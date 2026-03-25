बेगूसराय: 9वीं के छात्र को बीच रास्ते गोली मारकर हत्या, 12 घंटे में तीसरी बड़ी घटना से हड़कंप

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बिहार के बेगूसराय में अपराधियों का हौसला बुलंद होते जा रहा है. इसी कड़ी में एक बार फिर बेख़ौफ़ अपराधियों ने एक नाबालिग छात्र को गोली मारकर हत्या कर दी है. इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है. घटना तेघड़ा थाना क्षेत्र के गोड़ा-1 पंचायत अंतर्गत चुरामन चक बहियार की है. मृतक छात्र की पहचान गोड़ा पंचायत-1 के वार्ड संख्या-6 निवासी सिकंदर साह के 16 वर्षीय पुत्र आयुष कुमार एवं विष्णु कुमार के रूप में की गई है.

आयुष कुमार 9th क्लास का छात्र था. इस घटना के संबंध में परिजनों के अनुसार आयुष के सीने समेत शरीर पर दो गोली के निशान पाए गए हैं. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. और हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला ?

मृतक के बाबा भागीरथ शाह ने बताया कि आयुष अपने मामा के यहां साइकिल लेकर खेत की ओर जा रहा था, जहां उसका मामा पहले से मौजूद था. इसी दौरान रास्ते में ही बदमाशों ने उसे रोक लिया और गोली मारकर हत्या कर दी. घटना के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए. परिजनों के मुताबिक आयुष तीन भाइयों में सबसे छोटा था. उसकी हत्या से परिवार में कोहराम मचा हुआ है. मां-बाप और अन्य परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है.

सोशल मीडिया पर एक्टिव था आयुष

स्थानीय लोगों के अनुसार आयुष सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहता था और दोस्तों के साथ अक्सर रील्स बनाता था. जिस स्थान पर उसकी हत्या हुई, वहां भी वह पहले कई बार अपने दोस्तों के साथ जाता था, हालांकि हत्या के पीछे का कारण अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है. बताया जा रहा है कि घटना की जानकारी काफी देर बाद मिली, जब राहगीरों ने सड़क किनारे शव पड़ा देखा. इसके बाद ग्रामीणों को सूचना दी गई और मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. बाद में शव की पहचान आयुष कुमार के रूप में हुई.

पुलिस ने शुरू की जांच

इस घटना की गंभीरता को देखते हुए बेगूसराय के एसपी मनीष स्वयं घटनास्थल पर पहुंचे और जांच का जायजा लिया. साक्ष्य जुटाने के लिए एफएसएल (फॉरेंसिक) टीम को बुलाया गया है. पुलिस आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और संदिग्धों की पहचान में जुटी है.

तेघड़ा डीएसपी के नेतृत्व में थाना अध्यक्ष अमित कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. पुलिस अपराधियों के करीब पहुंच चुकी है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा.

12 घंटे में तीन बड़ी घटनाएं, कानून-व्यवस्था पर सवाल

गौरतलब है कि बेगूसराय में महज 12 घंटे के भीतर यह तीसरी बड़ी आपराधिक घटना है. मोहनपुर (मुफस्सिल थाना): युवक की पीट-पीटकर और गोली मारकर हत्या. हसनपुर (तेघड़ा): एक्सिस बैंक में हथियार के बल पर लूट और अब चुरामन चक बहियार (तेघड़ा): नाबालिग छात्र आयुष कुमार की गोली मारकर हत्या. लगातार हो रही इन घटनाओं से जिले की कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं और लोगों में भय का माहौल है.