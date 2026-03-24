हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारअनंत सिंह के जुलूस पर RJD ने कसा तंज, BJP बोली, '100 साल के बाद कोई...'

अनंत सिंह के जुलूस पर RJD ने कसा तंज, BJP बोली, '100 साल के बाद कोई...'

Anant Singh News: बिहार सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता दिलीप जायसवाल ने कहा कि अनंत सिंह जनता के चुने हुए नेता हैं. संविधान से जो भी हक प्राप्त है वो वही काम कर रहे हैं.

By : परमानंद सिंह | Edited By: अजीत | Updated at : 24 Mar 2026 09:09 PM (IST)
Preferred Sources

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्या मामले में चार महीने जेल में रहने के बाद सोमवार (23 मार्च) को बाहर आ गए. जेल से पटना आवास वन मॉल रोड पहुंचने पर जहां हजारों समर्थकों ने उनका स्वागत किया. वहीं आज (24 मार्च) सुबह-सुबह वो बड़हिया देवी स्थान पूजा करने के लिए निकले, साथ ही मोकामा ब्रह्म स्थान पर भी पहुंचे. इस दौरान भव्य जुलूस और सैकड़ों गाड़ियों के काफिले साथ हजारों की संख्या में उनके समर्थक दिखे. इस जुलूस पर आरजेडी ने तंज कसा है और कहा है कि यह बीजेपी का पहला मॉडल है. वहीं मंत्री दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर पलटवार किया है.

बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने अनंत सिंह के जुलूस का समर्थन किया. उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी की करतूतें ऐसी है कि ये पार्टी तो 100 साल तक मुंह दिखाने लायक नहीं है. उन्होंने कहा, ''अनंत सिंह जनता के चुने हुए नेता हैं. उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुना है. वह क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि को कानून से, संविधान से जो भी हक प्राप्त है वही वह काम कर रहे हैं.''

आरजेडी अपना घर झांकने का प्रयास करे- दिलीप जायसवाल

मंत्री दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए आगे कहा, ''आरजेडी अपना घर झांकने का प्रयास करे. आरजेडी ने जो काला करतूत किया है उसी का हिसाब किताब 100 साल तक उनको देते रहना होगा. 100 साल के बाद कोई दूध मिलेगा तो आरजेडी को धोया जाएगा लेकिन अभी 100 साल तक आरजेडी मुंह दिखाने लायक नहीं है.''

राहुल गांधी जैसे नेता राजनीति को बदनाम कर रहे- जायसवाल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी दिलीप जायसवाल ने जमकर हमला किया और उन्हें बहिष्कृत नेता बताया. राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी जैसे नेता राजनीति को बदनाम कर रहे हैं. वो कभी नेता बने ही नहीं है. वह परिपक्व नहीं हुए हैं, अभी तक मेच्योर नहीं हुए हैं. देश विरोधी ताकत की भाषा बोलना, देश विरोधी आवाज को बुलंद करना राहुल गांधी की पहचान बन गयी है, इसलिए पूरा देश और कांग्रेस पार्टी के नेता भी राहुल गांधी से नफरत करने लगे हैं. उन पर कोई भी टिप्पणी करना बेकार है.''

चिराग के CM चेहरा तय करने के बयान पर क्या बोले?

वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से आगामी मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर लिए जाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि चिराग जी शायद सही बोले होंगे. वह हमारे एनडीए घटक दल के बड़े नेता हैं उनको पता होगा. उन्होंने कहा, ''केंद्र स्तर पर इस तरह की वार्ता होती है तो ऐसी बातें हुईं होंगी और उनको पता होगा लेकिन हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है. 

पूरा विश्व लगातार भारत की तरफ देख रहा- जायसवाल

वहीं इजरायल ईरान युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि पूरा विश्व लगातार भारत की तरफ देख रहा है और भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है. पूरी दुनिया के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान कर रहे हैं कि आप ही ब्रिक्स के बॉस हैं और इस तरह युद्ध को रोकने में भारत की अहम भूमिका हो सकती है.

