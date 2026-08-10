पटना: बेली रोड पर नई ट्रैफिक व्यवस्था, व्यावसायिक वाहनों को नो-एंट्री

आज सोमवार (10 अगस्त) से पटना के VVIP सड़क बेली रोड पर नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है. आज बेली रोड स्थित नेहरु पथ के इनकम टैक्स से डुमरा चौकी तक व्यावसायिक वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है.

इस रूट पर केवल निजी वाहन, सरकारी वाहन तथा स्कूल वाहन को ही एंट्री मिलेगी. व्यावसायिक वाहनों में सिटी बस, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा तथा अन्य व्यावसायिक वाहन पर रोक लगाई गई है और इसका रूट डायवर्ट कर दिया गया है.

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नई ट्रैफिक व्यवस्था क्या रहेगी?

दरअसल, नेहरू पथ पर राज भवन मोड़ से चिड़िया घर गेट नंबर 1 तक दक्षिणी लेन बंद है. मेट्रो निर्माण के कारण इसे पूरी तरह घेर दिया गया है. फिलहाल उत्तरी लेन से ही वाहनों का परिचालन हो रहा है, जिससे इस मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है. वहीं, पिछले कई दिनों से राजवंशी नगर मंदिर के पास जाम की स्थिति बनी हुई है.

जाम की स्थिति को देखते हुए मेट्रो अधिकारियों ने यातायात कर्मियों की संख्या बढ़ाने को कहा है, ताकि वाहनों का परिचालन सुचारू रूप से किया जा सके. वहीं, आज सोमवार से कार्यालय खुल रहे हैं तो जाहिर है वाहनों का दबाव ज्यादा बढ़ेगा. ऐसे में व्यावसायिक वाहनों का परिचालन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है.

कब तक जारी रहेगी ये व्यवस्था

राजा बाजार की ओर से आने वाले व्यावसायिक वाहन फ्लाईओवर के नीचे से शेखपुरा मोड़ पहुेचेंगे. यहां से एयरपोर्ट के रास्ते चितकोहरा पुल, गर्दनीबाग आर ब्लॉक के रास्ते पटना स्टेशन या इनकम टैक्स की ओर जा सकेंगे. राजा बाजार फ्लावर से आने वाले वाहन यू टर्न लेंगे और फिर शेखपुरा मोड़ से एयरपोर्ट होते हुए आगे जायेंगे.

वहीं, इनकम टैक्स से एयरपोर्ट जाने वाले वाहन आर ब्लॉक गर्दनीबाग और चितकोहरा पुल होते हुए एयरपोर्ट तक जा सकेंगे. इसी रास्ते ये वाहन आगे राजा बाजार तक जा सकेंगे. जब तक राजवंशी नगर के पास मेट्रो का पर काम चलता रहेगा तब तक यह स्थिति बनी रहेगी.

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