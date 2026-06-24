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हिंदी न्यूज़राज्यबिहार'जब सरेंडर कर दिया तो तुमने क्यों मारा', CM सम्राट की पुलिस को JDU ने लताड़ा!

'जब सरेंडर कर दिया तो तुमने क्यों मारा', CM सम्राट की पुलिस को JDU ने लताड़ा!

Bharat Tiwari Encounter: जेडीयू के नेता अशोक चौधरी का कहना है कि भरत तिवारी को पकड़ा जाता, 10 डंडा मारा जाता, सारी व्यवस्था है. पढ़िए उन्होंने और क्या कुछ कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 24 Jun 2026 02:26 PM (IST)
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बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले भरत तिवारी (Bharat Tiwari) के एनकाउंटर मामले में सरकार में शामिल नेता ही कई तरह के सवाल उठा रहे हैं. सीएम सम्राट चौधरी (CM Samrat Choudhary) की पुलिस सवालों के घेरे में है. फर्जी एनकाउंटर बताया जा रहा है. इन सबके बीच बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने भी पुलिस पर ही सवाल उठाया है. 

बिहार सरकार के मंत्री और जेडीयू नेता अशोक चौधरी ने बुधवार (24 जून, 2026) को मीडिया से कहा, "विक्षिप्त आदमी ने जब सरेंडर कर दिया तो क्यों मारोगे? तुम पकड़ते, मारते, 10 डंडा मारते, उसको थाना ले जाते, थाने में मेडिकल जांच कराते, इलाज के लिए ले भेजते, सब व्यवस्था है न…"

महापंचायत पर कहा- हम लोगों को क्या मतलब

दूसरी ओर अशोक चौधरी ने बिलौटी गांव में आयोजित महापंचायत पर कहा, "महापंचायत हो… महाकुंभ हो…. ठीक है लोगों की भावना है… अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं. पहुंच रहे हैं… उससे हम लोगों को क्या मतलब है."

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तथ्य सामने आने के बाद बोला जा सकता है: मंत्री

उधर इस घटना पर उपेंद्र कुशवाहा के बेटे और सरकार में मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि इसमें सरकार के द्वारा न्यायिक जांच का आदेश दिया गया है. जब जांच पूरी हो जाएगी तो सारे तथ्य सामने आ जाएंगे. तथ्य सामने आने के बाद ही इस पर कुछ बोला जा सकता है.

बता दें कि भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर के मामले में उनके गांव बिलौटी में आज (बुधवार) श्रद्धांजलि सभा सह महापंचायत का आयोजन हो रहा है. प्रशांत किशोर खुद पहुंचे थे. भरत भूषण तिवारी को न्याय मिले इसकी मांग की जा रही है. 

यह भी पढ़ें- भरत तिवारी केस: रोहिणी का बड़ा सवाल- 'अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट?'

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Jun 2026 02:03 PM (IST)
Tags :
Ashok Choudhary BIHAR NEWS Bharat Tiwari Encounter Bharat Tiwari
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