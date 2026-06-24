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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारभरत तिवारी केस: रोहिणी का बड़ा सवाल- 'अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट?'

भरत तिवारी केस: रोहिणी का बड़ा सवाल- 'अब तक सार्वजनिक क्यों नहीं की गई पोस्टमार्टम रिपोर्ट?'

Bharat Tiwari Encounter: रोहिणी आचार्य का कहना है कि भरत तिवारी के मामले में न्यायिक जांच से त्वरित कुछ स्पष्ट व उजागर नहीं होने वाला है. न्यायिक जांच की प्रक्रिया लंबी चलने की संभावना है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 24 Jun 2026 12:40 PM (IST)
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भरत तिवारी के केस पर रोहिणी आचार्य ने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को लेकर सवाल उठाया है. बुधवार (24 जून, 2026) को रोहिणी आचार्य ने एक्स पर पोस्ट करते हुए पूछा है कि भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक क्यूं नहीं सार्वजनिक की गई?

रोहिणी आचार्य ने कहा कि भरत तिवारी फर्जी मुठभेड़ मामले में सरकार के न्यायिक जांच से त्वरित कुछ स्पष्ट व उजागर नहीं होने वाला है. न्यायिक जांच की प्रक्रिया लंबी चलने की संभावना है. इस वजह से इस जघन्य हत्याकांड के दोषियों का दोष साबित होने में काफी वक्त भी लगने वाला है. मेरी राय में न्यायिक जांच का ये आदेश जनाक्रोश को ठंडा करने की सरकार की एक कवायद का हिस्सा है.

उन्होंने कहा, "दलितों, वंचितों, शोषितों, पिछड़ों, हाशिए पर खड़ी आबादी के अधिकारों, उनकी सहूलियतों, उनकी समस्याओं के निवारण एवं समाधान  के लिए संघर्ष करते हुए अपनी जान गंवाने वाले भरत तिवारी के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए जमीन पर गंभीरता से संघर्ष कर रहे. आवाज उठा रहे लोगों के साथ-साथ सरकार से मेरा भी ये सीधा सवाल है कि भरत तिवारी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहां है? क्यूं अब तक सार्वजनिक नहीं की गई है पोस्टमार्टम रिपोर्ट?"

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'किसे बचाना चाह रही सम्राट सरकार…'

रोहिणी आचार्य ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक करने में की जा रही देरी की आड़ में सम्राट सरकार और पुलिस किसे बचाना चाह रही? मामले से जुड़ी कई याचिकाएं कई न्यायालयों/अदालतों में दायर की गई हैं. याचिकाओं की कानूनी मजबूती के लिए पोस्टमार्टम रिपोर्ट का होना निहायत ही जरूरी है.

रोहिणी ने आगे और भी सवाल उठाए. उनका कहना है कि परिजन भरत तिवारी के मोबाइल फोन के डिटेल्स को भी सार्वजनिक किए जाने की मांग कर रहे हैं, मोबाइल पुलिस के कब्जे में है, लेकिन इस बारे में सम्राट सरकार की पुलिस ने चुप्पी साध रखी है. परिजनों का स्पष्ट कहना है कि मोबाइल फोन में फर्जी मुठभेड़ का आदेश देने वाले असली व बड़े गुनाहगारों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य व जानकारियां हैं. कहीं ऐसा तो नहीं कि अपनी काली करतूत पर पर्दा डालने के मकसद से पुलिस ने मोबाइल फोन, उसमें मौजूद डेटा और व्हाट्सएप चैट को नष्ट कर दिया है?

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 24 Jun 2026 12:25 PM (IST)
Tags :
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