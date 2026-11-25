विश्वप्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले में घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है. बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने पर्यटकों के लिए खास टूर पैकेज शुरू किया है. इसके तहत पटना से सोनपुर मेले तक आने-जाने की सुविधा मिलेगी. पैकेज की शुरुआत 900 रुपये प्रति व्यक्ति से हो रही है. पर्यटक अपने बजट के अनुसार एसी बस से लेकर लग्जरी कार तक का विकल्प चुन सकते हैं.

इसके अलावा दो लोगों के लिए 6 हजार रुपये का विशेष कपल पैकेज भी तैयार किया गया है. इसमें आने-जाने के साथ होटल में ठहरने, भोजन और टूरिस्ट गाइड की सुविधा मिलेगी. इसका मकसद पर्यटकों को मेले में बेहतर अनुभव देना है.

यह भी पढ़ें- बिहार में AI से बदलेगी स्वास्थ्य व्यवस्था, गांवों में मिलेगी बड़े अस्पताल जैसी सुविधा

पटना के दो स्थानों से मिलेगी वाहन सुविधा

बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम ने पटना में दो जगहों से सोनपुर मेले के लिए वाहनों की व्यवस्था की है. पहला स्थान वीरचंद पटेल पथ स्थित कौटिल्य विहार होटल है. दूसरा स्थान दारोगा राय पथ स्थित सिख हेरिटेज गुरु नानक भवन है. इन दोनों जगहों से रोजाना दोपहर 12 बजे से शाम 7 बजे तक सोनपुर के लिए वाहन उपलब्ध होंगे. पर्यटक अपनी सुविधा के अनुसार वाहन चुन सकते हैं. इससे निजी वाहन की व्यवस्था किए बिना भी मेले तक पहुंचना आसान होगा.

900 रुपये से शुरू होगा आने-जाने का किराया

पर्यटन निगम ने अलग-अलग वाहनों के लिए किराया तय किया है. एसी बस, डबल डेकर बस और विंगर से आने-जाने के लिए प्रति व्यक्ति 900 रुपये देने होंगे. वहीं, एसी ट्रैवलर का किराया 950 रुपये प्रति व्यक्ति रखा गया है.

इनोवा से यात्रा करने के लिए 1100 रुपये और इटियोस के लिए 1300 रुपये प्रति व्यक्ति देने होंगे. पर्यटक अपने बजट और जरूरत के हिसाब से इनमें से कोई भी विकल्प चुन सकते हैं. इस व्यवस्था से परिवार और समूह में आने वाले लोगों को भी सुविधा मिलेगी.

कपल पैकेज में होटल और खाने की भी व्यवस्था

दो लोगों के लिए 6 हजार रुपये का विशेष कपल पैकेज तैयार किया गया है. इसमें इटियोस एसी कार से यात्रा और सोनपुर मेले का भ्रमण कराया जाएगा. इसके साथ होटल में ठहरने और टूरिस्ट गाइड की सुविधा भी मिलेगी.

इस पैकेज में ब्रेकफास्ट, लंच, शाम का स्नैक्स और डिनर शामिल है. यानी पर्यटकों को यात्रा, भोजन और ठहरने के लिए अलग-अलग इंतजाम नहीं करना होगा. यह पैकेज खास तौर पर उन लोगों के लिए उपयोगी है, जो आराम से मेले का आनंद लेना चाहते हैं.

22 नवंबर को हुआ मेले का उद्घाटन

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 22 नवंबर को हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेले का उद्घाटन किया था. इस दौरान उन्होंने पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं और नए अनुभव देने की बात कही थी. इसी दिशा में पर्यटन निगम ने इस बार विशेष टूर पैकेज तैयार किए हैं.

मेले में पर्यटकों की सुविधा के साथ सुरक्षा और अन्य जरूरी इंतजामों पर भी ध्यान दिया गया है. टूर पैकेज की बुकिंग और किराये की जानकारी बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की आधिकारिक वेबसाइट से ली जा सकती है. इसके अलावा पर्यटक 8544418314 पर फोन करके पैकेज और वाहनों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.

यह भी पढ़ें- हरजोत कौर बनीं BPSC की नई बॉस, सैनिटरी पैड वाले बयान से चर्चा में आई थीं