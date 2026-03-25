हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमहिलाओं के पक्ष में होगा यूपी चुनाव 2027! सपा ने किया 40 हजार देने का वादा, BJP ने निकाला यह तोड़

महिलाओं के पक्ष में होगा यूपी चुनाव 2027! सपा ने किया 40 हजार देने का वादा, BJP ने निकाला यह तोड़

UP Election 2027: सपा ने जहां सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40 हजार देने का वादा कर दिया है, जिसके जबाब में सत्तारूढ़ बीजेपी ने महिला आरक्षण का दांव फेंका है और महिला अत्याचार का मुद्दा उठाया है.

By : नितीश कुमार पाण्डेय | Updated at : 25 Mar 2026 08:17 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 के मद्देनजर अब आधी आबादी को साधने की कवायद में जुटे दल अपनी अपनी चाल चलन में जुट गए हैं. चाहे समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी सभी खुद को महिलाओ का हिमायती बताने में जुटे हैं. सपा ने जहां सरकार बनने पर महिलाओं को हर साल 40 हजार देने का वादा कर दिया है, जिसके जबाब में सत्तारूढ़ बीजेपी ने महिला आरक्षण का दांव फेंका है और सपा शासन काल में महिलाओं पर अत्याचार का मुद्दा उठाया है.

सपा के खिलाफ बीजेपी ने सपा अकी बागी विधायक पूजा पाल को भी अब मैदान में उतारा है. जिन्होंने अतीक अहमद पर हमला कर सपा पर सवाल उठा दिए हैं. फिलहाल चुनावों से पहले अपने वोट बैंक के लिए पार्टियों की जोर आजमाइश आगे और बढ़ने जा रही है.

सपा ने 40 हजार सलाना देने का दावा किया

समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा किया है कि अगर सत्ता में आते हैं तो घर की मुखिया महिला को चालीस हजार सालाना देंगे और पीडीए के मायने में ए यानी आधी आबादी को सेट कर रहे हैं. बीते दिनों उन्होंने महिलाओं को राज्य कार्यालय में सम्मानित भी किया. कई राज्यों एम महिलाओं में खाते में भेजे जा रहे पैसे उसी योजना से प्रेरित बताए जा रहे हैं.

BJP ने खेला महिला सुरक्षा और आरक्षण का दांव

अखिलेश यादव के आधी आबादी को साधने वाले बयान के बाद से बीजेपी खेमे में हलचल है. बीजेपी समाजवादी शासन में हुए महिला अत्याचार को मुद्दा बना रही है और  33% महिला आरक्षण नारी शक्ति वंदन अधिनियम को यूपी  विधानसभा में जल्द लागू करने की तैयारी कर रही है.

चुनावी गेमचेंजर पर सबकी नजर

बता दें कि महिला मतदाता चुनावों में गेमचेंजर रही हैं अभी तक के आंकड़ों के अनुसार कुल महिला मतदाताओ की संख्या लगभग 1,54,55,288 है. सपा जहां कैश ट्रांसफर वादे से वहीं BJP मौजूदा स्कीम्स, महिला सुरक्षा पर ज्यादा फोकस कर रही है.

पूजा पाल के बयान से मची राजनीतिक हलचल

विधायक पूजा पाल ने बयान दिया और कहा कि  सपा सरकार में अतीक को संरक्षण मिला. धुरंधर 2 फिल्म ने अतीक और सपा के रिश्तों के राज खोल दिये हैं. बोलीं- सपा शासन में अतीक ने देश को दीमक की तरह खोखला किया. नकली नोटों के कारोबार में अतीक की भूमिका का दावा किया और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धुरंधर मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि योगी सरकार ने अतीक और मुख्तार के साम्राज्य का अंत किया.

सपा का पलटवार

पूजा पाल के बयान के बाद राजनीतिक भूचाल आ गया है. समाजवादी पार्टी ने भी निशाना साधा सपा प्रवक्ता उदयवीर सिंह ने पूजा पाल से सवाल किया कि जब इतनी बुराइयां पता थी तो सपा क्यों ज्वाइन किया। ?

बहरहाल चुनाव की जीत में अहम भूमिका अदा करने वाली महिला वोटर को लेकर योजनाओं से लेकर हिमायती बनने की दावेदारी जारी है, अब देखना ये होगा कि महिला वोट का झुकाव किसकी ओर होता है.