और पढ़ें
Published at : 24 Mar 2026 09:08 PM (IST)
Tags :
Anant Singh Dilip Jaiswal RJD BIHAR NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
अनंत सिंह के जुलूस पर RJD ने कसा तंज, BJP बोली, '100 साल के बाद कोई...'
अनंत सिंह के जुलूस पर RJD ने कसा तंज, BJP बोली, '100 साल के बाद कोई...'
बिहार
निशांत ने दंगा-हिंसा की बात कह RJD को घेरा था, अब तेजस्वी यादव ने कहा- 'डेटा निकालकर…'
निशांत ने दंगा-हिंसा की बात कह RJD को घेरा था, अब तेजस्वी यादव ने कहा- 'डेटा निकालकर…'
बिहार
Exclusive: नीतीश कुमार के बाद कौन हो बिहार का अगला CM? अनंत सिंह ने इस नेता का लिया नाम
Exclusive: नीतीश कुमार के बाद कौन हो बिहार का अगला CM? अनंत सिंह ने इस नेता का लिया नाम
बिहार
चिराग पासवान ने कहा- 'बिहार का अगला CM तय', अब कांग्रेस ने कर दिया हैरान करने वाला ये दावा
चिराग पासवान ने कहा- 'बिहार का अगला CM तय', अब कांग्रेस ने कर दिया हैरान करने वाला ये दावा
Advertisement

वीडियोज

Lamborghini Urus SE India review 2026 | Auto Live #urus #lamborghini
Renault Kiger : 10,000 Plus km Ownership Review | Auto Live
Mahindra XEV 9S vs Kia Carens Clavis EV | Best 7 Seater EV? | Comparison | Auto Live
Sansani: महायुद्ध में हमले का बदलता खेल ! | Iran-israel War | Donald Trump | ABP news
Viral Video: चाट खाने से पहले सावधान! वीडियो ने उड़ाए होश | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Israel-US Iran War Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
Live: पेट्रोल-डीजल को लेकर हाहाकार! बांग्लादेश में फ्यूल की कमी से बंद हुए पेट्रोल पंप
महाराष्ट्र
विधान परिषद से उद्धव ठाकरे के विदाई समारोह में CM फडणवीस बोले, 'राजनीति में मतभेद...'
विधान परिषद से उद्धव ठाकरे के विदाई समारोह में CM फडणवीस बोले, 'राजनीति में मतभेद...'
बॉलीवुड
यूट्यूबर अरमान मलिक बने पांचवीं बार पिता, पहली पत्नी पायल ने दिया बच्चे को जन्म
यूट्यूबर अरमान मलिक बने पांचवीं बार पिता, पहली पत्नी पायल ने दिया बच्चे को जन्म
आईपीएल 2026
आकाश चोपड़ा ने चुनी CSK की सबसे खतरनाक प्लेइंग इलेवन, अंतिम-11 में सभी खूंखार खिलाड़ी
आकाश चोपड़ा ने चुनी CSK की सबसे खतरनाक प्लेइंग इलेवन, अंतिम-11 में सभी खूंखार खिलाड़ी
इंडिया
तेल-गैस का इंतजाम, शांति ही समाधान... मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच राज्यसभा में बोले प्रधानमंत्री मोदी
तेल-गैस का इंतजाम, शांति ही समाधान... मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच राज्यसभा में बोले PM मोदी
विश्व
10 साल में कैसे डूबी पाकिस्तान की लुटिया? अमेरिकी पत्रकार ने खोल दी पड़ोसी मुल्क की पोल
10 साल में कैसे डूबी पाकिस्तान की लुटिया? अमेरिकी पत्रकार ने खोल दी पड़ोसी मुल्क की पोल
यूटिलिटी
31 मार्च से पहले ये 5 जरूरी काम पूरे कर लें, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी
31 मार्च से पहले ये 5 जरूरी काम पूरे कर लें, नहीं तो बाद में हो सकती है परेशानी
हेल्थ
Heart Attack Risk Factors: पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम क्यों होते हैं हार्ट अटैक के मामले, क्या है कारण?
पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम क्यों होते हैं हार्ट अटैक के मामले, क्या है कारण?
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
Dhurandhar: The Revenge ने ₹761 करोड़ के साथ रचा इतिहास, बनी सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
Dhurandhar: The Revenge | Zahoor Mistry Aka Vivek Sinha की अनसुनी कहानी | PK Movie से पावरफुल Roles, Dhurandhar तक का सफर
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Aditya Uppal ने फिल्म पर लगे ‘Propaganda’ के आरोपों का दिया जवाब
ENT LIVE
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
Dhurandhar 2 के Actor Vivek Sinha ने ‘Propaganda’ वाले आरोपों पर दिया जवाब
ENT LIVE
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
धुरंधर के एक्टर Vivek Sinha को मिली जान से मारने की धमकी
Embed widget