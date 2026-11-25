राजस्थान में आज (25 नवंबर) को जिला परिषद चेयरमैन के चुनाव हुए. 37 में से 36 जिलों के नतीजे घोषित किए गए. कांग्रेस पार्टी 24 जिलों में जीती. बीजेपी को सिर्फ 9 जिलों में जीत मिली. 2 जिले में भारत आदिवासी पार्टी और एक में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी चुनाव जीती. एक सीट का रिजल्ट टाई है. यहां लॉटरी से फैसला होगा.

जिला परिषद चेयरमैन चुनाव में सीएम भजनलाल शर्मा के गृह नगर भरतपुर में भी बीजेपी हार गई. यहां कांग्रेस की रेणु बाला चेयरमैन चुनी गईं. यहां कांग्रेस को 17 और बीजेपी को 14 वोट मिले.

कहां-कहां जीती बीजेपी?

झालावाड़ में बीजेपी की वर्षा झाला जिला प्रमुख चुनी गईं

बालोतरा में सुशीला भील जिला प्रमुख चुनी गईं

चूरू में कनिका सिंह राठौड़ जिला प्रमुख चुनी गईं

प्रतापगढ़ में हकरी मीणा जिला प्रमुख चुनी गईं

अजमेर में पूजा भंसाली जिला प्रमुख चुनी गईं

अशोक गहलोत ने क्या कहा?

जिला प्रमुख चुनाव पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि पंचायत समितियों में हारने के बाद लोगों में आक्रोश आया है कि मुख्यमंत्री, बीजेपी अध्यक्ष और अन्य नेताओं ने ऑफिशियल कमेंट नहीं किया कि वे अपनी हार स्वीकार करें. हारने के बाद कमेंट होना चाहिए कि हम जनता के सामने अपना शीश झुकाते हैं और अपनी हार स्वीकार करते हैं। इनका घमंड अभी तक नहीं गया है.

26 नवंबर को उप-जिला प्रमुख के लिए होंगे चुनाव

अब उप-जिला प्रमुख का चुनाव 26 नवंबर को होगा. जिला प्रमुख और उप-जिला प्रमुख का चुनाव संबंधित जिला परिषदों के निर्वाचित सदस्यों के बीच से ही किया जाता है. चुनाव में भाग लेने वाले सदस्यों को अपने चुनाव प्रमाण पत्र और वैध फोटो पहचान पत्र साथ लाने होंगे। ये चुनाव राजस्थान के ग्रामीण प्रशासन में राजनीतिक संतुलन तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं.

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