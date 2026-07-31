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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारकांग्रेस सांसद तारिक अनवर की दो टूक, 'सदन तभी चलेगा जब…'

कांग्रेस सांसद तारिक अनवर की दो टूक, 'सदन तभी चलेगा जब…'

Congress MP Tariq Anwar News: कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने सवाला उठाया है. पूछा है कि अगर सरकार मुख्य मुद्दों पर बात नहीं करेगी, तो सदन कैसे चलेगा?

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 31 Jul 2026 01:53 PM (IST)
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मानसून सत्र के दौरान शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को भी सदन में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया. इसके बाद कार्यवाही स्थगित कर दी गई है. इस बीच कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने प्रतिक्रिया दी है. सदन के बाहर तारिक अनवर ने कहा कि इतिहास गवाह है कि दुनिया में जब भी क्रांति आई है, तो वो नौजवान लेकर आए हैं, छात्र लेकर आए हैं. आज भारत में भी वही हो रहा है. 

तारिक अनवर ने कहा, "जब सब तरह से लोग मायूस हो गए तो जेन-जी के द्वारा जो आंदोलन (छात्र आंदोलन) चला, मैं समझता हूं कि तमाम तबके का, वर्गों का, समर्थन प्राप्त है…" राहुल गांधी के एक ट्वीट (एक्स पोस्ट) से जुड़े सवाल पर तारिक अनवर ने कहा, "अगर सरकार मुख्य मुद्दों पर बात नहीं करेगी… तो सदन कैसे चलेगा? सदन तभी चलेगा जब सरकार विपक्ष को विश्वास में लेगी..."

राहुल गांधी ने क्या कहा है?

बता दें कि शुक्रवार को राहुल गांधी ने अपने एक्स हैंडल से पोस्ट कर पीएम मोदी और अमित शाह को कहा, "आप जेन-जी को डरा-धमकाकर चुप नहीं करा सकते. पहले आपने उनकी हड्डियां तोड़ीं और अब एफआईआर कर रहे हैं. उनके अकाउंट्स बंद करवा रहे हैं. भारत के भविष्य के साथ कैसा बर्ताव करते हैं…?"

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रवि शंकर प्रसाद बोले- हमें संवेदनशील होना चाहिए

दूसरी ओर बीजेपी सांसद रवि शंकर प्रसाद ने छात्रों के प्रदर्शन पर कहा, "पुलिसकर्मियों पर जो हमला हुआ है, जिनको चोट लगी है, हमें संवेदनशील होना चाहिए, उनके भी परिवार हैं, उनके भी मानवाधिकार हैं, इस बात को समझना चाहिए.. .हम नौजवानों का सम्मान करते हैं लेकिन अगर उनके आंदोलन के पीछे अपराधी खड़े होते हैं… तो यह गंभीर सवाल है..." 

सीजेपी प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई को लेकर अमित शाह के खिलाफ विपक्ष के विरोध पर बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा, "आजकल कांग्रेस पार्टी संसद में रोज कोई नया ड्रामा शुरू कर देती है. आज भी उन्होंने वो ड्रामा किया. ऐसा लग रहा है कि क्या देश की जनता ने जिनको सांसद चुना है, उनको संसद में ड्रामा और एक्टिंग के लिए चुना है? अलग-अलग वेशभूषा में आकर वहां पर जिस तरह का ड्रामा कर रहे हैं, संसद की मर्यादा को गिरा रहे हैं."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 31 Jul 2026 01:40 PM (IST)
Tags :
Monsoon Session Tariq Anwar BIHAR NEWS
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