और पढ़ें
Published at : 25 Mar 2026 08:17 AM (IST)
Tags :
UP NEWS LUCKNOW NEWS UP Election 2027
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
महिलाओं के पक्ष में होगा यूपी चुनाव 2027! सपा ने किया 40 हजार देने का वादा, BJP ने निकाला यह तोड़
महिलाओं के पक्ष में होगा यूपी चुनाव 2027! सपा ने किया 40 हजार देने का वादा, BJP ने निकाला यह तोड़
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लॉ एंड ऑर्डर का ही एनकाउंटर', अखिलेश यादव ने गोरखपुर हत्याकांड को लेकर योगी सरकार पर किया हमला
'लॉ एंड ऑर्डर का ही एनकाउंटर', अखिलेश यादव ने गोरखपुर हत्याकांड को लेकर योगी सरकार पर किया हमला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अयोध्या में अफवाह का असर, पेट्रोल पंपों पर अचानक उमड़ी भीड़, वाहनों की लगीं कतारें, पुलिस तैनात
अयोध्या में अफवाह का असर, पेट्रोल पंपों पर अचानक उमड़ी भीड़, वाहनों की लगीं कतारें, पुलिस तैनात
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मौसम का यूटर्न, आगरा-मथुरा समेत कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट
यूपी में मौसम का यूटर्न, आगरा-मथुरा समेत कई जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, IMD ने दिया अलर्ट
Advertisement

वीडियोज

ट्रंप का 'जाल'...ईरान का खतरनाक वार !
इजरायल में बरसती ईरानी 'आग'..ईरान का 'गेम' प्लान?
PM Modi का 'मिशन पीस'..क्या टल जाएगा विश्व युद्ध?
Mojtaba Khamenei के खिलाफ सड़कों पर क्यों उतरी ईरान की जनता?
बाल संवार रहा था व्यक्ति...अचानक गिरी लिफ्ट!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-US Iran War Live: कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, PM मोदी क्यों बोले- आने वाला समय मुश्किल? अब तक 2,663 मौतें
Live: कुवैत एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला, PM मोदी क्यों बोले- आने वाला समय मुश्किल? अब तक 2,663 मौतें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'लॉ एंड ऑर्डर का ही एनकाउंटर', अखिलेश यादव ने गोरखपुर हत्याकांड को लेकर योगी सरकार पर किया हमला
'लॉ एंड ऑर्डर का ही एनकाउंटर', अखिलेश यादव ने गोरखपुर हत्याकांड को लेकर योगी सरकार पर किया हमला
इंडिया
Iran-Israel War: ईरान-इजराइल युद्ध के बीच PM मोदी ने किए ये 5 बड़े फैसले, जानें तेल-गैस संकट के बीच क्या कर रही सरकार?
ईरान-इजराइल युद्ध के बीच PM मोदी ने किए ये 5 बड़े फैसले, जानें तेल-गैस संकट के बीच क्या कर रही सरकार?
आईपीएल 2026
ओस से राहत दिलाएगा नया नियम, IPL 2026 में कप्तान करेंगे गेंद बदलने का फैसला
ओस से राहत दिलाएगा नया नियम, IPL 2026 में कप्तान करेंगे गेंद बदलने का फैसला
बॉलीवुड
Dhurandhar 2 Worldwide BO Day 6: दुनियाभर में 'धुरंधर 2' का आया सैलाब, 6ठे दिन टूटे चार फिल्मों के तगड़े रिकॉर्ड, अब 1000 करोड़ दूर नहीं
दुनियाभर में 'धुरंधर 2' का आया सैलाब, 6ठे दिन टूटे चार फिल्मों के तगड़े रिकॉर्ड, जानें- कलेक्शन
विश्व
अब खुल ही जाएगा होर्मुज स्ट्रेट! 50 दिन बाद ट्रंप ने PM मोदी को घुमाया फोन, भारत-अमेरिका का साझा प्लान क्या?
अब खुल ही जाएगा होर्मुज स्ट्रेट! 50 दिन बाद ट्रंप ने PM मोदी को घुमाया फोन, भारत-अमेरिका का साझा प्लान क्या?
इंडिया
West Bengal Elections 2026: बंगाल चुनाव से ठीक पहले CM ममता बनर्जी का बड़ा कदम, कई पदों से दिया इस्तीफा
बंगाल चुनाव से ठीक पहले CM ममता बनर्जी का बड़ा कदम, कई पदों से दिया इस्तीफा
ट्रेंडिंग
Video: लहंगे में भी ‘हसल’ जारी, शादी के दिन दुल्हन ने भेजा जॉब एप्लिकेशन… वीडियो हुआ वायरल
लहंगे में भी ‘हसल’ जारी, शादी के दिन दुल्हन ने भेजा जॉब एप्लिकेशन… वीडियो हुआ वायरल
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget