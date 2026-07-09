गयाजी में भीषण हादसा: ट्रक से टकराई कार में लगी आग, दो लोगों की जिंदा जलकर मौत

बिहार के गया जिले में बुधवार (8 जुलाई) की देर रात करीब 1.30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसे में कार सवार दो लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई. वहीं कार चालक गंभीर रूप से झुलस गया है. घटना बोधगया थाना क्षेत्र के सिजुआ गांव के पास डोभी-पटना फोरलेन पर हुई है. यह टक्कर इतना भीषण थी कि कार में तुरंत आग लग गई और देखते ही देखते पूरा वाहन आग की लपटों में घिर गया.

कार और ट्रक की आमने-सामने की टक्कर के बाद कार में बैठे लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिला. आग तेजी से फैलने के कारण दो लोगों की मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई. वहीं चालक गंभीर रूप से झुलस गया, जिसे स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से बाहर निकालकर मगध मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है.

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सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची पुलिस

घटना की सूचना मिलते ही बोधगया थाना पुलिस की टीम मौके पर पहुंची. कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया. हालांकि तब तक कार पूरी तरह जलकर राख हो चुकी थी. पुलिस ने कार से दो जले हुए शव बरामद किए हैं, जिनकी अभी तक पहचान नहीं हो सकी है. शव को पोस्टमार्टम के लिए ANMMCH भेज दिया गया है.

पुलिस को घटनास्थल से कार के अंदर शराब की खाली बोतलें भी मिली हैं. खाद से लदा एक ट्रक सर्विस लेन की ओर से विपरीत दिशा में फोरलेन पर चढ़ रहा था, तभी तेज रफ्तार कार उससे टकरा गई. ट्रक चालक फरार है.

पुलिस ट्रक चालक की तलाश में जुटी है और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. मृतकों की पहचान अभी तक नहीं हो सकी है. पुलिस द्वारा मामले में आगे की जांच शुरू कर दी गई है. इसके बाद ही कोई कार्रवाई की जाएगी.

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