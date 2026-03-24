अनंत सिंह के जुलूस पर RJD ने कसा तंज, BJP बोली, '100 साल के बाद कोई...'

मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्या मामले में चार महीने जेल में रहने के बाद सोमवार (23 मार्च) को बाहर आ गए. जेल से पटना आवास वन मॉल रोड पहुंचने पर जहां हजारों समर्थकों ने उनका स्वागत किया. वहीं आज (24 मार्च) सुबह-सुबह वो बड़हिया देवी स्थान पूजा करने के लिए निकले, साथ ही मोकामा ब्रह्म स्थान पर भी पहुंचे. इस दौरान भव्य जुलूस और सैकड़ों गाड़ियों के काफिले साथ हजारों की संख्या में उनके समर्थक दिखे. इस जुलूस पर आरजेडी ने तंज कसा है और कहा है कि यह बीजेपी का पहला मॉडल है. वहीं मंत्री दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर पलटवार किया है.

बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के मंत्री दिलीप जायसवाल ने अनंत सिंह के जुलूस का समर्थन किया. उन्होंने ये भी कहा कि आरजेडी की करतूतें ऐसी है कि ये पार्टी तो 100 साल तक मुंह दिखाने लायक नहीं है. उन्होंने कहा, ''अनंत सिंह जनता के चुने हुए नेता हैं. उनके विधानसभा क्षेत्र की जनता ने उन्हें चुना है. वह क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हैं और जनप्रतिनिधि को कानून से, संविधान से जो भी हक प्राप्त है वही वह काम कर रहे हैं.''

आरजेडी अपना घर झांकने का प्रयास करे- दिलीप जायसवाल

मंत्री दिलीप जायसवाल ने आरजेडी पर हमला बोलते हुए आगे कहा, ''आरजेडी अपना घर झांकने का प्रयास करे. आरजेडी ने जो काला करतूत किया है उसी का हिसाब किताब 100 साल तक उनको देते रहना होगा. 100 साल के बाद कोई दूध मिलेगा तो आरजेडी को धोया जाएगा लेकिन अभी 100 साल तक आरजेडी मुंह दिखाने लायक नहीं है.''

राहुल गांधी जैसे नेता राजनीति को बदनाम कर रहे- जायसवाल

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर भी दिलीप जायसवाल ने जमकर हमला किया और उन्हें बहिष्कृत नेता बताया. राहुल गांधी द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी पर उन्होंने कहा, ''राहुल गांधी जैसे नेता राजनीति को बदनाम कर रहे हैं. वो कभी नेता बने ही नहीं है. वह परिपक्व नहीं हुए हैं, अभी तक मेच्योर नहीं हुए हैं. देश विरोधी ताकत की भाषा बोलना, देश विरोधी आवाज को बुलंद करना राहुल गांधी की पहचान बन गयी है, इसलिए पूरा देश और कांग्रेस पार्टी के नेता भी राहुल गांधी से नफरत करने लगे हैं. उन पर कोई भी टिप्पणी करना बेकार है.''

चिराग के CM चेहरा तय करने के बयान पर क्या बोले?

वहीं, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की ओर से आगामी मुख्यमंत्री का चेहरा तय कर लिए जाने वाले बयान पर उन्होंने कहा कि चिराग जी शायद सही बोले होंगे. वह हमारे एनडीए घटक दल के बड़े नेता हैं उनको पता होगा. उन्होंने कहा, ''केंद्र स्तर पर इस तरह की वार्ता होती है तो ऐसी बातें हुईं होंगी और उनको पता होगा लेकिन हम लोगों को ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है.

पूरा विश्व लगातार भारत की तरफ देख रहा- जायसवाल

वहीं इजरायल ईरान युद्ध को लेकर उन्होंने कहा कि पूरा विश्व लगातार भारत की तरफ देख रहा है और भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है. पूरी दुनिया के लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आह्वान कर रहे हैं कि आप ही ब्रिक्स के बॉस हैं और इस तरह युद्ध को रोकने में भारत की अहम भूमिका हो सकती है.