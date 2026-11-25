स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी के खिलाफ लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बुधवार (25 नवंबर, 2026) को दक्षिण दिल्ली के साकेत थाने में शिकायत दर्ज कराई. कॉमेडियन के खिलाफ FIR दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है.

यश माहेश्वरी पर छठ महापर्व और बिहार की महिलाओं के सिंदूर एवं धार्मिक-सांस्कृतिक परंपराओं को लेकर कथित आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है. उनका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

'यह आस्था का विषय... धार्मिक परंपराओं से जुड़ा'

लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रप्रभा भाटिया ने स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कहा, "जिस प्रकार की माहेश्वरी जी ने अभद्र टिप्पणी की है हम यहां उसके खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने आए हैं. छठ जो है, यह आस्था का विषय है, यह हमारी धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है. हम सिंदूर लगाते हैं, अपने पति की मंगल कामना करते हैं. इस तरह की अभद्र टिप्पणी जो है, वह सवाल खड़े करती है. क्या समाज में इन स्टैंडअप कॉमेडियंस को इस तरह की अभद्र टिप्पणी करनी चाहिए?"

दिल्ली: लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रप्रभा भाटिया ने स्टैंडअप कॉमेडियन यश महेश्वरी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी करने पर कहा, "जिस प्रकार की माहेश्वरी जी ने अभद्र टिप्पणी की है हम यहाँ उसके खिलाफ़ शिकायत दर्ज करवाने आए हैं। छठ जो है, यह आस्था का विषय है, यह हमारी धार्मिक परंपराओं से जुड़ा है। हम सिंदूर लगाते हैं, अपने पति की मंगल कामना करते हैं। इस तरह की अभद्र टिप्पणी जो है, वह सवाल खड़े करती है। क्या समाज में इन स्टैंड-अप कॉमेडियन्स को इस तरह की अभद्र टिप्पणी करनी चाहिए?..." — IANS Hindi (@IANSKhabar) November 25, 2026

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पटना में पुलिस ने दर्ज की है एफआईआर

दिल्ली में भले एफआईआर दर्ज करने के लिए आवेदन दिया गया है लेकिन बिहार पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर ली है. पटना के साइबर थाने में पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो को देखते हुए यश माहेश्वरी पर केस दर्ज किया है. ऐसे में अब यश की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं.

बता दें कि यश माहेश्वरी ने इस पूरे प्रकरण में माफी मांग ली है. उनका कहना है कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना मकसद नहीं था. उनकी गलती है और आगे से वे अब इस तरह का कंटेंट कभी नहीं बनाएंगे.

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