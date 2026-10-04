Explainerएशियन गेम्स#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबिहार में प्रशासनिक फेरबदल, IAS नवल किशोर चौधरी और अमित पांडेय को बड़ी जिम्मेदारी

बिहार में प्रशासनिक फेरबदल, IAS नवल किशोर चौधरी और अमित पांडेय को बड़ी जिम्मेदारी

नवल किशोर चौधरी को राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया है. इसी तरह अमित कुमार पांडेय को अगले आदेश तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपर सचिव के पद पर भेजा गया है.

Written By : आईएएनएस |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 04 Oct 2026 10:07 PM (IST)
Preferred Sources

बिहार सरकार ने रविवार (04 अक्टूबर, 2026) को प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के दो अधिकारियों को नई जिम्मेदारी सौंपी है. सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार नवल किशोर चौधरी और अमित कुमार पांडेय के विभागीय दायित्वों में बदलाव किया गया है. दोनों अधिकारियों को उनके नए पदों पर तत्काल प्रभाव से पदस्थापित किया गया है.

अधिसूचना के मुताबिक, 2013 बैच के आईएएस अधिकारी नवल किशोर चौधरी को बिहार राज्य संचरण कंपनी लिमिटेड, पटना के प्रबंध निदेशक पद से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यपालक निदेशक के पद पर पदस्थापित किया गया है. नवल किशोर चौधरी नगर विकास एवं आवास विभाग में विशेष सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे. नई पदस्थापना के साथ उन्हें नगर विकास एवं आवास विभाग के विशेष सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.

रिलेटेड स्टोरी >>

बिहार
यूपी चुनाव पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, '...तो हमारी पार्टी तैयार है'
यूपी चुनाव पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, '...तो हमारी पार्टी तैयार है'
बिहार
नीतीश कुमार की पार्टी का BJP में होगा विलय? बिहार में सियासी भविष्यवाणी
नीतीश कुमार की पार्टी का BJP में होगा विलय? बिहार में सियासी भविष्यवाणी
बिहार
बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव, राजेश राठौड़ साइड, अजय पासवान को बड़ी जिम्मेदारी
बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव, राजेश राठौड़ साइड, अजय पासवान को बड़ी जिम्मेदारी
बिहार
नीरज कुमार की हार की पटकथा तैयार? RJD ने किया बड़ा दावा
नीरज कुमार की हार की पटकथा तैयार? RJD ने किया बड़ा दावा

राज्य स्वास्थ्य समिति में थे अमित पांडेय

इसी तरह, 2014 बैच के आईएएस अधिकारी अमित कुमार पांडेय को राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यपालक निदेशक पद से स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में अपर सचिव के पद पर पदस्थापित किया गया है. अधिसूचना में कहा गया है कि अमित कुमार पांडेय स्वास्थ्य विभाग में अपर सचिव का अतिरिक्त प्रभार भी संभाल रहे थे. नई जिम्मेदारी मिलने के बाद उन्हें स्वास्थ्य विभाग के अपर सचिव के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त कर दिया गया है.

यह भी पढ़ें- नीतीश कुमार की पार्टी का BJP में होगा विलय? बिहार में सियासी भविष्यवाणी

राज्य सरकार की ओर से जारी इस प्रशासनिक बदलाव को स्वास्थ्य, राजस्व और भूमि सुधार जैसे महत्वपूर्ण विभागों में जिम्मेदारियों के पुनर्संयोजन के तौर पर देखा जा रहा है. राज्य स्वास्थ्य समिति स्वास्थ्य सेवाओं और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है.

वहीं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के पास राज्य में भूमि संबंधी प्रशासन और सुधार से जुड़े महत्वपूर्ण दायित्व हैं. दोनों अधिकारियों की नई पदस्थापना के संबंध में अधिसूचना बिहार के राज्यपाल के आदेश से सामान्य प्रशासन विभाग के सरकार के विशेष सचिव संजय कुमार द्वारा जारी की गई है. नई जिम्मेदारियों के साथ दोनों अधिकारियों के समक्ष अपने-अपने विभागों में प्रशासनिक कार्यों को गति देने की चुनौती होगी.

