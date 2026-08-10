'बाप के यहां से आएगा शुद्ध पेट्रोल', BJP सांसद के बयान पर कांग्रेस बोली- 'जिनके बाप ने…'

रीवा (मध्य प्रदेश) सीट से बीजेपी के सांसद जनार्दन मिश्रा का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें वह यह कह रहे हैं कि देश में जब शुद्ध पेट्रोल है ही नहीं तो क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा? बयान बीते रविवार (09 अगस्त, 2026) का है जब वे एक कार्यक्रम के दौरान जनता को संबोधित कर रहे थे. उनके बयान पर अब बिहार में सियासत शुरू हो गई है. आरजेडी और कांग्रेस की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आई है.

बिहार कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने कहा कि ना हमने और ना हमारे बाप ने कभी वादा किया था कि हमारी सरकार आई तो 35 रुपये पेट्रोल देंगे. उन्होंने कहा यह सरकार पेट्रोल के नाम पर देश को लूट रही है.

असित नाथ ने कहा, "जिनके बाप ने कहा था उनसे शुद्ध पेट्रोल मांगना चाहिए. मैं नहीं जानता कि यह वाहियात बयान किनका है, लेकिन हम तो इतना जानते हैं कि सरकार आने के पहले वादा किया गया था कि हमारी सरकार आएगी तो हम पेट्रोल सस्ता करेंगे, शुद्ध पेट्रोल देंगे…"

'निर्लज या बेशर्म आदमी…'

कांग्रेस नेता ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि बीजेपी का कोई नेता या जनार्दन मिश्रा इस पर माफी मांगेंगे. कोई भी निर्लज या बेशर्म आदमी अपनी घटिया हरकतों पर माफी नहीं मांगता है. वह अपनी पूरी बेशर्मी के साथ टिका रहता है, इसलिए हमें बीजेपी के नेताओं से अपेक्षा नहीं है कि वह माफी मांगेंगे.

यह भी पढ़ें- Exclusive: यूपी चुनाव के लिए तैयार है चिराग पासवान की पार्टी, अमित शाह से सीट शेयरिंग पर हुई बात?



आरजेडी ने भी किया हमला

बीजेपी सांसद के बयान पर आरजेडी ने भी हमला किया है. आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव ने कहा कि सांसद का जो बयान है वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. बाप जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. यह तो जनता का सवाल है कि एथेनॉल डालने से इंजन खराब हो रहे हैं. लोग परेशान हैं. इन परेशानियों को दूर करने की जगह गाली-गलौज वाली बातें कर रहे हैं.

शक्ति यादव ने कहा, "क्या मोदी जी जब प्रधानमंत्री नहीं थे तो उससे पहले देश में शुद्ध पेट्रोल नहीं मिल रहे थे? ऐसी कौन सी स्थिति उत्पन्न हो गई कि पेट्रोल में इथनॉल का इस्तेमाल करके दिया जा रहा है, जिससे गाड़ियों के इंजन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है. यह जनभावना है. सरकार को जनभावना को दूर करना चाहिए.

यह भी पढ़ें- यूपी चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की पार्टी? उठाया ये बड़ा कदम