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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारबांकीपुर रिजल्ट: महागठबंधन से पहली प्रतिक्रिया, प्रशांत किशोर को बधाई

बांकीपुर रिजल्ट: महागठबंधन से पहली प्रतिक्रिया, प्रशांत किशोर को बधाई

Bankipur By-Election Result 2026: वीआईपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता देव ज्योति ने का कहना है कि यह परिणाम लोकतंत्र की जीत और बीजेपी के अहंकार की हार है. पढ़िए और क्या कहा है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 03 Aug 2026 03:26 PM (IST)
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उपचुनाव में बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर (Prashant Kishor) को मिलती बढ़त के बीच महागठबंधन से प्रतिक्रिया आई है. मुकेश सहनी की पार्टी (वीआईपी) ने प्रशांत किशोर को बधाई दी है. वीआईपी के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता देव ज्योति ने बयान जारी करते हुए कहा कि बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जन सुराज के प्रत्याशी प्रशांत किशोर की जीत पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं.

हालांकि यह बधाई जीत की आधिकारिक घोषणा से पहले ही आई है. देव ज्योति ने कहा कि यह परिणाम लोकतंत्र की जीत और बीजेपी के अहंकार की हार है. जनता ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर स्पष्ट संदेश दिया है कि सत्ता का दंभ और जनविरोधी राजनीति अधिक समय तक नहीं चल सकती.

देव ज्योति ने कहा कि विकासशील इंसान पार्टी निषाद आरक्षण की मांग को लेकर लगातार संघर्ष कर रही है और समाज के अधिकार, सम्मान तथा हिस्सेदारी की इस लड़ाई को और मजबूती से आगे बढ़ाया जाएगा. 

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'लोकतंत्र में जनता का निर्णय अंतिम'

उन्होंने कहा कि संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से प्रत्येक नागरिक को एक वोट का अधिकार दिया है. यही वोट लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है और बांकीपुर की जनता ने अपने फैसले से एक बार फिर साबित कर दिया कि लोकतंत्र में अंतिम निर्णय जनता का ही होता है.

बीजेपी नेता मृत्युंजय तिवारी ने क्या कहा?

बांकीपुर उपचुनाव में प्रशांत किशोर की बढ़त पर भाजपा नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, "अभी कई राउंड की मतगणना बाकी है. थोड़ा और इंतजार कर लीजिए. आरजेडी का सूपड़ा साफ हो गया. राजद को सिरे से नकार दिया... जिस तरह युवाओं को दिग्भ्रमित किया गया. कुछ लोग जनता को गुमराह करने में लगे थे. उसी दौरान ये चुनाव हुआ. समीक्षा होगी. हमें भरोसा है कि अंतिम राउंड की मतगणना के बाद भाजपा के उम्मीदवार जीतेंगे."

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About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 03 Aug 2026 02:54 PM (IST)
Tags :
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