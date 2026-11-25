बिहार के नालंदा में बुधवार (25 नवंबर, 2026) को दो दोस्तों की मौत हो गई. एक बाइक पर सवार होकर तीन युवक मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में शामिल होने जा रहे थे. इसी दौरान दोपहर करीब 3 बजे के आसपास सड़क दुर्घटना हो गई.

दो बाइक की आमने-सामने हुई टक्कर में यह हादसा हुआ है. एक बाइक पर दो लोग और एक पर तीन दोस्त सवार थे. इन तीन में दो की मौत हो गई, वहीं तीसरा दोस्त घायल है. दूसरी बाइक पर सवार दोनों लोग भी घायल हैं.

हादसा इतना जबरदस्त था कि दोनों बाइक के परखच्चे उड़ गए. घटना के बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया था. मृतकों की पहचान वीरेंद्र चौहान के पुत्र जितेंद्र कुमार (27-28 साल) और रणजीत चौहान के पुत्र शिवशंकर कुमार (26-27 साल) के रूप में की गई है.

क्या कहते हैं परिजन?

इस पूरे मामले में परिजनों ने बताया कि इसुआ बेलदरिया गांव के तीन दोस्त एक ही बाइक पर सवार होकर मोकामा विधायक अनंत सिंह की बेटी की शादी में शामिल होने जा रहे थे तभी या घटना घटी. घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया है.

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उधर, दूसरी बाइक पर सवार पटना जिले के घोसवरी थाना क्षेत्र के गोसाई गांव निवासी नरेश विश्वकर्मा और अविनाश कुमार जख्मी हुए हैं. इस तरह हादसे में कुल 5 लोगों में दो की मौत हो गई जबकि तीन का इलाज चल रहा है.

घटना की सूचना मिलते ही सरमेरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची. घटना के बाद स्थानीय लोगों की सहायता से सभी घायलों को पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सरमेरा पहुंचाया गया था. यहां से चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद सभी घायलों की गंभीर स्थिति को देखते हुए बेहतर इलाज के लिए मॉडल अस्पताल बिहारशरीफ रेफर कर दिया था.

सरमेरा थाना प्रभारी ने बताया कि स्थानीय लोगों से घटना की जानकारी मिली थी. हादसे में दो लोगों की मौत हुई है. परिवार वालों द्वारा बताया गया कि ये लोग बाढ़ के नदवां गांव जा रहे थे. इसी दौरान यह घटना बीच रास्ते में हो गई. घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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