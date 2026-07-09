JDU विधायक अनंत सिंह के आवास के पास मिला संदिग्ध शव, चेहरे पर चोट के निशान; हत्या की आशंका

जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के बाहुबली विधायक अनंत सिंह के आवास के पास एक संदिग्ध हालात में एक व्यक्ति का शव मिलने से सनसनी फैल गई. मृतक के चेहरे पर चोट के निशान थे. पुलिस अधिकारियों ने हत्या की आशंका जताई है. फिलहाल, शव को कब्जे में लेकर पुलिस टीम जांच में जुटी हुई है.

शुरुआती जानकारी के अनुसार, गुरुवार (9 जुलाई) की सुबह पुलिस को सचिवालय थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का संदिग्ध हालात में शव पड़ा होने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस और एफएसएल टीमें मौके पर पहुंचीं. टीमों ने जांच पड़ताल की और सबूत इकट्ठा किए.

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पुलिस दरोगा ने मामले पर क्या बताया?

क्षेत्र के दरोगा राजेंद्र उरांव ने समाचार एजेंसी आईएएनएस को बताया कि गेट नंबर-15 के पास पुल के नीचे संदिग्ध परिस्थितियों में एक शव मिला. इस बारे में उन्हें सूचना दी गई थी. मौके पर पहुंचने के बाद शव को कब्जे में लिया गया. पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक के मुंह पर चोट के निशान हैं. प्रथम दृष्टता यह माना जा सकता है कि हत्या के कारण शव को यहां फेंका गया है.

उन्होंने बताया कि अभी मृतक की पहचान नहीं हुई है. फिलहाल, सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर हम मामले की जांच कर रहे हैं. डीएसपी अनु कुमारी ने आईएएनएस को बताया कि शव मिलने की सूचना गुरुवार सुबह प्राप्त हुई. सभी का सत्यापन किया जा रहा है. साक्ष्य सामने आने के बाद घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी जा सकती है.

मामले की जांच में जुटी टीम

राजेंद्र उरांव ने बताया कि एफएसएल की टीम को मौके पर बुलाया गया था. टीम ने पूरी जांच पड़ताल की है. उसकी रिपोर्ट आने के बाद सही कारणों के बारे में पता चल पाएगा. फिलहाल मामले की गहनता से जांच की जा रही है. रिपोर्ट आने के बाद ही इस पूरी घटना के बारे में पता चल पाएगा.

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