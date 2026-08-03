मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़राज्यबिहारXप्लेन: बीजेपी से ज्यादा तेजस्वी के लिए खतरा बनी प्रशांत किशोर की जीत, जानिए क्यों?

Xप्लेन: बीजेपी से ज्यादा तेजस्वी के लिए खतरा बनी प्रशांत किशोर की जीत, जानिए क्यों?

Bankipur By-Election Result: 2025 के चुनाव में RJD को 23% वोट शेयर मिला, लेकिन वह सीटों में नहीं बदल पाया. बांकीपुर के नतीजे ने साबित कर दिया कि तेजस्वी की पुरानी जातिगत राजनीति अब काम नहीं कर रही.

Written By : ज़ाहिद अहमद |  Updated at : 03 Aug 2026 05:00 PM (IST)
Preferred Sources

3 अगस्त 2026 को बिहार की बांकीपुर सीट पर उपचुनाव के नतीजों ने सबको हिला दिया. 31 राउंड में 27 पूरे होने के बाद जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर 55,780 वोटों के साथ जीत की ओर बढ़ रहे हैं. यूं भी कह सकते हैं कि वह जीत ही गए. दूसरे नंबर पर बीजेपी के नीरज कुमार (38,893 वोट) हैं. बांकीपुर सीट बीजेपी का अभेद्य किला थी, जहां 30 साल से कमल खिलता था. अब पीके ने उस कमल को उखाड़ फेंका. इसके बावजूद यह जीत बीजेपी से ज्यादा तेजस्वी यादव के लिए गले की फांस बन गई है. आइए जानते हैं कैसे...

राजनीतिक विश्लेषक इसकी 5 बड़ी वजहें बताते हैं...

पहली वजह: RJD का 2025 में लगभग 'सफाया'

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में RJD को सबसे बड़ा झटका लगा था. NDA ने 243 में से 202 सीटें जीतीं, जबकि RJD और उसके सहयोगियों का महागठबंधन महज 35 सीटों पर सिमट गया. RJD ने 143 सीटों पर चुनाव लड़ा और सिर्फ 25 सीटें ही जीत पाई.

हालांकि, RJD को 23% वोट शेयर मिला, जो बीजेपी और JDU दोनों से ज्यादा था, लेकिन वोटों को सीटों में बदलने का गणित RJD के खिलाफ काम कर गया. 1.13 करोड़ वोटों के बावजूद RJD को सिर्फ 27 सीटें मिलीं. यानी, RJD का वोट बैंक तो है, लेकिन वह चुनाव जीतने के लिए काफी नहीं है.

तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष तो बन गए, लेकिन उनकी पार्टी इतनी कमजोर हो गई कि विपक्ष का नेतृत्व करना भी मुश्किल हो गया.

दूसरी वजह: तेजस्वी की 'गायबगी' जब विपक्ष का नेता ही न दिखे

बांकीपुर उपचुनाव के दौरान तेजस्वी यादव की गैर मौजूदगी ने उनकी छवि को बड़ा नुकसान पहुंचाया. वे विदेश में थे और RJD प्रत्याशी रेखा गुप्ता के लिए प्रचार नहीं कर पाए. NDA ने इस मौके पर तेजस्वी पर 'जिम्मेदारियों से भागने' का आरोप लगाया.

मीडिया रिपोर्ट्स में उन्हें 'लापता तेजस्वी' कहकर पुकारा, जबकि प्रशांत किशोर पूरी ताकत से मैदान में थे. तेजस्वी न तो प्रचार में दिखे और न ही चुनावी माहौल को अपने पक्ष में कर पाए.

तीसरी वजह: RJD की बांकीपुर में 'दयनीय' स्थिति

बांकीपुर में RJD प्रत्याशी रेखा गुप्ता तीसरे स्थान पर थीं. 2025 में भी वह 50,000 से ज्यादा वोटों से हारी थीं. आंकड़े बताते हैं कि बांकीपुर में RJD कभी मजबूत नहीं रही. जब प्रशांत किशोर ने इस सीट पर कब्जा किया, तो उन्होंने RJD के वोटों का एक बड़ा हिस्सा खींच लिया. RJD के पास न तो इस सीट पर अपनी मजबूत पकड़ है, न ही तेजस्वी के पास वहां जनाधार है.

चौथी वजह: 'साइलेंट पैक्ट' का आरोप और महागठबंधन में दरार

बीजेपी ने आरोप लगाया कि प्रशांत किशोर और RJD के बीच 'साइलेंट पैक्ट' है. चाहे यह सच हो या नहीं, इस आरोप ने RJD की छवि को नुकसान पहुंचाया. कांग्रेस ने भी RJD पर सवाल उठाए कि कहीं तेजस्वी ने बीजेपी से कोई डील तो नहीं कर ली.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महागठबंधन के सहयोगियों को बांकीपुर उपचुनाव में शामिल नहीं किया गया. इससे महागठबंधन में फूट साफ नजर आई. जब आपके अपने सहयोगी आप पर भरोसा न करें, तो विपक्ष का नेतृत्व करना और मुश्किल हो जाता है.

