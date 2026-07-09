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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना में युवक का खुलेआम अपहरण, CCTV में कैद हुई वारदात, तीन दिन बाद भी नहीं मिला बंटी

पटना में युवक का खुलेआम अपहरण, CCTV में कैद हुई वारदात, तीन दिन बाद भी नहीं मिला बंटी

Patna News In Hindi: पटना के करबिगहिया निवासी बंटी कुमार का अपहरण CCTV में कैद हो गया. तीन दिन बाद भी युवक का सुराग नहीं मिला है. पुलिस ने एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है.

Written By : शशांक कुमार |  Edited By: मु. नूरनैन अली राईनी |  Updated at : 09 Jul 2026 11:46 AM (IST)
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बिहार की राजधानी पटना में दिनदहाड़े एक युवक के कथित अपहरण का मामला सामने आया है. करबिगहिया निवासी बंटी कुमार का अपहरण सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है, लेकिन घटना के कई घंटे बाद भी उसकी सकुशल बरामदगी नहीं हो सकी है. 

पुलिस ने मामले में एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की है, जबकि अपहृत युवक की तलाश में कई टीमें लगातार छापेमारी कर रही हैं.

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मारपीट के बाद स्कॉर्पियो में बैठाकर ले गए आरोप

करबिगहिया कब्रिस्तान गली निवासी 25 वर्षीय बंटी कुमार किराना दुकान चलाता है. पुलिस के मुताबिक, घटना  7 जुलाई की रात करीब 1 बजे की है, जब वह पटना जंक्शन के पास एक दुकान पर खरीदारी करने गया था. इसी दौरान कुछ युवक वहां पहुंचे और उसके साथ मारपीट करने लगे. इसके बाद उसे जबरन एक काले रंग की स्कॉर्पियो में बैठाकर ले जाया गया. पूरी घटना वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है.

परिजनों का प्रदर्शन, गंभीर आरोप

बंटी की बरामदगी नहीं होने से नाराज परिजनों और स्थानीय लोगों ने बुधवार को सड़क जाम कर आगजनी की और पुलिस प्रशासन के खिलाफ प्रदर्शन किया. प्रदर्शनकारियों ने अपहृत युवक की सुरक्षित वापसी और आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है.

परिवार का आरोप है कि करबिगहिया इलाके में कथित देह व्यापार का धंधा संचालित होता है और बंटी इसके विरोध में आवाज उठा रहा था. उनका दावा है कि इसी वजह से उसे निशाना बनाया गया. हालांकि, पुलिस ने अभी तक इस आरोप की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है और मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

एक संदिग्ध हिरासत में, कई टीमें कर रहीं छापेमारी

अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (विधि-व्यवस्था-01) कृष्ण मुरारी ने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर विशेष जांच टीम (SIT) का गठन किया गया. तकनीकी विश्लेषण, सीसीटीवी फुटेज और सूचना के आधार पर मामले में संलिप्त एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है. उसकी निशानदेही पर अपहृत युवक की सकुशल बरामदगी और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है.

यह घटना ऐसे समय हुई है जब बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू है. ऐसे में खुलेआम अपहरण की घटना ने कानून-व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं.

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Published at : 09 Jul 2026 11:46 AM (IST)
Tags :
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