यह भी पढ़ें- यूपी चुनाव पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, '...तो हमारी पार्टी तैयार है'

Published at : 04 Oct 2026 10:04 PM (IST)
Tags :
BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
यूपी चुनाव पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, '...तो हमारी पार्टी तैयार है'
यूपी चुनाव पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, '...तो हमारी पार्टी तैयार है'
बिहार
नीतीश कुमार की पार्टी का BJP में होगा विलय? बिहार में सियासी भविष्यवाणी
नीतीश कुमार की पार्टी का BJP में होगा विलय? बिहार में सियासी भविष्यवाणी
बिहार
बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव, राजेश राठौड़ साइड, अजय पासवान को बड़ी जिम्मेदारी
बिहार कांग्रेस में बड़ा बदलाव, राजेश राठौड़ साइड, अजय पासवान को बड़ी जिम्मेदारी
बिहार
नीरज कुमार की हार की पटकथा तैयार? RJD ने किया बड़ा दावा
नीरज कुमार की हार की पटकथा तैयार? RJD ने किया बड़ा दावा
Advertisement

वीडियोज

Mad Sandhu Murder Case: इन्फ्लुएंसर मैड संधू की गोली मारकर हत्या | ABP News
UP Politics | UP Chunaav 2027: गठबंधन में 'दरार'...27 में कैसे बेड़ापार?। Akhilesh Yadav | Congress
UP Election 2027 | Seedha Sawal: यूपी में चुनाव...'PDA' पर तनाव! | Akhilesh Yadav | BJP | Congress
UP Politics: यूपी में बंटेंगे तो कटेंगे vs जुटेंगे तो जीतेंगे! । UP Election 2027 | Akhilesh | Rahul
Smit Machchhar: Gaza-Palestine पर मुखर Gandhi परिवार कैप्टन स्मित पर क्यों खामोश? सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
SC के जस्टिस भुइयां का SIR पर बड़ा बयान, '...तो ऐसी प्रक्रिया मनमानी है'
SC के जस्टिस भुइयां का SIR पर बड़ा बयान, '...तो ऐसी प्रक्रिया मनमानी है'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संसदीय समिति: सांसद रवि किशन को फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी, बोले- 'प्रभावी ढंग से...'
संसदीय समिति: सांसद रवि किशन को फिर मिली बड़ी जिम्मेदारी, बोले- 'प्रभावी ढंग से...'
इंडिया
चिराग पासवान का चौंकाने वाला बयान, 'अगर संदेह है तो चुनाव आयोग को SIR...'
चिराग पासवान का चौंकाने वाला बयान, 'अगर संदेह है तो चुनाव आयोग को SIR...'
क्रिकेट
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
6,6,6,6,6... WCL में एबी डिविलियर्स ने की छक्के-चौकों की बरसात, 39 गेंदों में बनाए 70 रन
बॉलीवुड
'दृश्यम 3' इंडिया में 150 करोड़ के पार, बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट वीकेंड ओपनर, 9 फिल्मों के तोड़े रिकॉर्ड्स
'दृश्यम 3' ने तोड़े 9 फिल्मों के रिकॉर्ड्स, बनी 2026 की दूसरी बिगेस्ट वीकेंड ओपनर फिल्म
इंडिया
बिहार बाढ़ पर राहुल गांधी का BJP पर हमला, कहा - 'डबल इंजन सरकार बताए...'
'17 साल में स्थायी समाधान क्यों नहीं', बिहार बाढ़ पर राहुल गांधी का BJP पर हमला
हेल्थ
हेयर ट्रांसप्लांट का कर रहे हैं विचार? जानिए क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स
हेयर ट्रांसप्लांट का कर रहे हैं विचार? जानिए क्या हैं इसके साइड इफेक्ट्स
जनरल नॉलेज
प्रेस कार्ड और PIB कार्ड में क्या है अंतर? किसका कहां होता है इस्तेमाल
प्रेस कार्ड और PIB कार्ड में क्या है अंतर? किसका कहां होता है इस्तेमाल
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget