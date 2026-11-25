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भारतीय लोकतंत्र को निशाना बनाने के लिए विदेशियों को बुलाती है कांग्रेस, राजनाथ का बड़ा हमला
मुख्य विपक्षी दल पर गंभीर आरोप लगाते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय लोकतंत्र को निशाना बनाने के लिए विदेशियों को बुलाती है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्षी पार्टी कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है. कर्नाटक के कलबुर्गी में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने राहुल गांधी को निशाने पर लेते हुए कहा कि अराजकता से सत्ता परिवर्तन नहीं होगा. मुख्य विपक्षी दल पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी भारतीय लोकतंत्र को निशाना बनाने के लिए विदेशियों को बुलाती है.
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