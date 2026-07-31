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Gen-Z के फैन हुए खेसारी लाल, बोले- 'दिल से गुजारिश है कि…'

Khesari Lal Yadav News: खेसारी लाल यादव ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया है और फिर से मैदान में उतरने की अपील की है. वे खुद भी साथ देने के लिए तैयार हैं. 

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 31 Jul 2026 03:11 PM (IST)
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नीट पेपर लीक मामले में दिल्ली के जंतर-मंतर पर जोरदार तरीके से प्रदर्शन हुआ था जिसका नतीजा सबके सामने है. धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री के पद से हटना पड़ा. इस लड़ाई में सबसे अधिक चर्चा जेन-जी की हो रही है. इस पर अब भोजपुरी के कलाकार खेसारी लाल यादव ने प्रतिक्रिया दी है. 

शुक्रवार (31 जुलाई, 2026) को खेसारी लाल यादव ने अपने एक्स हैंडल से एक पोस्ट किया और एक बार फिर से मैदान में उतरने की अपील कर दी है. वे खुद भी साथ देने के लिए तैयार हैं. 

जेन-जी के लिए क्या कहा?

उन्होंने कहा, "हमार मन की बात… Gen-Z ने शिक्षा को लेकर जो आंदोलन और सर्जिकल स्ट्राइक किया उसका फायदा हम सबने देख लिया और हर लोगों ने महसूस भी किया. दिल से गुजारिश है कि अब सबको Gen-Z के साथ मिलकर हेल्थ सिस्टम पर सुधार के लिए इक्कठा आवाज उठानी चाहिए."

'…आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कदम नहीं रख सकते'

एक्स पोस्ट के जरिए खेसारी ने कहा, "आज की तारीख में अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में कदम नहीं रख सकते. छोटे शहर के सरकारी हॉस्पिटल का हाल हम सबको पता है. हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी और हॉस्पिटल का नेक्सस इतना मजबूत है कि आप उनके चक्रव्यूह से वापस नहीं निकल सकते हैं."

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खेसारी लाल यादव ने कहा कि परिवार के एक सदस्य की बीमारी पूरे परिवार को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक रूप से तोड़ देती है. ऊपर से इन प्राइवेट हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी और मेडिसिन कंपनी की मार आपको जिंदगी भर के लिए पीछे धकेल देती है. 

उन्होंने कहा, "शायद मेरे मन की ये बात आपको तब तक अच्छी नहीं लगेगी जब तक आपके किसी नजदीक के साथ ऐसा नहीं हुआ हो, लेकिन मेरी मानिए, ये कहानी हर घर की है. सब मिलकर अगली आवाज इसपर उठाइए. मैंने पहले भी उठाई है और आगे भी इस मुद्दे पर साथ दूंगा."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 31 Jul 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
Khesari Lal Yadav NEET Protest BIHAR NEWS Gen-Z
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