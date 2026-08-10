मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारपटना: बेली रोड पर नई ट्रैफिक व्यवस्था, व्यावसायिक वाहनों को नो-एंट्री

पटना: बेली रोड पर नई ट्रैफिक व्यवस्था, व्यावसायिक वाहनों को नो-एंट्री

Patna News: आज सोमवार से पटना के VVIP सड़क बेली रोड पर नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है. आज बेली रोड स्थित नेहरु पथ के इनकम टैक्स से डुमरा चौकी तक व्यावसायिक वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है.

Written By : परमानंद सिंह |  Updated at : 10 Aug 2026 12:19 PM (IST)
Preferred Sources

आज सोमवार (10 अगस्त) से पटना के VVIP सड़क बेली रोड पर नई ट्रैफिक व्यवस्था लागू की गई है. आज बेली रोड स्थित नेहरु पथ के इनकम टैक्स से डुमरा चौकी तक व्यावसायिक वाहनों का परिचालन बंद कर दिया गया है.

इस रूट पर केवल निजी वाहन, सरकारी वाहन तथा स्कूल वाहन को ही एंट्री मिलेगी. व्यावसायिक वाहनों में सिटी बस, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा तथा अन्य व्यावसायिक वाहन पर रोक लगाई गई है और इसका रूट डायवर्ट कर दिया गया है.

तेजस्वी यादव ने राहुल गांधी-अखिलेश यादव को बुलाया बिहार, की ये अपील

नई ट्रैफिक व्यवस्था क्या रहेगी?

दरअसल, नेहरू पथ पर राज भवन मोड़ से चिड़िया घर गेट नंबर 1 तक दक्षिणी लेन बंद है. मेट्रो निर्माण के कारण इसे पूरी तरह घेर दिया गया है. फिलहाल उत्तरी लेन से ही वाहनों का परिचालन हो रहा है, जिससे इस मार्ग पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है. वहीं, पिछले कई दिनों से राजवंशी नगर मंदिर के पास जाम की स्थिति बनी हुई है.

जाम की स्थिति को देखते हुए मेट्रो अधिकारियों ने यातायात कर्मियों की संख्या बढ़ाने को कहा है, ताकि वाहनों का परिचालन सुचारू रूप से किया जा सके. वहीं, आज सोमवार से कार्यालय खुल रहे हैं तो जाहिर है वाहनों का दबाव ज्यादा बढ़ेगा. ऐसे में व्यावसायिक वाहनों का परिचालन पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है.

कब तक जारी रहेगी ये व्यवस्था

राजा बाजार की ओर से आने वाले व्यावसायिक वाहन फ्लाईओवर के नीचे से शेखपुरा मोड़ पहुेचेंगे. यहां से एयरपोर्ट के रास्ते चितकोहरा पुल, गर्दनीबाग आर ब्लॉक के रास्ते पटना स्टेशन या इनकम टैक्स की ओर जा सकेंगे. राजा बाजार फ्लावर से आने वाले वाहन यू टर्न लेंगे और फिर शेखपुरा मोड़ से एयरपोर्ट होते हुए आगे जायेंगे.

वहीं, इनकम टैक्स से एयरपोर्ट जाने वाले वाहन आर ब्लॉक गर्दनीबाग और चितकोहरा पुल होते हुए एयरपोर्ट तक जा सकेंगे. इसी रास्ते ये वाहन आगे राजा बाजार तक जा सकेंगे. जब तक राजवंशी नगर के पास मेट्रो का पर काम चलता रहेगा तब तक यह स्थिति बनी रहेगी.

40km पैदल यात्रा, लाखों भक्तों की भीड़… समस्तीपुर में गूंजा ‘हर-हर महादेव’ का जयघोष

और पढ़ें
Published at : 10 Aug 2026 12:19 PM (IST)
Tags :
Traffic Diversion BIHAR NEWS PATNA NEWS Bailey Road
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
'बाप के यहां से आएगा शुद्ध पेट्रोल', BJP सांसद के बयान पर कांग्रेस बोली- 'जिनके बाप ने…'
'बाप के यहां से आएगा शुद्ध पेट्रोल', BJP सांसद के बयान पर कांग्रेस बोली- 'जिनके बाप ने…'
बिहार
यूपी चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की पार्टी? उठाया ये बड़ा कदम
यूपी चुनाव लड़ेगी नीतीश कुमार की पार्टी? उठाया ये बड़ा कदम
बिहार
40km पैदल यात्रा, लाखों भक्तों की भीड़… समस्तीपुर में गूंजा ‘हर-हर महादेव’ का जयघोष
40km पैदल यात्रा, लाखों भक्तों की भीड़… समस्तीपुर में गूंजा ‘हर-हर महादेव’ का जयघोष
बिहार
बिहार में शराबबंदी पर जीतनराम मांझी बोले, 'गुजरात मॉडल की...'
बिहार में शराबबंदी पर जीतनराम मांझी बोले, 'गुजरात मॉडल की...'
Advertisement

वीडियोज

Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Govinda संग Komal Rani Swarnkar हुईं स्पॉट, 4 साल की Dating Rumours फिर चर्चा में
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के इंटरव्यू की आई डेट, फाइनल राउंड में पहुंचे 18 कैंडिडेट
राम मंदिर ट्रस्ट के CEO पद के इंटरव्यू की आई डेट, फाइनल राउंड में पहुंचे 18 कैंडिडेट
क्रिकेट
'उनकी काबिलियत पर शक...', रोहित-विराट के वर्ल्ड कप में खेलने पर बोले अजिंक्य रहाणे
'उनकी काबिलियत पर शक', रोहित-विराट के वर्ल्ड कप में खेलने पर बोले अजिंक्य रहाणे
बॉलीवुड
AR Rahmaan के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान
ए आर रहमान के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान
इंडिया
गलत नक्शे पर लवलीना का करारा जवाब! ग्लासगो में जताई आपत्ति, PM मोदी ने की तारीफ
गलत नक्शे पर लवलीना का करारा जवाब! ग्लासगो में जताई आपत्ति, PM मोदी ने की तारीफ
विश्व
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
सैनिकों को सैलरी के भी पड़े लाले! ट्रंप का दावा- 'कंगाली की ओर ईरान'
ट्रेंडिंग
Video: हाथी के सामने कार दौड़ाकर महिला ने बजाया हॉर्न, फिर जो हुआ वायरल हो गया
हाथी के सामने कार दौड़ाकर महिला ने बजाया हॉर्न, फिर जो हुआ वायरल हो गया
टेक्नोलॉजी
बिना Wall Outlet के ऐसे चार्ज करें अपना फोन! जानिए तरीका
बिना Wall Outlet के ऐसे चार्ज करें अपना फोन! जानिए तरीका
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget