जेल लौट जाएंगे. एनडीए से पांच उम्मीदवार हैं जबकि आरजेडी ने एडी सिंह को फिर से मौका दिया है. इस बार नीतीश कुमार भी राज्यसभा जाने की तैयारी में हैं. उन्होंने भी जेडीयू कोटे से नामांकन किया है.

सम्राट चौधरी के आवास पर हुई एनडीए विधायकों की बैठक

चुनाव को लेकर बीते गुरुवार को उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के आवास पर बैठक हुई. दूसरी बैठक 14 मार्च को राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर होगी. वहीं तीसरी बैठक 15 मार्च को संसदीय कार्य मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय कुमार चौधरी के आवास पर होगी.

दूसरी ओर राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बीते मंगलवार को महागठंबंधन के सभी दलों की बैठक बुलाई थी जिसमें चुनावी रणनीति और विधायकों की एकजुटता पर चर्चा की गई थी. तेजस्वी यादव ने बुधवार को एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान से मुलाकात की थी. राज्यसभा चुनाव को लेकर विस्तृत चर्चा की थी और एआईएमआईएम ने अपने विधायकों का पूरा समर्थन देने का उन्हें आश्वासन दिया.

वर्तमान में 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा में राजग के पास 202 विधायक हैं जिनमें बीजेपी के 89 और जेडीयू के 85 विधायक शामिल हैं जबकि, लोजपा (रामविलास) के 19, जीतन राम मांझी की पार्टी के पांच और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा (रालोमो) के चार विधायक हैं. महागठबंधन में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के 25, कांग्रेस के छह, सीपीआई (एमएल) के दो, सीपीआई के एक, एआईएमआईएम के पांच, आईआईपी के एक और बसपा का एक विधायक है.

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