भागलपुर में भरभरा कर गिरा विक्रमशिला पुल का स्लैब, गंगा में समाया पिलर, आवाजाही बंद

भागलपुर से नवगछिया को जोड़ने वाली विक्रमशिला सेतु के पिलर नंबर 133 का एक स्लैब गिर जाने से पुल पर आवाजाही पूर्ण रूप से बंद हो गई है. रात में ही जिला प्रशासन की सतर्कता के कारण कोई नुकसान नहीं हुआ और पुल को सील कर दिया गया. यह घटना सोमवार (4 मई) की रात करीब 12 बजकर 50 मिनट की बताई जा रही है.

वरिष्ठ अधिकारी सतर्क हैं. पुल को नवगछिया और भागलपुर दोनों तरफ से सील कर दिया गया है. बता दें कि यह पुल साल 2001 में बना था. यूपी पुल निगम ने इस पुल को बनाया था. मात्र 25 साल में ही ताश के पत्तों की तरह बिखर गया है. पुल की लंबाई लगभग 4:50 किलोमीटर है. यह एकमात्र पुल बिहार को सीमांचल से एवं नॉर्थ बंगाल से जोड़ता है.

Bhagalpur, Bihar: In Bhagalpur, a portion of the Vikramshila Setu bridge over the Ganga River was damaged near pillar number 137 after a Hyva truck collided with the bridge pic.twitter.com/H51diwbsKU — IANS (@ians_india) May 3, 2026

पुलिस अधिकारी ने दी यह जानकारी

एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि जिस समय यह घटना हुई उस समय ट्रैफिकिंग पुल पर ही मौजूद थे. इसी वजह से हम लोग बड़ी दुर्घटना को रोक पाए. फिलहाल यातायात को वैक्लपिक रूट पर डायवर्ट किया जा रहा है. उन्होंने कहा कि यह बहुत व्यस्त पुल है. इसलिए हम सभी लोग काफी अलर्ट हैं.

उन्होंने बताया कि यहां विशेषज्ञों, अधिकारियों और इंजीनियर की टीमें आ गई हैं. टीम द्वारा मामले की आगे की जांच की जाएगी. उन्होंने कहा सभी अधिकारी पहुंच रहे हैं. हम लोग तत्काल सुरक्षा और ट्रैफिक के दृष्टिकोण से उन चीजों पर नजर रखेंगे.

पुल का स्लैब गिरने पर क्या बोले डीएम?

डीएम नवल किशोर चौधरी ने बताया कि रात करीब 12:35 बजे , पिलर 133 के पास एक स्लैब धंसने लगी. हमारे स्थानीय अधिकारी और एसएचओ की सूझबूझ से लोगों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया. लोगों को निकालते ही, 15 मिनट के भीतर स्लैब गंगा नदी में गिर गया. उस स्लैब पर कोई वाहन नहीं था.

भागलपुर और नवगछिया दोनों तरफ से पुल को सील कर दिया गया है. यातायात रोक दिया गया है. हम रात में वैकल्पिक मार्ग शुरू नहीं कर सकते. जो लोग भागलपुर आना चाहते हैं. वे मुंगेर की तरफ से आ सकते हैं. हम वैकल्पिक व्यवस्था की तलाश कर रहे हैं.

सड़क निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता ने दी यह जानकारी

सड़क निर्माण विभाग के कार्यकारी अभियंता साकेत कुमार रोशन ने कहा कि विक्रमशिला पुल टूट कर गिर गया है. वैक्लिपिक रास्ते के लिए तैयारियां की जा रही है. मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने बताया कि पुल की मरम्मत का कार्य किया जाएगा. इसके रख-रखाव के लिए कह दिया गया है. उन्होंने बताया कि मरम्मत कार्य के लिए अभी फंड जारी नहीं हुआ है, अगर सरकार जारी करेगी तो इस पर कार्य शुरू किया जाएगा.

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