पांचवीं वजह: जब 'गैर-राजनीतिक' चेहरा बनता गया 'विपक्ष का नया चेहरा'

प्रशांत किशोर ने बीजेपी के गढ़ में घुसकर करीब 50% वोट हासिल किए. इससे वे 'विपक्ष का नया चेहरा' बनने के करीब हैं. जब RJD का नेता विदेश में है और उसकी प्रत्याशी तीसरे नंबर पर है, तो जनता के सामने 'बदलाव' का चेहरा प्रशांत किशोर बनकर उभरते हैं.

बांकीपुर में 37% 'अपर कास्ट' वोटर हैं, जो पारंपरिक रूप से बीजेपी को वोट देते थे. इस बार उन्होंने प्रशांत किशोर की तरफ रुख किया. RJD को ये वोट कभी नहीं मिलते, लेकिन एक ब्राह्मण चेहरा यानी प्रशांत किशोर उन्हें आकर्षित करने में कामयाब रहे.

छठी वजह: 'बदलाव' के नैरेटिव से RJD की जातिगत राजनीति खत्म?

प्रशांत किशोर ने इस चुनाव को जातिगत राजनीति के खिलाफ जनमत संग्रह बनाया. RJD की पहचान यादव-मुस्लिम वोट बैंक से है, लेकिन बांकीपुर की जीत ने दिखा दिया कि जाति से ऊपर उठकर वोट करने वाले वोटर भी हैं.

2025 के चुनाव में RJD को 23% वोट शेयर मिला, लेकिन वह सीटों में नहीं बदल पाया. बांकीपुर के नतीजे ने साबित कर दिया कि तेजस्वी की पुरानी जातिगत राजनीति अब काम नहीं कर रही. जनता 'बदलाव' चाहती है और प्रशांत किशोर उस बदलाव का चेहरा बन रहे हैं.

तो क्या यह तेजस्वी के लिए 'वेक-अप कॉल' है?

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि बांकीपुर का नतीजा बीजेपी के लिए झटका है, लेकिन तेजस्वी यादव और RJD के लिए यह 'वेक-अप कॉल' है:

  • RJD की सीटें 25 पर सिमट चुकी हैं, यानी विपक्ष का नेतृत्व करने लायक भी नहीं हैं.
  • चुनाव प्रचार के समय तेजस्वी विदेश में थे, जबकि उनकी प्रत्याशी को हार का सामना करना पड़ा.
  • इस चूक से प्रशांत किशोर 'विपक्ष का नया चेहरा' बनकर उभरे हैं.
  • कांग्रेस भी उंगली उठा रही है, यानी महागठबंधन में फूट साफ दिख रही है.

रशीद किदवई कहते हैं, 'एक उपचुनाव से कोई बड़ा ट्रेंड नहीं बनता, लेकिन बांकीपुर ने साफ कर दिया कि अपर कास्ट वोटर अब बीजेपी के अलावा किसी और की तरफ देख रहे हैं. हालांकि वह RJD नहीं है.'

प्रशांत किशोर ने उस जगह को भर दिया है, जहां RJD कभी पहुंच नहीं पाई. तेजस्वी को अब विपक्ष का सच्चा नेता साबित करना होगा, वरना RJD का वोट बैंक धीरे-धीरे PK की तरफ शिफ्ट होता रहेगा. बांकीपुर की जीत ने 2027 के बिहार चुनाव के लिए नए समीकरण बना दिए हैं. इन समीकरणों में तेजस्वी यादव कहां खड़े हैं, यह सबसे बड़ा सवाल है.

