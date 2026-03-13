LPG Crisis: पटना में गजब हुआ! गैस एजेंसी संचालक का बड़ा आरोप, 'सम्राट चौधरी के यहां से…'
Bihar LPG Crisis News:सत्या गैस एजेंसी के संचालक सोनल कुमार का कहना है कि वीवीआईपी लोग सीधे एसडीओ और अधिकारी को भेजते हैं. डिटेल में पढ़िए पूरी खबर.
एलपीजी सिलेंडर के लिए मची अफरातफरी के बीच राजधानी पटना से एक हैरान करने वाली खबर सामने आई है. एक तरफ पटना के जिलाधिकारी बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं तो दूसरी ओर कई तरह की समस्याएं सामने आ रही हैं. पटना के गर्दनीबाद के एक गैस एजेंसी के संचालक ने बड़ा आरोप लगाया है और मामला गृह विभाग के मंत्री सम्राट चौधरी से जुड़ गया है.
सत्या गैस एजेंसी के संचालक सोनल कुमार ने कहा, "कल (बुधवार) हमारे पास डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के यहां से सिलेंडर लेने के लिए एसडीओ साहब आए थे… 15 सिलेंडर की डिमांड की. हम बोले कि मेरे गोदाम की चाभी ले लीजिए… मिल जाएगा तो ले लीजिएगा. चार भरा सिलेंडर पड़ा हुआ था जो लेकर चले गए. आज हमारे पास गैस नहीं है." गैस एजेंसी संचलाक का यह बयान बीते गुरुवार का है. बता दें कि बीते गुरुवार को ही सम्राट चौधरी के यहां एनडीए के सभी विधायकों की मीटिंग थी.
आगे सोनल कुमार से मीडिया ने पूछा कि क्या बिना नंबर लगाए ही ले गए? तो उन्होंने कहा कि वे लोग वीवीआईपी लोग हैं. इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं. वे लोग सीधे एसडीओ और अधिकारी को भेजते हैं.
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'सर्वर खराब.. क्रैश, केवाईसी में दिक्कत'
दूसरी ओर सोनल कुमार ने कहा कि नंबर नहीं लगने का मुख्य कारण यह है कि सर्वर बंद है. सर्वर खराब है. क्रैश हो गया है. हम लोगों को पेट्रोलियम कंपनी से निर्देश मिला है कि ग्राहकों का पहले केवाईसी हो. डीएसी नंबर आएगा तभी ग्राहकों को गैस देना है. उन्होंने बताया कि केवाईसी करने में भी दिक्कत हो रही है. कार्यालय में भीड़ होने की मुख्य वजह है कि एक केवाईसी करने के बाद तुरंत सर्वर बैठ जाता है.
सोनल ने कहा कि सबसे बड़ी समस्या है बुकिंग नहीं हो रही है और लोग पैनिक में बुकिंग करा रहे हैं. दिमाग में बैठ गया है कि गैस नहीं मिलेगा. सवाल किया गया कि डीएम का कहना है कि गैस उपलब्ध है तो सोनल ने कहा मेरे पास गैस नहीं है. जिनको कहना है कहने दीजिए. जिनको बोलना है बोल दीजिए. मेरे पास जब नहीं है तो कहां से देंगे.
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Source: IOCL