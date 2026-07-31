बांकीपुर उपचुनाव: कम मतदान पर भिड़े नेता, किसकी होगी जीत?

पटना जिले की हाई प्रोफाइल बांकीपुर विधानसभा सीट पर गुरुवार (30 जुलाई) को मतदान संपन्न हो चुका है. इस उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम रहा. यहां 34.30 फीसदी ही मतदान हुआ है. इस बीच अब आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है. मतदान प्रतिशत कम होने को लेकर सत्तापक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर हमलावर हैं. साथ ही सभी दल अपने-अपने उम्मीदवारों की जीत का दावा कर रहे हैं.

बिहार बीजेपी के प्रवक्ता कुंतल कृष्ण ने कहा, ''बांकीपुर में उम्मीद से थोड़ा कम मतदान हुआ है लेकिन पिछले 7 चुनावों का औसतन मतदान प्रतिशत 34% ही रहा है. बीजेपी इस बार भी जीत रही है. 30 साल से जनता का आशीर्वाद है, आगे भी बना रहेगा.''

बांकीपुर के मतदाता NDA सरकार के कामकाज से संतुष्ट- JDU

वहीं, जेडीयू प्रवक्ता नवल शर्मा का मानना है कि चुनाव का फैसला मतदान प्रतिशत से नहीं बल्कि वहां पड़े वोट से होता है. उन्होंने कहा, ''बांकीपुर के मतदाता एनडीए सरकार के कामकाज से पूरी तरह संतुष्ट है, एनडीए उम्मीदवार के पक्ष में बांकीपुर की जनता है.

बीजेपी ने बांकीपुर का विकास नहीं किया- RJD

बांकीपुर उपचुनाव में कम वोटिंग को लेकर आरजेडी ने बीजेपी पर निशाना साधा है. आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा, ''बीजेपी ने बांकीपुर का विकास नहीं किया. एक ही परिवार के लोग लंबे अरसे से इस सीट पर विधायक रहे, उसके बावजूद लोगों में कोई उत्साह देखने को नहीं मिला. बीजेपी ने जिस तरह का उम्मीदवार बांकीपुर में दिया, उसे लेकर भी लोगों में नाराजगी रही. आरजेडी की जीत होगी.''

बिहार बदलाव का गवाह बनेगा- जन सुराज

उधर, कम मतदान प्रतिशत को लेकर जन सुराज के प्रवक्ता सौरव सिंह ने कहा, ''हमने एक मजबूत लड़ाई लड़ी है लेकिन सबके सामने यह सवाल है कि आखिर बांकीपुर में कम मतदान क्यों हुआ? बांकीपुर अगर बीजेपी का दुर्ग था तो मतदाता घरों से बाहर क्यों नहीं निकले? 3 अगस्त को बिहार में एक नया इतिहास लिखा जाएगा. हमारी जीत होगी और बिहार बदलाव का गवाह बनेगा.''

1995 से इस सीट पर बीजेपी का रहा कब्जा

बता दें कि बांकीपुर सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी से नीरज सिन्हा प्रत्याशी हैं. जनसुराज से प्रशांत किशोर और आरजेडी से रेखा गुप्ता उम्मीदवार हैं. साल 1995 से इस सीट पर बीजेपी का कब्जा है. बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद यह सीट खाली हुई. उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया था. 2025 विधानसभा चुनाव में नितिन नवीन को 50 हजार से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी. इस सीट से नितिन नवीन 5 बार और उनके पिता स्वर्गीय नवीन सिन्हा 4 बार विधायक रह चुके हैं. उपचुनाव के नतीजे 3 अगस्त को घोषित होंगे.

बांकीपुर: 34.30% वोटिंग, प्रशांत किशोर, BJP या RJD किसे बड़ा झटका?