About the author ज़ाहिद अहमद

ज़ाहिद अहमद इस वक्त ABP न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. टेलीविजन और डिजिटल जर्नलिज्म की दुनिया में उन्हें करीब 9 साल का तजुर्बा है. इससे पहले वे 3 बड़े मीडिया संस्थानों में भी अहम जिम्मेदारियां निभा चुके हैं. वे ओरिजिनल सेक्शन की एक्सप्लेनर टीम में सीनियर सब एडिटर रहे. ज़ाहिद आउटपुट डेस्क, बुलेटिन प्रोड्यूसिंग और बॉलीवुड सेक्शन को बतौर असिस्टेंट प्रोड्यूसर लीड भी कर चुके हैं. देश-विदेश, सियासत, कारोबार, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, चुनाव और समाजी मुद्दों पर उनकी गहरी पकड़ है. आसान लहजे में असरदार और भरोसेमंद एक्सप्लेनर पेश करना उनकी पहचान है.
Read More
Published at : 03 Aug 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
PRASHANT KISHOR Bankipur Bypoll Result Bankipur By-Election Result Bankipur By-Election Result LIVE Bankipur By-Election Result 2026 Niraj Sinha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बिहार
Xप्लेन: बीजेपी से ज्यादा तेजस्वी के लिए खतरा बनी प्रशांत किशोर की जीत, जानिए क्यों?
बीजेपी से ज्यादा तेजस्वी के लिए खतरा बनी प्रशांत किशोर की जीत, जानिए क्यों?
बिहार
Bankipur Bypoll Result 2026 Live: प्रशांत किशोर की बढ़त के बीच BJP की पहली प्रतिक्रिया, क्या बोली पार्टी?
बांकीपुर LIVE: प्रशांत किशोर की बढ़त के बीच BJP की पहली प्रतिक्रिया, क्या बोली पार्टी?
बिहार
नीतीश कुमार के चाहने वालों के लिए प्रशांत किशोर नए विकल्प?
नीतीश कुमार के चाहने वालों के लिए प्रशांत किशोर नए विकल्प?
बिहार
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
Advertisement

वीडियोज

Triggered Insaan ने 50 घंटे की Live Stream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Ram Gopal Varma-Urmila Matondkar की सीक्रेट शादी का दावा, पुराने किस्से फिर चर्चा में
Salman Khan ने SVC63 के लिए घटाई फीस? 120 करोड़ से 70 करोड़ लेने की चर्चा
हम सालों से घुटने के दर्द से बेवजह डर रहे थे? जो बात डॉक्टर भी छुपाते हैं, वो आज बाहर आ गई!
Baba Bageshwar: जमीन की 'लूट'...क्या बाबा बागेश्वर ने दी छूट ? | Dhirendra Shashtri
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आपराधिक बैकग्राउंड वालों को नहीं राहत, प्रदर्शन पर जानें SC ने क्या कहा
आपराधिक बैकग्राउंड वालों को नहीं राहत, प्रदर्शन पर जानें SC ने क्या कहा
मध्य प्रदेश
Datia By-election Result 2026 Live: दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, BJP को हराकर सीट पर कब्जा बरकरार
Live: दतिया उपचुनाव में कांग्रेस की जीत, BJP को हराकर सीट पर कब्जा बरकरार
टेलीविजन
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
'कुछ भी नहीं बचा...', असम बाढ़ में फंसीं गोपी बहू की मां, छलका दर्द, नहीं रोक पाईं आंसू
क्रिकेट
बुमराह की जगह टीम इंडिया में आए आकिब नबी की टोटल नेटवर्थ कितनी है?
बुमराह की जगह टीम इंडिया में आए आकिब नबी की टोटल नेटवर्थ कितनी है?
बिहार
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
बांकीपुर रिजल्ट: प्रशांत किशोर की पहली प्रतिक्रिया, 'मेरे विधायक बनने से…'
इंडिया
'हम अलग...', तसलीमा ने CJP प्रोटेस्ट की बांग्लादेश से की तुलना तो दीपके की दो टूक
'हम अलग...', तसलीमा ने CJP प्रोटेस्ट की बांग्लादेश से की तुलना तो दीपके की दो टूक
इंडिया
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
अभिजीत दीपके को इस छात्रा ने याद दिलाई उनकी बात, बोली- 'आपने कहा था कि...'
इंडिया
कर्नाटक मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, DK शिवकुमार ने खेला बड़ा दांव, कई नए चेहरे शामिल
कर्नाटक मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल, DK शिवकुमार ने खेला बड़ा दांव, कई नए चेहरे शामिल
ENT LIVE
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
Lock Upp 2 से बाहर हुईं Akanksha Choudhary, किया चौंकाने वाला Casting Couch खुलासा
ENT LIVE
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
Triggered Insaan ने 50 घंटे की livestream से Assam Flood Relief के लिए जुटाए ₹70 लाख
ENT LIVE
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
SVC63 के लिए Salman Khan ने 120 करोड़ छोड़ लिए सिर्फ 70 करोड़? रिपोर्ट से चर्चा तेज
ENT LIVE
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
Ranbir Kapoor की Ramayana कास्टिंग पर Dipika Chikhlia का समर्थन, बोलीं- एक्टर कुछ भी कर सकता है
ENT LIVE
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Pakistan में Ramayana Trailer की तारीफ, Yash के Ravana लुक और VFX ने जीता फैंस का दिल
Embed widget