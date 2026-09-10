बिहार: आ गई हज जाने वालों की फाइनल लिस्ट, जानें कब से शुरू होगी यात्रा

साल 2027 की हज यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं. बिहार से अगले साल हज यात्रा पर जाने वाले 3637 जायरीन का अंतिम चयन हो गया है. यह संख्या साल 2026 के मुकाबले 1111 अधिक है. पिछले साल बिहार से 2526 जायरीन हज के लिए गए थे. अगले साल हज यात्रा अप्रैल के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है. हालांकि, यात्रियों की रवानगी के लिए विमानों का शेड्यूल अभी जारी नहीं हुआ है.

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अनुसार बिहार के चयनित जायरीनों की रवानगी पटना के साथ गया एयरपोर्ट से भी होगी. चयनित यात्रियों को कवर नंबर जारी किए जा चुके हैं. इसके साथ ही हज यात्रा से जुड़ी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. यात्रियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर यात्रा की पहली किस्त जमा करनी होगी.

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देश के 19 एयरपोर्ट से हज ऑपरेशन

साल 2027 में देश के 19 एयरपोर्ट से हज यात्रियों की रवानगी होगी. इनमें पटना, गया, अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कालीकट, कोच्चि, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, कन्नूर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, नागपुर, श्रीनगर और विजयवाड़ा शामिल हैं. बिहार के जायरीनों के लिए पटना और गया एयरपोर्ट निर्धारित हैं.

पहली किस्त में जमा करने होंगे 1.52 लाख रुपये

चयनित जायरीनों को पहली किस्त के तौर पर 1,52,300 रुपये जमा करने होंगे. इसमें 300 रुपये प्रोसेसिंग चार्ज शामिल है. हज यात्रा के लिए 15 साल से कम उम्र के बच्चों को अनुमति नहीं होगी. वहीं, 65 साल से अधिक उम्र के जायरीन के साथ एक अटेंडेंट अनिवार्य होगा और उसका खर्च संबंधित यात्री को ही उठाना होगा.

महिलाओं के कवर में चार लोगों की शर्त

महिलाएं भी हज यात्रा पर जा सकती हैं, लेकिन उनके कवर में कम से कम चार लोगों का होना जरूरी है. केंद्रीय हज कमेटी मुस्लिम आबादी के आधार पर बिहार के लिए हर साल करीब 12 हजार का हज कोटा तय करती है. हालांकि, पिछले कई वर्षों से राज्य अपना पूरा कोटा नहीं भर पा रहा है. साल 2016 में सबसे अधिक 6533 जायरीन बिहार से हज यात्रा पर गए थे.

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