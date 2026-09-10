बिहार में बाढ़ पर खास इंतजाम! मनोरंजन के लिए टीवी, साथ में पाठशाला

बिहार के बाढ़ प्रभावित भागलपुर में राहत शिविरों में रह रहे बच्चों के लिए प्रशासन ने पढ़ाई और मनोरंजन की विशेष व्यवस्था की है. नाथनगर क्षेत्र के पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड में बनाए गए राहत शिविर में एलसीडी टीवी लगाया गया है. टीवी के जरिए बच्चे मनोरंजन के साथ समय बिता रहे हैं, वहीं प्रशासन ने उनकी पढ़ाई के लिए अस्थायी पाठशाला भी शुरू की है.

गंगा का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर होने के कारण भागलपुर का बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है. नाथनगर के प्रभावित लोगों को पॉलिटेक्निक कॉलेज ग्राउंड स्थित राहत शिविर में रखा गया है. यहां टीवी लगाए जाने से खासकर बच्चे उत्साहित हैं. शिविर में लोग टीवी पर फिल्म और अन्य कार्यक्रम देख रहे हैं. एक बच्चे ने कहा कि वे सभी टीवी पर फिल्म देख रहे हैं और यह सुविधा उनके घर पर नहीं थी.

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पढ़ाई प्रभावित न हो, इसलिए अस्थायी पाठशाला

भागलपुर के एडीएम आपदा कुंदन कुमार ने बताया कि राहत शिविर में बच्चों के मनोरंजन के लिए एलसीडी टीवी की व्यवस्था की गई है. प्रशासन का उद्देश्य है कि बाढ़ के कारण बच्चों को स्कूल बंद होने जैसा महसूस न हो. इसके लिए शिविर में अस्थायी पाठशाला शुरू की गई है, जहां बच्चों की पढ़ाई कराई जा रही है. प्रशासन का कहना है कि मनोरंजन के साथ बच्चों की शिक्षा जारी रखने पर भी ध्यान दिया जा रहा है.

Bhagalpur, Bihar: Number of schoolchildren staying at flood relief camps in Bhagalpur, are enjoying movies on a large LCD television installed for entertainment



Kundan Kumar, ADM, Disaster Management, Bhagalpur says, ''At the flood relief camp in Polytechnic College Ground,… pic.twitter.com/IxxQFi2DMh — IANS (@ians_india) September 9, 2026

बाढ़ पीड़ितों के लिए भोजन की व्यवस्था

राहत शिविरों में रह रहे बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है. प्रशासन के मुताबिक, प्रभावित लोगों को भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. राहत शिविरों में जरूरत के अनुसार अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने की तैयारी है, ताकि बाढ़ के दौरान लोगों को किसी तरह की परेशानी न हो.

मवेशियों के लिए चारे का भी इंतजाम

प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित परिवारों के मवेशियों के लिए भी चारे की व्यवस्था की है. एडीएम आपदा कुंदन कुमार ने बताया कि इंसानों के साथ मवेशियों की जरूरतों का भी ध्यान रखा जा रहा है. उन्होंने कहा कि आगे किसी तरह की समस्या या अतिरिक्त जरूरत सामने आती है तो आपदा विभाग उसके लिए तत्पर रहेगा. प्रशासन का फोकस राहत शिविरों में बच्चों की पढ़ाई, मनोरंजन और बाढ़ पीड़ित परिवारों की मूलभूत जरूरतें पूरी करने पर है.

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