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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारझारखंड: विधानसभा घेराव के बीच गिरिराज सिंह की दो टूक, 'तिलचट्टा गैंग…'

झारखंड: विधानसभा घेराव के बीच गिरिराज सिंह की दो टूक, 'तिलचट्टा गैंग…'

Jharkhand Protest Vidhan Sabha Gherao: झारखंड में हो रहे प्रोटेस्ट पर गिरिराज सिंह ने छात्रों को धन्यवाद दिया. कहा कि वे लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिकार कर रहे हैं.

Written By : पवन कुमार गौड |  Edited By: अजीत कुमार |  Updated at : 10 Aug 2026 12:56 PM (IST)
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JPSC-JSSC में कथित अनियमितताओं के विरोध में आज (सोमवार) हजारों छात्र 'विधानसभा घेराव' मार्च में शामिल हुए. झारखंड में चल रहे छात्र आंदोलन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह (Union Minister Giriraj Singh) ने बड़ा बयान दिया है. 

एबीपी न्यूज़ से बातचीत में झारखंड में छात्रों की ओर से किए जा रहे प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "छात्रों को धन्यवाद… लोकतांत्रिक तरीके से प्रतिकार कर रहे हैं. तिलचट्टा गैंग राहुल गांधी, अखिलेश यादव, कम्युनिस्ट सबके चेहरे बेनकाब हो गए हैं. झारखंड, कर्नाटक, पंजाब में छात्र नहीं रहते क्या…?"

'सीबीआई जांच क्यों नहीं कराती जेएमएम?'

बातचीत में छात्रों की मांग पर गिरिराज सिंह ने कहा, "जेएमएम सीबीआई जांच क्यों नहीं कराती? जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है उनमें से एक पार्टी के नेता की रिश्तेदार है." 

उन्होंने आगे कहा, "कांग्रेस की एक नेता और ओवैसी को तो IIT में वैदिक मंत्र से भी दिक्कत है... भारत में वैदिक मंत्र नहीं होगा तो कहां होगा? भारत में गजवा-ए-हिंद नहीं होने देंगे."

यह भी पढ़ें- यूपी चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की पार्टी? उठाया ये बड़ा कदम

दूसरी ओर गृह मंत्री अमित शाह पर राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, "सदन में जब उनकी जरूरत होगी तो वह सदन में आते हैं और सदन में रहते हैं राहुल गांधी लोकसभा के अध्यक्ष नहीं हैं."

छात्र बोले- नहीं हो पाया समाधान

बता दें कि रांची में सोमवार को प्रदर्शनकारी छात्रों ने भर्ती परीक्षाओं में सुधार की मांग को लेकर झारखंड विधानसभा की ओर मार्च निकाला. ये आंदोलन 17वें दिन में प्रवेश कर चुका है और छात्रों का कहना है कि कई दौर की बातचीत के बावजूद उनकी चिंताओं का समाधान नहीं हो पाया है. ऐसे में छात्र विधानसभा मार्च निकाल रहे हैं. हाथों में तिरंगा और फूल लिए छात्रों ने अपने मार्च को सरकारी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन बताया.

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About the author पवन कुमार गौड

मीडिया में करियर की शुरुआत CNFC मीडिया के साथ की. उसके बाद साढ़े तीन वर्ष ANI और उसके बाद तकरीबन 8 वर्ष न्यूज 18 नेटवर्क के साथ काम किया. और अब एबीपी न्यूज ज्वाइन किया है. मीडिया में तकरीबन 13 वर्ष का अनुभव है जिसमें राजनीतिक खबरों खासकर बीजेपी से संबंधित खबरों को कवर करता रहा हूं.
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Published at : 10 Aug 2026 12:40 PM (IST)
Tags :
गिरिराज सिंह Jharkhand News BIHAR NEWS Jharkhand Protest
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