स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी के बिहार की महिलाओं और छठ पूजा को लेकर दिए गए विवादित बयान को लेकर एबीपी लाइव की खबर का राष्ट्रीय महिला आयोग ने स्वत: संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया है और मामले में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं. आयोग ने बिहार डीजीपी से 7 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) मांगी है.

NCW ने कहा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना या उनकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं पर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां करना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा सर्वोपरि है और कानून का उल्लंघन पाए जाने पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए.

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया रहाटकर ने बिहार के DGP को वीडियो की सत्यता एवं संदर्भ की जांच करने और भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 79 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कथित टिप्पणियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं. आयोग ने डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने और आरोपों की पुष्टि होने पर उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है. जरूरत पड़ने पर अन्य राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय करने के निर्देश भी दिए गए हैं.

राष्ट्रीय महिला आयोग ने 24 नवंबर 2026 को एबीपी लाइव द्वारा प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट एवं सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से प्रसारित वीडियो का स्वतः संज्ञान लिया है। रिपोर्ट के अनुसार, स्टैंड-अप कॉमेडियन यश माहेश्वरी द्वारा छठ पूजा करने वाली विवाहित महिलाओं तथा नाक से लंबा सिंदूर लगाने की पारंपरिक प्रथा को लेकर कथित तौर पर अश्लील एवं अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विजया रहाटकर ने बिहार के पुलिस महानिदेशक (DGP) को वीडियो की सत्यता एवं संदर्भ की जांच करने तथा भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 79 और अन्य लागू कानूनी प्रावधानों के तहत कथित टिप्पणियों की जांच करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने डिजिटल साक्ष्यों को सुरक्षित रखने तथा आरोपों की पुष्टि होने पर उचित कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा है। आवश्यकता पड़ने पर अन्य राज्यों की पुलिस के साथ समन्वय करने के निर्देश भी दिए गए हैं। आयोग ने 7 दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट (ATR) मांगी है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाना या उनकी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं पर अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणियां करना स्वीकार्य नहीं है। महिलाओं के सम्मान और गरिमा की रक्षा सर्वोपरि है तथा कानून का उल्लंघन पाए जाने पर उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। @bihar_police @PIBPatna #ncw #ncwindia — NCW (@NCWIndia) November 25, 2026

क्या है पूरा विवाद?

विवाद की शुरुआत स्टैंडअप कॉमेडियन यश माहेश्वरी के स्टैंडअप शो 'मॉरली क्वेश्चनेबल स्टैंडअप कॉमेडी' के सोशल मीडिया पर वायरल हुए एक वीडियो से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने बिहार की महिलाओं, छठ पूजा के दौरान उनके सिंदूर लगाने के पारंपरिक तरीके और उनकी घरेलू जिंदगी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणियां की थीं. सोशल मीडिया पर आलोचना के बाद उन्होंने माफी मांगी थी.

छठ महापर्व और बिहार की महिलाओं के सम्मान से जुड़े इस मामले में बीजेपी ने कड़ा विरोध जताया है. बीजेपी दिल्ली प्रदेश के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष संतोष ओझा ने कॉमेडियन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए दिल्ली पुलिस के डीसीपी (सेंट्रल) को लिखित शिकायत दी है. उन्होंने यश महेश्वरी के खिलाफ FIR दर्ज करने और सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

बीजेपी दिल्ली प्रदेश के पूर्वांचल मोर्चा के अध्यक्ष ने की शिकायत

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि सोशल मीडिया पर प्रसारित एक वीडियो में यश महेश्वरी ने बिहार की महिलाओं के माथे पर लगाए जाने वाले सिंदूर को लेकर बेहद अश्लील और आपत्तिजनक टिप्पणी की है. संतोष ओझा ने कहा कि सिंदूर महिलाओं के वैवाहिक जीवन, सम्मान और आस्था से जुड़ा है. छठ महापर्व के दौरान माथे पर लंबा सिंदूर लगाने की परंपरा बिहार और पूर्वांचल की सांस्कृतिक पहचान है.

उन्होंने कहा कि अभिव्यक्ति की आजादी और मनोरंजन के नाम पर करोड़ों महिलाओं की गरिमा और सदियों पुरानी परंपराओं का मजाक उड़ाने की छूट नहीं दी जा सकती। उन्होंने पुलिस से वीडियो की जांच, डिजिटल साक्ष्य सुरक्षित करने और उचित कानूनी धाराओं में FIR दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है.