बांकीपुर: RJD का वोट भी प्रशांत किशोर को गया? BJP का खुलासा!

बांकीपुर में उपचुनाव समाप्त हो गया है और 3 अगस्त को नतीजे आने हैं. चुनाव खत्म होते ही शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को बीजेपी ने बड़ा खुलासा किया है. बीजेपी की मानें तो इस चुनाव में आरजेडी, कांग्रेस, वाम दल सहित सभी विपक्षी पार्टियों ने प्रशांत किशोर को सहयोग किया है.

शुक्रवार को बीजेपी नेता अजय आलोक ने पीसी की. इस दौरान उन्होंने कहा कि कल (गुरुवार) आरजेडी के पोलिंग एजेंट भी वोटर्स को जन सुराज को वोट करने के लिए इशारे में कह रहे थे. तेजस्वी यादव का नाम लिए बगैर कहा कि युवराज तो नामांकन से लेकर पूरे चुनाव में गायब रहे.

बीजेपी नेता ने कहा कि प्रशांत किशोर पहले बोलते रहते थे कि सिर्फ लालू यादव का बेटा ही मुख्यमंत्री बनेगा क्या, लेकिन इस चुनाव में किसी भी विपक्ष के नेता को उन्होंने टारगेट नहीं किया. यह लोग एक होकर चुनाव लड़ रहे थे.

अजय आलोक ने कहा, "हमें कोई मतलब नहीं है… नए-नए राजनीतिक प्रयोग होते हैं और इसमें भी राजनीतिक प्रयोग हुआ है, लेकिन इसका जो अंत होगा वह राजनीतिक वजूद मिटाने वाला होता है… जैसे कांग्रेस का पहले हुआ है."

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बांकीपुर की जनता को दिया धन्यवाद

चुनावी नतीजों से पहले ही अजय आलोक ने बांकीपुर की जनता को धन्यवाद दे दिया. कहा कि एक बार फिर जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है. हम लोग चुनाव जीतने जा रहे हैं. तीन अगस्त को बीजेपी अच्छे मतों से चुनाव जीतेगी, लेकिन यह (प्रशांत किशोर) आदमी कहेगा कि संविधान का कत्ल हो गया. बीजेपी ने चुनाव आयोग को हाईजैक कर लिया.

अजय आलोक ने कहा कि चुनाव आयोग को तो हम कल कहते-कहते थक गए कि तीन-तीन चार-चार गाड़ियों से कैसे कैंडिडेट घूम रहा है? बाहरी व्यक्ति क्षेत्र छोड़कर क्यों नहीं गए? इसकी शिकायत हम लोगों ने चुनाव आयोग से की लेकिन आरजेडी, कांग्रेस किसी ने नहीं की.

बीजेपी नेता ने बांकीपुर की जनता को कहा, "किसी और के चक्कर में मत आइए, यह सिर्फ कहेंगे बदलाव करेंगे… यह कोई बदलाव नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही बदलाव करेंगे बर्बादी… यह कोरोना वायरस है… सिर्फ बर्बादी का बदलाव करेंगे."

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