यूपी चुनाव पर चिराग पासवान का बड़ा बयान, '...तो हमारी पार्टी तैयार है'

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव (2027) को लेकर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने रविवार (04 अक्टूबर, 2026) को बड़ा बयान दिया. रायपुर (छत्तीसगढ़) में मीडिया से बातचीत के क्रम में चिराग ने दो टूक में कहा कि राज्य इकाई के माध्यम से यह विश्वास दिलाया गया है कि अकेले चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है.

केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश चुनाव पर आगे कहा, "...नागालैंड में हमारे दो विधायक हैं, लेकिन वहां हमने फैसला किया था कि हम वहां गठबंधन से हटकर अकेले चुनाव लड़ेंगे. अभी उत्तर प्रदेश में हमारी भूमिका तय होनी बाकी है."

#WATCH रायपुर, छत्तीसगढ़: केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने उत्तर प्रदेश चुनाव पर कहा, "... नागालैंड में हमारे 2 विधायक हैं लेकिन वहां हमने फैसला किया था कि हम वहां गठबंधन से हटकर अकेले चुनाव लड़ेंगे... अभी उत्तर प्रदेश में हमारी भूमिका तय होनी बाकी है। राज्य इकाई के माध्यम से यह विश्वास दिलाया गया है कि अकेले चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ेगी तो हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ने के लिए भी तैयार है..." — ANI_HindiNews (@AHindinews) October 4, 2026

कांग्रेस के बयान पर किया पलटवार

दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के कैप्टन स्मित माछर पर दिए गए बयान पर पलटवार किया. चिराग ने कहा, "इसको इवेंट बनाने की बात नहीं है, पर जो लोग ऐसा कह रहे हैं, क्या उनको रत्ती भर भी एहसास है कि जिस तरीके से कैप्टन साहब ने इस विपरीत परिस्थिति को संभाला है, इसको आप बहादुरी बोलिए, इसको आप सूझबूझ बोलिए. मैं तो कहता हूं इसकी जितनी चर्चा हो कम है... दिक्कत यही है ना कि हर चीज में आप राजनीति देखने लगते हैं."

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उन्होंने कहा, "मैं समझ रहा हूं उत्तर प्रदेश में चुनाव आ रहे हैं... विपक्ष हर चीज में राजनीति देखने का प्रयास करता है पर यह वो कुछ नाम है वो कुछ लोग हैं और उनके कुछ ऐसे कारनामे हैं जिनको राजनीतिक परदे से कतई नहीं देखना चाहिए..."

इमरान मसूद ने क्या कहा है?

बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल उठाते हुए यह कहा कि गांधी परिवार ने कैप्टन स्मित माछर के बारे में कोई बधाई संदेश पोस्ट क्यों नहीं किया? इसी पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने यह कहा है कि, "कैप्टन स्मित माछर ने अपनी और लोगों की जान बचाई. उनकी बहादुरी को सलाम है. बीजेपी ने इसे इवेंट बना दिया है. हर चीज को बीजेपी इवेंट से जोड़ती है. वह बच गया तो अल्लाह से दुआ करो कि वह खुश रहे... खत्म बात. यह कौन सी बात है कि आप हर चीज को इवेंट बनाकर पेश करोगे."

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